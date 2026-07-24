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مؤتمر الأحزاب الليبية في سرت... هل تنجح مخرجاته في كسر الجمود السياسي؟

مؤتمر الأحزاب الليبية في سرت... هل تنجح مخرجاته في كسر الجمود السياسي؟

سبوتنيك عربي

في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعثر المسارات الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، برز المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الذي احتضنته مدينة سرت، كمحاولة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T13:40+0000

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وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات والقرارات، أبرزها الدعوة إلى تمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي، وإنهاء المحاصصة الجهوية، وتوفير الضمانات القانونية لإجراء انتخابات، فضلًا عن طرح خيار عقد مؤتمر تأسيسي في حال تعذر الوصول إلى تسوية سياسية.أثر إيجابيقال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، إن "انعقاد المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية، بمشاركة أحزاب من مختلف أنحاء البلاد، يمثل خطوة بالغة الأهمية، مؤكداً أن مخرجاته سيكون لها أثر إيجابي على مسار العملية السياسية، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية، سواء شاركت في الانتخابات أم لا".وأشار إلى أن مخرجات المؤتمر تمثل قوة ضغط سياسية يمكن أن تسهم في الدفع نحو حلول للأزمة الليبية، مبيناً أن اجتماع ممثلين عن أحزاب من مختلف المدن والتيارات السياسية يؤكد عدم وجود خلافات حقيقية بين الليبيين أنفسهم، وأن حالة الانقسام القائمة تعود بالأساس إلى تضارب المصالح بين الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي، إضافة إلى تأثير الدول الداعمة لها.وأضاف أن مؤتمر سرت بعث برسالة واضحة مفادها أن الليبيين قادرون على الاجتماع والحوار رغم اختلاف توجهاتهم، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى توافقات وطنية إذا ما توفرت الإرادة السياسية.وأوضح أن غالبية البرلمانات في العالم تعتمد مزيجاً من النظام الفردي والقوائم، حيث تقدم الأحزاب برامج انتخابية واضحة، الأمر الذي يسهم في تنظيم العمل البرلماني وتسهيل أداء المؤسسات التشريعية.ورأى أن هذا الطرح ينسجم مع ما ورد في مخرجات لجنة "6+6" بشأن اعتماد نظام القوائم في الانتخابات المقبلة، بما يساهم في تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الاستقرار السياسي، كما اعتبر أن الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي تمثل مقترحاً جديراً بالنقاش، في ظل استمرار الأزمة السياسية وتعثر الأجسام الحالية في أداء مهامها.وأكد أن استمرار الاعتماد على الأجسام الحالية، رغم إخفاقها في إنهاء المرحلة الانتقالية، يستدعي التفكير في آليات جديدة تستند إلى توافق وطني، بما يمهد للوصول إلى مؤسسات منتخبة تستمد شرعيتها من إرادة الناخب الليبي.خطوة مهمةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي نصرالله السعيطي، إن "المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الذي انعقد بمدينة سرت، يمثل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية سياسية لمعالجة الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن المؤتمر جمع عددًا من الأحزاب السياسية لمناقشة مستقبل البلاد وآليات الخروج من حالة الانسداد السياسي".وأوضح أن المجتمعين توصلوا إلى مجموعة من النقاط التي يمكن أن تسهم في دفع مسار الحل، استنادًا إلى ثوابت وطنية تؤكد الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، لافتًا إلى أن النقاشات تناولت مختلف المبادرات المطروحة على الساحة الليبية، وفي مقدمتها الخطة التي طرحها المبعوث الأمريكي مسعد بولس، والتي جرى بحثها وإضافة عدد من الملاحظات عليها بما يتلاءم مع الرؤية الوطنية ويحظى بدعم محلي، رغم استمرار تحفظ بعض الأطراف على بعض بنودها.ورأى السعيطي أن هذه الرؤية لا تزال الأقرب إلى تحقيق تسوية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، يمكن أن تسهم في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، خاصة في ظل ما يشهده المشهد الليبي من أزمات متراكمة وانعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.وأشار إلى أن المؤتمر لم يقتصر على إصدار التوصيات، بل أقر أيضًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسية، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والعمل على تحويلها إلى خطوات عملية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس جدية المشاركين في الدفع نحو مسار سياسي أكثر تنظيمًا وفاعلية، وأن المؤتمر يمثل بداية يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الوطني اللازم.

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