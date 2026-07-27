https://sarabic.ae/20260727/إيران-تحذر-واشنطن-تهديد-سفننا-وناقلات-نفطنا-يوسّع-نطاق-الحرب-ولن-يمر-دون-رد-1115556347.html

إيران تحذر واشنطن: تهديد سفننا وناقلات نفطنا يوسّع نطاق الحرب ولن يمر دون رد

إيران تحذر واشنطن: تهديد سفننا وناقلات نفطنا يوسّع نطاق الحرب ولن يمر دون رد

سبوتنيك عربي

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، أن الولايات المتحدة واصلت، أعمالها العدائية وزعزعة الأمن في المنطقة، متهمًا واشنطن بالشروع في تنفيذ... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T20:16+0000

2026-07-27T20:16+0000

2026-07-27T20:16+0000

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وقال المقر، في بيان له، إن القوات الأمريكية أقدمت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على تهديد السفن والزوارق التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية الإيرانية.وأضاف البيان أن طهران تعتبر هذا الإجراء الأمريكي توسيعًا لنطاق الحرب في المنطقة، محذرًا من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.وأكد مقر "خاتم الأنبياء" أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تترك أي تهديد أو أعمال عدائية من جانب الجيش الأمريكي من دون رد"، مشيراً إلى أنها ستتصدى لأي تحرك تعتبره موجهًا ضد إيران، وفق ما جاء في البيان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت ساق اليوم، أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، واصفا سيرها بـ"الجيد"، لكنه شدد على أن نافذة التوصل إلى اتفاق محدودة، محذرًا من العودة إلى عمل عسكري واسع إذا أخفقت المفاوضات.وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب من دول الوساطة، لإتاحة فرصة أمام المسار التفاوضي، مضيفًا أنه لن يمنح هذه المفاوضات وقتا طويلا، وأنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى صفقوأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري قوي، إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة، مؤكداً أن واشنطن وإسرائيل متقاربتان للغاية في مواقفهما تجاه الملف الإيراني.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم