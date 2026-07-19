https://sarabic.ae/20260719/مقتل-عسكريين-أمريكيين-اثنين-في-الأردن-والولايات-المتحدة-ترسل-سربا-من-الطائرات-للشرق-الأوسط-1115322830.html

مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط

مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

قُتل عسكريان اثنان من أفراد القوات الأمريكية في الأردن، خلال هجمات إيرانية نفذت باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T12:10+0000

2026-07-19T12:10+0000

2026-07-19T12:10+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط سبوتنيك عربي مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط

ونفذ الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، هجوما صاروخيا وعبر طائرات مسيّرة "استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن"، طال ملاجئ الطائرات المقاتلة وساحة انتظار كبيرة داخل القاعدة، على حد قوله.من جهتها، أرسلت الولايات المتحدة سربا من مقاتلات "إف-16" وعشرات الطائرات الحربية الإضافية إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد الاشتباكات مع إيران.ولفت إلى أن "ما حدث في قاعدة الأزرق بالأردن، ليس تفصيلا تكتيكيا وإنما زلزال صدم الغرف المغلقة في البنتاغون والبيت الأبيض، كونه يضع معادلة الردع الأمريكي والهيبة الأمريكية في المنطقة أمام اختبار صعب".فلسطين تحذر من دعوات إغلاق المسجد الأقصى عقب دعوات إسرائيلية بتصعيد الاقتحاماتاعتبرت فلسطين أن "دعوات إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين تهدد السلم والأمن العالمي"، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الدعوات الخطيرة. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن "المخاطر تتصاعد يوميا حول المسجد الأقصى، خاصة مع تدخل وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومطالبتهم بتغيير الأمر الواقع في المسجد، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية"، معربًا عن مخاوفه من أن يصبح الأقصى "مادة للتنافس الانتخابي في إسرائيل"، على حد قوله.واعتبر أن "الدعوات الإسرائيلية لإغلاق المسجد الأقصى باطلة ومرفوضة"، لافتًا إلى أن "الضجيج الذي يفتعله المستوطنون والمتطرفون لن يكسبهم أي حق فيه، سواء أخذت محاولاتهم تلك شكل التقسيم المكاني أو الزماني، فهذا مشروع قديم جديد، يفشلون فيه كل مرة".حزب "جبهة التحرير الوطني" يحافظ على صدارة المشهد البرلماني في الجزائر بعد حسم المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعيةحافظ حزب "جبهة التحرير الوطني" على صدارة المشهد البرلماني في الجزائر، عقب حصوله على 91 مقعدًا، بعدما حسمت المحكمة الدستورية، بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية، حيث تم البت في جميع الطعون المرفوعة إليها.وأعلنت المحكمة التوزيع الرسمي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني، التي شهدت مشاركة 21.25% من نسبة المصوتين، في البرلمان الثاني خلال عهد الرئيس عبد المجيد تبون، وثامن برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989.وأضاف أن "تصدّر حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية نتيجة غير مستغربة وكانت متوقعة، لأنه الحزب الوحيد تقريبا الذي دخل في جميع الدوائر الانتخابية داخليا وخارجيا، في حين تأخرت أحزاب مثل حزب المستقبل وحزب التجمع الوطني، وتراجع حزب حركة تجمع السلم، وكذلك البناء الوطني"، على حد قوله.إسرائيل تدخل التماسيح ضمن منظومة الأمن وتسمح باستخدامها لمنع الهروب من السجونأجازت وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، إعادة تصنيف التماسيح من "حيوانات برية" إلى "حيوانات برية يمكن تربيتها"، في خطوة تتيح استخدامها لأغراض أمنية، من بينها منع محاولات الهروب من السجون.واعتبر سكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، منصور دهامشة، أن المقترح الإسرائيلي لا يهدف إلى تعزيز الأمن، بقدر ما يمثل وسيلة جديدة لترهيب الأسرى وتعذيبهم، ورسالة سياسية موجهة إلى قواعد اليمين المتطرف في إسرائيل.وقال إن استخدام التماسيح، إذا تم إقراره، لا يرتبط بمنع الهروب بقدر ما يندرج ضمن "ابتكار وسائل جديدة للتخويف والإرهاب النفسي والجسدي".واردات الذهب في مصر تقفز لأكثر من 900% خلال أبريل.. مكاسب تتخطى مئتي مليون دولارسجلت مصر ارتفاعا استثنائيا في وارداتها من الذهب الخام غير النقدي خلال شهر أبريل الماضي، في واحدة من أكبر القفزات التي شهدتها التجارة الخارجية. وأظهرت بيانات أن الزيادة وصلت 189 مليون دولار، بعدما بلغت 208.9 مليون دولار في أبريل، مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2025. وارتفعت قيمة واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي بنسبة 949% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 208.9 مليون دولار.وأوضح أن تقييم أداء قطاع الذهب لا ينبغي أن يقتصر على حجم الواردات فقط، بل يجب النظر بالتوازي إلى الصادرات، لافتا إلى أن الذهب الخام لا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ما لم يدخل في عمليات تصنيع المشغولات الذهبية.

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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