أصحاب المحال في النبطية جنوبي لبنان يسبقون إعادة الإعمار.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/أصحاب-المحال-في-النبطية-جنوبي-لبنان-يسبقون-إعادة-الإعمار-فيديو-1115051736.html
أصحاب المحال في النبطية جنوبي لبنان يسبقون إعادة الإعمار.. فيديو
أصحاب المحال في النبطية جنوبي لبنان يسبقون إعادة الإعمار.. فيديو
سبوتنيك عربي
لم ينتظر أهالي مدينة النبطية جنوبي لبنان انقشاع غبار الحرب أو وصول المساعدات الرسمية للبدء في لملمة جراح مدينتهم، التي تعرضت لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، ألحقت... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T16:29+0000
2026-07-08T16:29+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114926204_0:62:1193:733_1920x0_80_0_0_4ebc0c19cf97963d4079c80c9e379d71.jpg
فبين ركام المباني المحطمة، تبرز المبادرات الفردية كشريان حياة يعيد النبض إلى الاقتصاد المحلي بجهود شبابية بحتة.في وسط السوق التجاري للمدينة، التقت كاميرا "سبوتنيك" بقاسم فخر الدين، صاحب "مقهى أبو شريف" لخدمات الإنترنت والألعاب الإلكترونية.قاسم، كغيره من أصحاب المصالح، يقف اليوم وسط متجره المتضرر، ممسكا بزمام المبادرة، حيث بدأ بالفعل بعمليات التنظيف وشراء الزجاج الجديد وترميم ما يمكن إنقاذه، في خطوة تهدف إلى تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها.تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة نتيجة الاستهداف، خاصة وأنه يحتوي على معدات إلكترونية باهظة الثمن.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يصف قاسم فخر الدين المشهد قائلاً: "هذا المكان يمثل مصدر رزقنا ويعني لنا الكثير في قلب السوق. لقد قمنا بتطويره ليصبح مركزا لألعاب الكمبيوتر (PC Online) ومكانا لتلاقي الشباب بهدف الترفيه".ويضيف مقيّماً حجم الأضرار: "التكلفة باهظة والخسائر كبيرة جدا، لأن الأجهزة تعتمد على بطاقات شاشة متطورة وعالية الدقة (مثل VGAs 5090 Ti)، ولدينا أجهزة كمبيوتر ثمينة جدا. ولكن، رغم كل ذلك، نحمد الله أننا عدنا.. المال لا يهمنا أمام أهمية العودة إلى أرضنا ورزقنا".المشهد في النبطية اليوم يقتصر في الغالب على الرجال والشباب، إذ أوضح فخر الدين أن العائلات لم تتمكن من العودة حتى اللحظة بسبب غياب مقومات الحياة الأساسية.فاستهداف المدينة أدى إلى تدمير البنى التحتية وفقدان شبكات المياه والكهرباء، مما أجبر النساء والأطفال على البقاء في أماكن النزوح.يقول قاسم: "تركنا الأطفال والنساء في أماكن النزوح، بينما يمكنكم رؤية الشباب هنا يقفون فوق أرزاقهم، ينظفون ويصلحون ما تدمر. نحن لا ننتظر أحداً ليصلح لنا أو ينظف مكاننا.. نحن نعتبر أنفسنا في حالة جهاد وصمود مع المقاومة، وسننظف ونعمر بأيدينا".على الرغم من قساوة المشهد الذي يصفه فخر الدين بـ "الدمار والنكبة الكبيرة"، إلا أن إرادة النهوض تبدو أقوى من حجم الركام.يشير قاسم إلى أن أهالي الضاحية والجنوب والنبطية قد "اعتادوا على هذه التحديات"، مؤكدا أنهم "لن يتركوا أراضيهم ومصادر رزقهم للعدو".ويختم فخر الدين حديثه بنبرة ملؤها التفاؤل والتحدي: "قد يأتي الشخص ليرى حجم الخسائر الكبيرة فيتردد في البداية، لكنه سرعان ما يتشجع ويبدأ العمل. لقد طلبنا بالفعل زجاجاً جديداً وبدأنا بالتنظيف هنا وفي فروعنا الأخرى بالنبطية.. الأمور تسير نحو الأفضل والحمد لله".تمثل قصة قاسم فخر الدين نموذجا حيا لحالة التكافل والصمود التي يعيشها أبناء الجنوب، في سباق مع الزمن لإعادة إحياء شريان الاقتصاد في النبطية والتأسيس لعودة قريبة وحتمية للأهالي.
https://sarabic.ae/20260707/رغم-الهدنة-غارات-إسرائيلية-متواصلة-تمنع-عودة-الحياة-إلى-قرى-جنوب-لبنان-1115017385.html
https://sarabic.ae/20260706/الرئيس-اللبناني-لا-يمكن-ترسيخ-سيادة-لبنان-دون-انسحاب-إسرائيل-من-الجنوب-1114992912.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/03/1114926204_66:0:1126:795_1920x0_80_0_0_5b5a9ee9d40d437c828ab7a2a94e772f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, لبنان
حصري, العالم العربي, الأخبار, لبنان

أصحاب المحال في النبطية جنوبي لبنان يسبقون إعادة الإعمار.. فيديو

16:29 GMT 08.07.2026
© REUTERS Zohra Bensemraحافلة مدرسية متضررة جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، جنوب لبنان، 25 يونيو/ حزيران 2026
حافلة مدرسية متضررة جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، جنوب لبنان، 25 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Zohra Bensemra
تابعنا عبر
حصري
لم ينتظر أهالي مدينة النبطية جنوبي لبنان انقشاع غبار الحرب أو وصول المساعدات الرسمية للبدء في لملمة جراح مدينتهم، التي تعرضت لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، ألحقت دمارا واسعا بالأسواق التجارية والأحياء السكنية.
فبين ركام المباني المحطمة، تبرز المبادرات الفردية كشريان حياة يعيد النبض إلى الاقتصاد المحلي بجهود شبابية بحتة.
في وسط السوق التجاري للمدينة، التقت كاميرا "سبوتنيك" بقاسم فخر الدين، صاحب "مقهى أبو شريف" لخدمات الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
رغم الهدنة... غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان
أمس, 13:07 GMT
قاسم، كغيره من أصحاب المصالح، يقف اليوم وسط متجره المتضرر، ممسكا بزمام المبادرة، حيث بدأ بالفعل بعمليات التنظيف وشراء الزجاج الجديد وترميم ما يمكن إنقاذه، في خطوة تهدف إلى تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها.
تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة نتيجة الاستهداف، خاصة وأنه يحتوي على معدات إلكترونية باهظة الثمن.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يصف قاسم فخر الدين المشهد قائلاً: "هذا المكان يمثل مصدر رزقنا ويعني لنا الكثير في قلب السوق. لقد قمنا بتطويره ليصبح مركزا لألعاب الكمبيوتر (PC Online) ومكانا لتلاقي الشباب بهدف الترفيه".
ويضيف مقيّماً حجم الأضرار: "التكلفة باهظة والخسائر كبيرة جدا، لأن الأجهزة تعتمد على بطاقات شاشة متطورة وعالية الدقة (مثل VGAs 5090 Ti)، ولدينا أجهزة كمبيوتر ثمينة جدا. ولكن، رغم كل ذلك، نحمد الله أننا عدنا.. المال لا يهمنا أمام أهمية العودة إلى أرضنا ورزقنا".
المشهد في النبطية اليوم يقتصر في الغالب على الرجال والشباب، إذ أوضح فخر الدين أن العائلات لم تتمكن من العودة حتى اللحظة بسبب غياب مقومات الحياة الأساسية.
فاستهداف المدينة أدى إلى تدمير البنى التحتية وفقدان شبكات المياه والكهرباء، مما أجبر النساء والأطفال على البقاء في أماكن النزوح.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب
6 يوليو, 13:30 GMT
يقول قاسم: "تركنا الأطفال والنساء في أماكن النزوح، بينما يمكنكم رؤية الشباب هنا يقفون فوق أرزاقهم، ينظفون ويصلحون ما تدمر. نحن لا ننتظر أحداً ليصلح لنا أو ينظف مكاننا.. نحن نعتبر أنفسنا في حالة جهاد وصمود مع المقاومة، وسننظف ونعمر بأيدينا".
على الرغم من قساوة المشهد الذي يصفه فخر الدين بـ "الدمار والنكبة الكبيرة"، إلا أن إرادة النهوض تبدو أقوى من حجم الركام.
يشير قاسم إلى أن أهالي الضاحية والجنوب والنبطية قد "اعتادوا على هذه التحديات"، مؤكدا أنهم "لن يتركوا أراضيهم ومصادر رزقهم للعدو".
ويختم فخر الدين حديثه بنبرة ملؤها التفاؤل والتحدي: "قد يأتي الشخص ليرى حجم الخسائر الكبيرة فيتردد في البداية، لكنه سرعان ما يتشجع ويبدأ العمل. لقد طلبنا بالفعل زجاجاً جديداً وبدأنا بالتنظيف هنا وفي فروعنا الأخرى بالنبطية.. الأمور تسير نحو الأفضل والحمد لله".
تمثل قصة قاسم فخر الدين نموذجا حيا لحالة التكافل والصمود التي يعيشها أبناء الجنوب، في سباق مع الزمن لإعادة إحياء شريان الاقتصاد في النبطية والتأسيس لعودة قريبة وحتمية للأهالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала