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https://sarabic.ae/20260707/مدير-وكالة-بيت-مال-القدس-نقوم-بدور-محوري-في-حماية-الهوية-الحضارية-والوجود-الفلسطيني-في-القدس-الشريف-1115019895.html
مدير وكالة بيت مال القدس: نقوم بدور محوري في حماية الهوية الحضارية والوجود الفلسطيني في القدس الشريف
مدير وكالة بيت مال القدس: نقوم بدور محوري في حماية الهوية الحضارية والوجود الفلسطيني في القدس الشريف
سبوتنيك عربي
أكد السيد محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، أن الوكالة تتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على الهوية الحضارية والدينية والتراثية لمدينة القدس،... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T14:24+0000
2026-07-07T14:24+0000
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وقال محمد سالم الشرقاوي في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، إن مشاريع الترميم المادي والحفاظ على النسيج العمراني تمثل ركيزة أساسية في عمل الوكالة، حيث تهدف بشكل مباشر إلى حماية الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة. وأوضح أن الوكالة نفذت في هذا الإطار حزمة من المشاريع النوعية، أبرزها ترميم وتأهيل المركز الثقافي المغربي "بيت المغرب في القدس"، وترميم الزاوية المغربية وسوق القطانين، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة لترميم المنازل والجدران الاستنادية في مناطق "وادي حلوة" بسلوان و"بيت حنينا"، وذلك بهدف حماية البيوت المهددة بالانهيار جراء الحفريات، ومعالجة مشاكل البنى التحتية والرطوبة، بما يضمن تعزيز صمود الأسر المقدسية في منازلها.وأضاف الشرقاوي، أن الوكالة تولي أهمية كبرى للعمل المعرفي والتوثيقي كأداة لحماية الذاكرة الجماعية من خلال توثيق الرواية التاريخية الصحيحة.وأشار إلى إطلاق مشاريع أكاديمية رائدة مثل "مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات"، وتأسيس "كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس"، إلى جانب الإصدار المنتظم لدورية "صدى لجنة القدس" ومجموعة من الدراسات التي ترصد وتوثق الوجود المغربي والهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة.وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تعمل على ترسيخ هذه الهوية في نفوس الناشئة عبر برامج تربوية وفنية مبتكرة، مثل مسابقة "ألوان القدس" السنوية، وإطلاق تطبيقات "هيًا" الرقمية التي تتضمن سلسلة الرسوم المتحركة "مفاتيح القدس الخمسة"، وذلك لتعريف الأجيال الصاعدة بقيم بيت المقدس وتعزيز وعيهم بتاريخ مدينتهم.وأشار إلى شمولية التدخلات لتشمل دعم الفنون والصناعات الثقافية والإعلام، عبر "جائزة القدس للتميز الصحفي" وورش الحرف التقليدية المشتركة، فضلاً عن تفعيل المقاربة الميدانية من خلال "مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم" في القدس، الذي يتولى رصد الانتهاكات التي تمس المعالم التاريخية والحقوق الفلسطينية، وإصدار تقارير دورية تدعم جهود الترافع القانوني والدبلوماسي لحماية وضع المدينة المقدسة.
https://sarabic.ae/20260704/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تسابق-الزمن-لعزل-القدس-وتفتيت-الضفة-بـ-13-مستوطنة-جديدة-1114950084.html
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محمد حميدة
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حماية المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, لبنان, أخبار المغرب اليوم
حماية المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, لبنان, أخبار المغرب اليوم

مدير وكالة بيت مال القدس: نقوم بدور محوري في حماية الهوية الحضارية والوجود الفلسطيني في القدس الشريف

14:24 GMT 07.07.2026
مدير وكالة بيت مال القدس - محمد سالم الشرقاوي
مدير وكالة بيت مال القدس - محمد سالم الشرقاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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أكد السيد محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، أن الوكالة تتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على الهوية الحضارية والدينية والتراثية لمدينة القدس، وأن هذا العمل يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرسالة الوكالة تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وقال محمد سالم الشرقاوي في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، إن مشاريع الترميم المادي والحفاظ على النسيج العمراني تمثل ركيزة أساسية في عمل الوكالة، حيث تهدف بشكل مباشر إلى حماية الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة. وأوضح أن الوكالة نفذت في هذا الإطار حزمة من المشاريع النوعية، أبرزها ترميم وتأهيل المركز الثقافي المغربي "بيت المغرب في القدس"، وترميم الزاوية المغربية وسوق القطانين، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة لترميم المنازل والجدران الاستنادية في مناطق "وادي حلوة" بسلوان و"بيت حنينا"، وذلك بهدف حماية البيوت المهددة بالانهيار جراء الحفريات، ومعالجة مشاكل البنى التحتية والرطوبة، بما يضمن تعزيز صمود الأسر المقدسية في منازلها.
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس وتفتيت الضفة بـ 13 مستوطنة جديدة
4 يوليو, 18:31 GMT
وأضاف الشرقاوي، أن الوكالة تولي أهمية كبرى للعمل المعرفي والتوثيقي كأداة لحماية الذاكرة الجماعية من خلال توثيق الرواية التاريخية الصحيحة.
وأشار إلى إطلاق مشاريع أكاديمية رائدة مثل "مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات"، وتأسيس "كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس"، إلى جانب الإصدار المنتظم لدورية "صدى لجنة القدس" ومجموعة من الدراسات التي ترصد وتوثق الوجود المغربي والهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة.
وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تعمل على ترسيخ هذه الهوية في نفوس الناشئة عبر برامج تربوية وفنية مبتكرة، مثل مسابقة "ألوان القدس" السنوية، وإطلاق تطبيقات "هيًا" الرقمية التي تتضمن سلسلة الرسوم المتحركة "مفاتيح القدس الخمسة"، وذلك لتعريف الأجيال الصاعدة بقيم بيت المقدس وتعزيز وعيهم بتاريخ مدينتهم.
صلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس لـ"سبوتنيك": قانون منع الآذان عدوان إسرائيلي ولن نعترف به
2 يوليو, 09:39 GMT
وأشار إلى شمولية التدخلات لتشمل دعم الفنون والصناعات الثقافية والإعلام، عبر "جائزة القدس للتميز الصحفي" وورش الحرف التقليدية المشتركة، فضلاً عن تفعيل المقاربة الميدانية من خلال "مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم" في القدس، الذي يتولى رصد الانتهاكات التي تمس المعالم التاريخية والحقوق الفلسطينية، وإصدار تقارير دورية تدعم جهود الترافع القانوني والدبلوماسي لحماية وضع المدينة المقدسة.
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