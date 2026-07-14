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إسرائيل تمنع هبوط طائرات تزويد بالوقود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون

إسرائيل تمنع هبوط طائرات تزويد بالوقود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون

سبوتنيك عربي

وجهت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الثلاثاء، بمنع هبوط أي طائرات تزويد وقود عسكرية أمريكية إضافية في مطار بن غوريون. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T13:17+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار الوزيرة الإسرائيلية جاء بعد تجاوز العدد المتفق عليه في الاتفاقية الأصلية، وهو 20 طائرة.وأعلنت ميري ريغيف عدم السماح بهبوط المزيد من طائرات التزود الأمريكية، مع الإبقاء على العدد المتفق عليه سابقا في المطار، موضحة أن القرار جاء في ظل ذروة موسم السفر الصيفي.ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين اشتروا تذاكر سفر للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، وقد وعدنا بالسماح بهذه الرحلات وعدم إلغاء أي تذكرة بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية الموجودة في مطار بن غوريون.وأكدت ميري رغيف أن الطائرات الأمريكية الإضافية، التي تتجاوز هذا العدد سيتم توجيهها للتمركز في قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بدلًا من مطار بن غوريون، وذلك لضمان استمرار حركة الطيران المدني دون اضطراب خلال فترة الإجازات الصيفية.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تجميد إخلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد التصعيد الأمريكي الإيراني في الفترة الأخيرة، وتبادل الضربات بين الطرفين.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو/تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

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