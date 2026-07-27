غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260727/غروسي-نتوقع-استئناف-عمليات-التفتيش-في-إيران-قريبا-1115556752.html
غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا
غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يعلم على وجه التحديد متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران، لكنه أعرب عن أمله في... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T20:55+0000
2026-07-27T20:55+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وأكد غروسي، أن إيران لا تزال طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقية الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش.وأضاف أن من حق إيران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك "لا يلغي التزاماتها الدولية" المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتوقع الحصول على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواصلة أنشطة التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني.وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن بلاده لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية.كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات مستقبلية ستكون خاضعة لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260722/إيران-تنفي-وجود-أي-نشاط-نووي-في-جبل-الفأس-1115398506.html
https://sarabic.ae/20260708/نتنياهو-يضع-شروطه-للاتفاق-النووي-مع-إيران-رقابة-كاملة-ورفض-أي-قيود-على-التفتيش-1115035420.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا

20:55 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يعلم على وجه التحديد متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم ذلك "في أقرب وقت ممكن".
وأكد غروسي، أن إيران لا تزال طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقية الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش.
وأضاف أن من حق إيران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك "لا يلغي التزاماتها الدولية" المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"
22 يوليو, 11:35 GMT
وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتوقع الحصول على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواصلة أنشطة التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن بلاده لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية.
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات مستقبلية ستكون خاضعة لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
نتنياهو يضع شروطه للاتفاق النووي مع إيران: رقابة كاملة ورفض أي قيود على التفتيش
8 يوليو, 08:18 GMT
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала