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مطار بن غوريون: نحاول تجنب إلغاء الرحلات المدنية
مطار بن غوريون: نحاول تجنب إلغاء الرحلات المدنية
سبوتنيك عربي
ذكرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مطار بن غوريون يحاول تجنب إلغاء الرحلات المدنية من وإلى المطار. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T12:37+0000
2026-07-21T12:37+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مدير عام هيئة مطارات إسرائيل، شارون كديمي، أن بلاده تفعل كل شيء لتجنب إلغاء الرحلات الجوية.وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك تنسيق وتواصل دائم واتصال مع سلاح الجو الإسرائيلي، بشأن دخول طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون.وقال المسؤول الإسرائيلي: "لن نتمكن من إضافة حتى طائرة أمريكية واحدة للتزود بالوقود إلى مطار بن غوريون، وإذا دخلت سنبدأ في إلغاء الرحلات المدنية ويجب على الجمهور الاستعداد للإلغاءات والتأخيرات".وكانت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، قد وجهت، الثلاثاء الماضي، بمنع هبوط أي طائرات تزويد وقود عسكرية أمريكية إضافية إلى مطار بن غوريون.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قرار الوزيرة الإسرائيلية جاء بعد تجاوز العدد المتفق عليه في الاتفاقية الأصلية، وهو 20 طائرة.وأعلنت ميري ريغيف عدم السماح بهبوط المزيد من طائرات التزود الأمريكية، مع الإبقاء على العدد المتفق عليه سابقا في المطار، موضحة أن القرار جاء في ظل ذروة موسم السفر الصيفي.ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين اشتروا تذاكر سفر للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، وقد وعدنا بالسماح بهذه الرحلات وعدم إلغاء أي تذكرة بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية الموجودة في مطار بن غوريون.وأكدت ميري رغيف، أن الطائرات الأمريكية الإضافية، التي تتجاوز هذا العدد سيتم توجيهها للتمركز في قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بدلًا من مطار بن غوريون، وذلك لضمان استمرار حركة الطيران المدني دون اضطراب خلال فترة الإجازات الصيفية.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تجميد إخلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد التصعيد الأمريكي الإيراني في الفترة الأخيرة، وتبادل الضربات بين الطرفين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تمنع-هبوط-طائرات-تزويد-بالوقود-أمريكية-إضافية-في-مطار-بن-غوريون-1115195518.html
https://sarabic.ae/20260721/الجيش-الأمريكي-يعمل-جاهدا-على-تأمين-منظومات-دفاع-جوي-لحماية-قواعده--وثيقة-1115373475.html
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إسرائيل, العالم, الأخبار
إسرائيل, العالم, الأخبار

مطار بن غوريون: نحاول تجنب إلغاء الرحلات المدنية

12:37 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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ذكرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مطار بن غوريون يحاول تجنب إلغاء الرحلات المدنية من وإلى المطار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مدير عام هيئة مطارات إسرائيل، شارون كديمي، أن بلاده تفعل كل شيء لتجنب إلغاء الرحلات الجوية.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك تنسيق وتواصل دائم واتصال مع سلاح الجو الإسرائيلي، بشأن دخول طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
إسرائيل تمنع هبوط طائرات تزويد بالوقود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون
14 يوليو, 13:17 GMT
وقال المسؤول الإسرائيلي: "لن نتمكن من إضافة حتى طائرة أمريكية واحدة للتزود بالوقود إلى مطار بن غوريون، وإذا دخلت سنبدأ في إلغاء الرحلات المدنية ويجب على الجمهور الاستعداد للإلغاءات والتأخيرات".
وكانت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، قد وجهت، الثلاثاء الماضي، بمنع هبوط أي طائرات تزويد وقود عسكرية أمريكية إضافية إلى مطار بن غوريون.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قرار الوزيرة الإسرائيلية جاء بعد تجاوز العدد المتفق عليه في الاتفاقية الأصلية، وهو 20 طائرة.
وأعلنت ميري ريغيف عدم السماح بهبوط المزيد من طائرات التزود الأمريكية، مع الإبقاء على العدد المتفق عليه سابقا في المطار، موضحة أن القرار جاء في ظل ذروة موسم السفر الصيفي.
ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين اشتروا تذاكر سفر للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، وقد وعدنا بالسماح بهذه الرحلات وعدم إلغاء أي تذكرة بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية الموجودة في مطار بن غوريون.
وأكدت ميري رغيف، أن الطائرات الأمريكية الإضافية، التي تتجاوز هذا العدد سيتم توجيهها للتمركز في قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بدلًا من مطار بن غوريون، وذلك لضمان استمرار حركة الطيران المدني دون اضطراب خلال فترة الإجازات الصيفية.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تجميد إخلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد التصعيد الأمريكي الإيراني في الفترة الأخيرة، وتبادل الضربات بين الطرفين.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
الجيش الأمريكي يعمل جاهدا على تأمين منظومات دفاع جوي لحماية قواعده- وثيقة
11:30 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2"، مؤكدًا تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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