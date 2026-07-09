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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إطلاق 10 صواريخ باليستية استهدفت مركز قيادة أمريكي في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، وفقًا لبيان... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T13:53+0000

2026-07-09T13:53+0000

2026-07-09T13:53+0000

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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بيان الحرس الثوري، الذي أكد أن "10 صواريخ باليستية أصابت مركز قيادة وسيطرة للعدو في الشرق الأوسط وقاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن". وأضاف البيان أن إيران ستشن هجمات جديدة على قواعد أمريكية أخرى في منطقة الشرق الأوسط، في حال تكرار الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيتواصل إذا استمرت واشنطن في تصعيدها.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

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