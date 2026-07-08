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الدفاع الجوي الروسي يسقط 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أوكرانية- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أسقطت واعترضت خلال الـ24 الساعة الماضية، 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T09:26+0000
2026-07-08T09:26+0000
2026-07-08T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و903 طائرات مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوى العاملة والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية من الحرس الوطني، تضررت في مناطق بلدات دوبروبولي ونوفوفيدوروفكا وشيلوفكا، وسيرغييفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات شتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبودليمان وكوروتشكينو ونيشفولدوفكا وكاسيانوفكا في مقاطعة خاركوف.ووفقًا للبيان، فإنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، خسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز 'HMMWV' أمريكية الصنع، و18 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز 'رابيد رينجر' بريطاني الصنع".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مفارز الهجوم التابعة للفرقة 67 الآلية، المتقدمة غرب كراسني ليمان، استولت على معقلين للعدو، وحيّدت ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا، و3 مركبات و5 أنظمة روبوتية أرضية و11 مركزًا للتحكم بالطائرات المسيرة".وأشار إلى أن مجموعات التعزيز التابعة للجيش 25 تكمل في المدينة عمليات البحث وتحييد جنود اللواء 60 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120.وأوضح أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، حسّنت وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية القوات المسلحة الأوكرانية الآلية والمحمولة جوًا، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات تولستودوبوفو وفيليكا ريبيتسا، وميرلوجي في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم دحر لواءين ميكانيكيين ولواءي مشاة آليين تابعين القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ومفرزة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني في مناطق بلدات شيروكي وكروغلو وفيليكي بروخودي وزاخاروفكا وبيلي كولوديز".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم جوي ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء هجوم تابع للشرطة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات أليكسييفو- دروزكوفكا وفيروليوبوفكا ونيكولايفكا وأوريخوفاتكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح أن الأضرار وقعت في مناطق نوفونيكولايفكا وتشيرنينكوفو وتسيكوفو وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاغوفاتنوي وتيموشيفكا ودانيلوفكا وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان أن "العدو خسر أكثر من 455 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات".وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوريخوف وكوشوغوم في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاعالجيش الروسي يحرر بلدة بترو ـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أوكرانية- وزارة الدفاع
09:26 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 10:08 GMT 08.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أسقطت واعترضت خلال الـ24 الساعة الماضية، 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، وتحقق تقدمًا ملحوظًا على جميع خطوط التماس القتالي وتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة.
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و903 طائرات مسيرة أوكرانية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع "بالادين" ذاتي الدفع عيار 155 ملم أمريكية الصنع، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية".
وأشار البيان إلى أن "القوى العاملة والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية من الحرس الوطني، تضررت في مناطق بلدات دوبروبولي ونوفوفيدوروفكا وشيلوفكا، وسيرغييفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، مواقعًا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".
ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات شتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبودليمان وكوروتشكينو ونيشفولدوفكا وكاسيانوفكا في مقاطعة خاركوف.
ووفقًا للبيان، فإنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، خسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز 'HMMWV' أمريكية الصنع، و18 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز 'رابيد رينجر' بريطاني الصنع".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مفارز الهجوم التابعة للفرقة 67 الآلية، المتقدمة غرب كراسني ليمان، استولت على معقلين للعدو، وحيّدت ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا، و3 مركبات و5 أنظمة روبوتية أرضية و11 مركزًا للتحكم بالطائرات المسيرة".
وأشار إلى أن مجموعات التعزيز التابعة للجيش 25 تكمل في المدينة عمليات البحث وتحييد جنود اللواء 60 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120.
وذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة و16 مركبة، ومدفعًا ومحطة حرب إلكترونية، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وأوضح أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، حسّنت وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية القوات المسلحة الأوكرانية الآلية والمحمولة جوًا، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات تولستودوبوفو وفيليكا ريبيتسا، وميرلوجي في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم دحر لواءين ميكانيكيين ولواءي مشاة آليين تابعين القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ومفرزة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني في مناطق بلدات شيروكي وكروغلو وفيليكي بروخودي وزاخاروفكا وبيلي كولوديز".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تكبّد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 165 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و21 مركبة ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، ومدفعين ميدانيين".
وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم جوي ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء هجوم تابع للشرطة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات أليكسييفو- دروزكوفكا وفيروليوبوفكا ونيكولايفكا وأوريخوفاتكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقال بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحققت انتصارات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث العديد والعتاد، شملت لواءين من القوات المحمولة جوًا، وفوجين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواء من قوات الدفاع الإقليمي".
وأوضح أن الأضرار وقعت في مناطق نوفونيكولايفكا وتشيرنينكوفو وتسيكوفو وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاغوفاتنوي وتيموشيفكا ودانيلوفكا وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وأكد البيان أن "العدو خسر أكثر من 455 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أشار البيان إلى أنه "تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير 10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".
وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوريخوف وكوشوغوم في مقاطعة زابوروجيه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.