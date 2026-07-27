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https://sarabic.ae/20260727/إيران-تحذر-واشنطن-تهديد-سفننا-وناقلات-نفطنا-يوسّع-نطاق-الحرب-ولن-يمر-دون-رد-1115556347.html
إيران تحذر واشنطن: تهديد سفننا وناقلات نفطنا يوسّع نطاق الحرب ولن يمر دون رد
إيران تحذر واشنطن: تهديد سفننا وناقلات نفطنا يوسّع نطاق الحرب ولن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، أن الولايات المتحدة واصلت، أعمالها العدائية وزعزعة الأمن في المنطقة، متهمًا واشنطن بالشروع في تنفيذ... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T20:16+0000
2026-07-27T20:16+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
العالم
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وقال المقر، في بيان له، إن القوات الأمريكية أقدمت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على تهديد السفن والزوارق التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية الإيرانية.وأضاف البيان أن طهران تعتبر هذا الإجراء الأمريكي توسيعًا لنطاق الحرب في المنطقة، محذرًا من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.وأكد مقر "خاتم الأنبياء" أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تترك أي تهديد أو أعمال عدائية من جانب الجيش الأمريكي من دون رد"، مشيراً إلى أنها ستتصدى لأي تحرك تعتبره موجهًا ضد إيران، وفق ما جاء في البيان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت ساق اليوم، أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، واصفا سيرها بـ"الجيد"، لكنه شدد على أن نافذة التوصل إلى اتفاق محدودة، محذرًا من العودة إلى عمل عسكري واسع إذا أخفقت المفاوضات.وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب من دول الوساطة، لإتاحة فرصة أمام المسار التفاوضي، مضيفًا أنه لن يمنح هذه المفاوضات وقتا طويلا، وأنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى صفقوأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري قوي، إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة، مؤكداً أن واشنطن وإسرائيل متقاربتان للغاية في مواقفهما تجاه الملف الإيراني.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-تصرفات-أوكرانيا-تجاه-إيران-عدوانية---عاجل-1115549941.html
https://sarabic.ae/20260727/نتنياهو-يغادر-إلى-واشنطن-من-قاعدة-عسكرية-وسط-اعتبارات-أمنية-ومعلومات-حساسة-عن-إيران-1115544139.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم

إيران تحذر واشنطن: تهديد سفننا وناقلات نفطنا يوسّع نطاق الحرب ولن يمر دون رد

20:16 GMT 27.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
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أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، أن الولايات المتحدة واصلت، أعمالها العدائية وزعزعة الأمن في المنطقة، متهمًا واشنطن بالشروع في تنفيذ "حصار بحري غير قانوني" على إيران.
وقال المقر، في بيان له، إن القوات الأمريكية أقدمت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على تهديد السفن والزوارق التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية الإيرانية.
وأضاف البيان أن طهران تعتبر هذا الإجراء الأمريكي توسيعًا لنطاق الحرب في المنطقة، محذرًا من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الكرملين: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية
16:09 GMT
وأكد مقر "خاتم الأنبياء" أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تترك أي تهديد أو أعمال عدائية من جانب الجيش الأمريكي من دون رد"، مشيراً إلى أنها ستتصدى لأي تحرك تعتبره موجهًا ضد إيران، وفق ما جاء في البيان.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت ساق اليوم، أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، واصفا سيرها بـ"الجيد"، لكنه شدد على أن نافذة التوصل إلى اتفاق محدودة، محذرًا من العودة إلى عمل عسكري واسع إذا أخفقت المفاوضات.
وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب من دول الوساطة، لإتاحة فرصة أمام المسار التفاوضي، مضيفًا أنه لن يمنح هذه المفاوضات وقتا طويلا، وأنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى صفق
طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقف على مدرج قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، 27 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
نتنياهو يغادر إلى واشنطن من قاعدة عسكرية وسط اعتبارات أمنية و"معلومات حساسة" عن إيران
13:56 GMT
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري قوي، إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة، مؤكداً أن واشنطن وإسرائيل متقاربتان للغاية في مواقفهما تجاه الملف الإيراني.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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