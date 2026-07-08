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الدفاع الجوي الروسي يسقط 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أوكرانية- وزارة الدفاع

الدفاع الجوي الروسي يسقط 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة أوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية، أسقطت واعترضت خلال الـ24 الساعة الماضية، 903 طائرات مسيرة و8 قنابل موجهة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T09:26+0000

2026-07-08T09:26+0000

2026-07-08T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و903 طائرات مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوى العاملة والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية من الحرس الوطني، تضررت في مناطق بلدات دوبروبولي ونوفوفيدوروفكا وشيلوفكا، وسيرغييفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات شتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبودليمان وكوروتشكينو ونيشفولدوفكا وكاسيانوفكا في مقاطعة خاركوف.ووفقًا للبيان، فإنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، خسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز 'HMMWV' أمريكية الصنع، و18 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز 'رابيد رينجر' بريطاني الصنع".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مفارز الهجوم التابعة للفرقة 67 الآلية، المتقدمة غرب كراسني ليمان، استولت على معقلين للعدو، وحيّدت ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا، و3 مركبات و5 أنظمة روبوتية أرضية و11 مركزًا للتحكم بالطائرات المسيرة".وأشار إلى أن مجموعات التعزيز التابعة للجيش 25 تكمل في المدينة عمليات البحث وتحييد جنود اللواء 60 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120.وأوضح أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، حسّنت وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية القوات المسلحة الأوكرانية الآلية والمحمولة جوًا، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات تولستودوبوفو وفيليكا ريبيتسا، وميرلوجي في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم دحر لواءين ميكانيكيين ولواءي مشاة آليين تابعين القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ومفرزة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني في مناطق بلدات شيروكي وكروغلو وفيليكي بروخودي وزاخاروفكا وبيلي كولوديز".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم جوي ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء هجوم تابع للشرطة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات أليكسييفو- دروزكوفكا وفيروليوبوفكا ونيكولايفكا وأوريخوفاتكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح أن الأضرار وقعت في مناطق نوفونيكولايفكا وتشيرنينكوفو وتسيكوفو وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلاغوفاتنوي وتيموشيفكا ودانيلوفكا وليوبيتسكي في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان أن "العدو خسر أكثر من 455 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات".وأضاف أن "قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوريخوف وكوشوغوم في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاعالجيش الروسي يحرر بلدة بترو ـ إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

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