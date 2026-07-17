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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260717/القوات-الروسية-تنفذ-19-ضربة-جماعية-على-أهداف-تابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115274188.html
القوات الروسية تنفذ 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T09:22+0000
2026-07-17T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 يوليو/تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 غارة جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوًا وبرًا، وطائرات مسيرة هجومية". وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع، تكبّد العدو خسائر فادحة في المنطقة، حيث فقد أكثر من 460 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و107 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 زوارق مسيّرة، و25 محطة حرب إلكترونية".وأضاف: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو 1505 جنديًا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و117 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و3 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".وأشار إلى أن "الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 3275 جنديًا، و15 مركبة قتالية مدرعة، و64 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".وأكد البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".وأكد أن "أسطول البحر الأسود دمّر 5 زوارق مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع".وأشار إلى أنه خلال الأسبوع نتيجة عمليات مكثفة نفذتها وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرت من خلالها على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطقالدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
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https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html
https://sarabic.ae/20260715/القوات-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-وتكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-بالأرواح-والعتاد--وزارة-الدفاع-1115221379.html
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القوات الروسية تنفذ 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

09:22 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 17.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 19 ضربة جماعية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية .
وجاء في البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 يوليو/تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 غارة جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوًا وبرًا، وطائرات مسيرة هجومية".
وأكد أن "الغارات ألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني، ودنيبرو-بوغسكي، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني".

وتابع: "بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2350 جنديًا، ودبابة، و20 مركبة قتالية مدرعة، و41 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و14 محطة حرب إلكترونية".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع، تكبّد العدو خسائر فادحة في المنطقة، حيث فقد أكثر من 460 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و107 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 زوارق مسيّرة، و25 محطة حرب إلكترونية".

وأشار إلى أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية ألحقت خسائر بشرية ومعدات بـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

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ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وضعها التكتيكي ودحرت 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو 1505 جنديًا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و117 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و3 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الأسبوع تقدمها في عمق دفاعات العدو، ما أسفر عن خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة ميكانيكية، وكتيبة هجومية، و3 كتائب هجومية محمولة جوًا، و3 كتائب هجومية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".
وأشار إلى أن "الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلغت أكثر من 3275 جنديًا، و15 مركبة قتالية مدرعة، و64 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".
وتابع: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1205 جنديًا ودبابة و14 مركبة قتالية مدرعة و183 مركبة و14 مدفعًا ميدانيًا و4 محطات حرب إلكترونية".
وأكد البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
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وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 68 قنبلة جوية موجهة، و7 قذائف من منظومة إطلاق صواريخ متعددة (هيمارس) أمريكية الصنع، وصاروخين كروز بعيدي المدى، و4661 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وأكد أن "أسطول البحر الأسود دمّر 5 زوارق مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع".

وأضاف البيان: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1360 جنديًا، ودبابة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و77 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة".

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع نتيجة عمليات مكثفة نفذتها وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، سيطرت من خلالها على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي.
وأكد البيان أن "القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء الحرس الوطني، قد تضررت".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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