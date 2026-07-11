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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": مؤشرات ترجح عودة جثمان المنتشل شرق بنغازي للمتزلج الإيطالي المفقود
الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": مؤشرات ترجح عودة جثمان المنتشل شرق بنغازي للمتزلج الإيطالي المفقود
سبوتنيك عربي
أعلن الهلال الأحمر الليبي، السبت، انتشال جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي، الذي فُقد قبل شهرين في مياه جنوب إيطاليا، بعد أن لفظته... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T21:28+0000
2026-07-11T21:28+0000
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وأوضح الهلال الأحمر أن متطوعي فرع توكرة تولوا انتشال الجثمان ونقله والتعامل معه وفق الإجراءات الإنسانية والمهنية المعتمدة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، قبل تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هوية الجثمان.من جانبه قال حمدي النحيلي، الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، إنه "لدينا فرق طوارئ تعمل بالتواصل مع السلطات وعند العثور أي جثامين على البحر، تتواصل السلطات مع فرق الهلال الأحمر، لأنها مدربة ويمكن التعامل مع الجثمان بشكل مهني".وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه "من هنا يتم التعامل مع الجثث وأثناء الانتشال لوحظ أن صاحب هذه الجثة يرتدي ملابس ركوب الأمواج، ويرتدي بورد ركوب الأمواج في قدميه".وتابع "مجرد رفع البورد على الانترنت، تبين أن هناك شخص أيطالي راكب أمواج فقد من أول مايو الماضي، تم التواصل مع السلطات وتم تسليم الجثمان مع ترجيح أنه يعود للمتزلج الإيطالي".وقال "تواصلت السلطات الليبية مع السلطات الإيطالية بالخصوص، وتواصلنا نحن بدورنا مع الصليب الأحمر الإيطالي، إذا كانوا بحاجة أي مساعدة، وقال حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات حول تحليل البصمة الوراثية، وهذا أمر خاص بالسلطات الليبية".وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي أن هذا التدخل يجسد رسالتها الإنسانية التي لا تقتصر على أعمال الإغاثة وإنقاذ الأرواح، بل تشمل أيضًا التعامل مع حالات الوفاة والانتشال بما يحفظ كرامة الإنسان، مع الالتزام بالإجراءات الإنسانية دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.وثمّن الهلال الأحمر الليبي جهود متطوعي فرع توكرة وكافة الفروع والمكاتب التابعة للجمعية، مشيدا بسرعة استجابتهم واحترافيتهم، ومؤكدا أن احترام كرامة الإنسان يظل أولوية في جميع الظروف.
https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
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الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": مؤشرات ترجح عودة جثمان المنتشل شرق بنغازي للمتزلج الإيطالي المفقود

21:28 GMT 11.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي
 جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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أعلن الهلال الأحمر الليبي، السبت، انتشال جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي، الذي فُقد قبل شهرين في مياه جنوب إيطاليا، بعد أن لفظته أمواج البحر على أحد الشواطئ شرقي مدينة بنغازي.
وأوضح الهلال الأحمر أن متطوعي فرع توكرة تولوا انتشال الجثمان ونقله والتعامل معه وفق الإجراءات الإنسانية والمهنية المعتمدة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، قبل تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هوية الجثمان.
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من جانبه قال حمدي النحيلي، الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، إنه "لدينا فرق طوارئ تعمل بالتواصل مع السلطات وعند العثور أي جثامين على البحر، تتواصل السلطات مع فرق الهلال الأحمر، لأنها مدربة ويمكن التعامل مع الجثمان بشكل مهني".
وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه "من هنا يتم التعامل مع الجثث وأثناء الانتشال لوحظ أن صاحب هذه الجثة يرتدي ملابس ركوب الأمواج، ويرتدي بورد ركوب الأمواج في قدميه".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالناطق باسم الهلال الأحمر الليبي
الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع "مجرد رفع البورد على الانترنت، تبين أن هناك شخص أيطالي راكب أمواج فقد من أول مايو الماضي، تم التواصل مع السلطات وتم تسليم الجثمان مع ترجيح أنه يعود للمتزلج الإيطالي".
وقال "تواصلت السلطات الليبية مع السلطات الإيطالية بالخصوص، وتواصلنا نحن بدورنا مع الصليب الأحمر الإيطالي، إذا كانوا بحاجة أي مساعدة، وقال حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات حول تحليل البصمة الوراثية، وهذا أمر خاص بالسلطات الليبية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERY جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي
 جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
جثمان يُرجح أنه يعود للمتزلج الشراعي الإيطالي ميمو بييبولي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي أن هذا التدخل يجسد رسالتها الإنسانية التي لا تقتصر على أعمال الإغاثة وإنقاذ الأرواح، بل تشمل أيضًا التعامل مع حالات الوفاة والانتشال بما يحفظ كرامة الإنسان، مع الالتزام بالإجراءات الإنسانية دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
وثمّن الهلال الأحمر الليبي جهود متطوعي فرع توكرة وكافة الفروع والمكاتب التابعة للجمعية، مشيدا بسرعة استجابتهم واحترافيتهم، ومؤكدا أن احترام كرامة الإنسان يظل أولوية في جميع الظروف.
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