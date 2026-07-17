https://sarabic.ae/20260717/القوات-الروسية-تنفذ-19-ضربة-جماعية-على-أهداف-تابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115274188.html

القوات الروسية تنفذ 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

القوات الروسية تنفذ 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T09:22+0000

2026-07-17T09:22+0000

2026-07-17T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 يوليو/تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 غارة جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوًا وبرًا، وطائرات مسيرة هجومية". وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع، تكبّد العدو خسائر فادحة في المنطقة، حيث فقد أكثر من 460 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و107 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 زوارق مسيّرة، و25 محطة حرب إلكترونية".وأضاف: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو 1505 جنديًا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و117 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و3 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".وأشار إلى أن "الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 3275 جنديًا، و15 مركبة قتالية مدرعة، و64 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".وأكد البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وأكد أن "أسطول البحر الأسود دمّر 5 زوارق مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع".وأشار إلى أنه خلال الأسبوع نتيجة عمليات مكثفة نفذتها وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرت من خلالها على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطقالدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها

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