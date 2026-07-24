https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-في-الأردن-والبحرين-1115454884.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد في الأردن والبحرين

الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد في الأردن والبحرين

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أنه استهدف قاعدة "الأزرق" بالأردن وقاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، بطائرات مسيرة من طراز "آرش". 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T06:02+0000

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2026-07-24T06:02+0000

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وقال الجيش الإيراني، في بيان له صباح اليوم الجمعة: "في إطار استمرار هجمات الطائرات المسيرة للجيش في الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وفي المرحلة الـ24 من عملية الصاعقة، استهدفت طائرات "آرش" الانتحارية، فجر اليوم (الجمعة)، مخازن الوقود والمستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات وأماكن إقامة قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين".وأكد الجيش الإيراني، في بيانه، أنه "في استمرار هذه المرحلة من عملية الصاعقة، استُهدفت أيضا حظائر الطائرات وحظائر صيانة الطائرات وأماكن إقامة العدو الأمريكي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن، بهجمات الطائرات المسيرة التابعة للجيش".وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وأشارت "سنتكوم" إلى أن "الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحًا للعبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، وتواصل السفن التجارية الإبحار بحرية في المضيق بدعم عسكري أمريكي".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20260724/تراجع-عدد-الناقلات-العابرة-لمضيق-هرمز-إلى-أدنى-مستوى-خلال-شهرين-1115454300.html

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