الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بوقف القصف والالتزام بـ"صيغة الإطار"

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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
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الحدث من سبوتنيك
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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مرايا العلوم
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خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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13 د
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
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الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بوقف القصف والالتزام بـ"صيغة الإطار"
الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بوقف القصف والالتزام بـ"صيغة الإطار"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية، والالتزام بما ورد في "صيغة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T09:19+0000
2026-07-09T09:19+0000
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ونشرت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الخميس، بيانا أكدت من خلاله أن الرئيس عون استقبل السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، حيث طالب بوقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في البلدات والقرى المحتلة. وشدد جوزاف عون على أن "استمرار هذه الانتهاكات يقوض جهود التهدئة ويعرقل عودة النازحين، وتطبيق الاتفاقات يتطلب التزاما إسرائيليا فعليا ببنودها". من جهته، أكد السفير ميشال عيسى، أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ستكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، وتعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنان، وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وأوضح السفير عيسى أن نقل الاجتماعات إلى العاصمة الإيطالية هو لأسباب تقنية تتعلق بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، كما أن اجتماع روما المقرر يومي 14- 15 يوليو الجاري، ذو طابع تنظيمي وتنفيذي، يهدف إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ "صيغة الإطار"، بما في ذلك اختصاصيين قانونيين أو تقنيين حسب المواضيع المطروحة.وشدد السفير الأمريكي على أن "ما سيُبحث في روما هو استكمال لما تم الاتفاق عليه في واشنطن، مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى في روما أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل المتفق عليها". ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه. وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260709/كاتس-إسرائيل-لم-تطلب-إذنا-من-أي-جهة-لدخول-لبنان-ولا-تحتاج-لإذن-للبقاء-هناك-1115062357.html
https://sarabic.ae/20260708/كاتب-لبناني-إسرائيل-تستهدف-الذاكرة-والتراث-في-جنوب-لبنان-بالتدمير-المنهجي-1115057304.html
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لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, العالم العربي, الأخبار

الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بوقف القصف والالتزام بـ"صيغة الإطار"

09:19 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية، والالتزام بما ورد في "صيغة الإطار".
ونشرت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الخميس، بيانا أكدت من خلاله أن الرئيس عون استقبل السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، حيث طالب بوقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في البلدات والقرى المحتلة.
وشدد جوزاف عون على أن "استمرار هذه الانتهاكات يقوض جهود التهدئة ويعرقل عودة النازحين، وتطبيق الاتفاقات يتطلب التزاما إسرائيليا فعليا ببنودها".
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من جهته، أكد السفير ميشال عيسى، أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ستكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، وتعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنان، وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه.
وأوضح السفير عيسى أن نقل الاجتماعات إلى العاصمة الإيطالية هو لأسباب تقنية تتعلق بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، كما أن اجتماع روما المقرر يومي 14- 15 يوليو الجاري، ذو طابع تنظيمي وتنفيذي، يهدف إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ "صيغة الإطار"، بما في ذلك اختصاصيين قانونيين أو تقنيين حسب المواضيع المطروحة.
وشدد السفير الأمريكي على أن "ما سيُبحث في روما هو استكمال لما تم الاتفاق عليه في واشنطن، مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى في روما أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل المتفق عليها".
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
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أمس, 20:54 GMT
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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