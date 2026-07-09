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الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
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هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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https://sarabic.ae/20260709/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مركز-قيادة-أمريكي-وقاعدة-الأزرق-الجوية-في-الأردن-1115074729.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إطلاق 10 صواريخ باليستية استهدفت مركز قيادة أمريكي في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، وفقًا لبيان... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:53+0000
2026-07-09T13:53+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن
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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بيان الحرس الثوري، الذي أكد أن "10 صواريخ باليستية أصابت مركز قيادة وسيطرة للعدو في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن". وأضاف البيان أن إيران ستشن هجمات جديدة على قواعد أمريكية أخرى في منطقة الشرق الأوسط، في حال تكرار الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيتواصل إذا استمرت واشنطن في تصعيدها.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/قطر-تطالب-بالحفاظ-على-مكتسبات-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-والولايات-المتحدة-وخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115074137.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

13:53 GMT 09.07.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إطلاق 10 صواريخ باليستية استهدفت مركز قيادة أمريكي في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، وفقًا لبيان رسمي.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بيان الحرس الثوري، الذي أكد أن "10 صواريخ باليستية أصابت مركز قيادة وسيطرة للعدو في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
قطر تطالب بالحفاظ على مكتسبات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض التصعيد في المنطقة
13:22 GMT
وأضاف البيان أن إيران ستشن هجمات جديدة على قواعد أمريكية أخرى في منطقة الشرق الأوسط، في حال تكرار الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيتواصل إذا استمرت واشنطن في تصعيدها.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
إيران تعلن حصيلة قتلى يومين من الهجوم الأمريكي
08:35 GMT
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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