https://sarabic.ae/20260727/غروسي-نتوقع-استئناف-عمليات-التفتيش-في-إيران-قريبا-1115556752.html
غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا
غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يعلم على وجه التحديد متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران، لكنه أعرب عن أمله في... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد غروسي، أن إيران لا تزال طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقية الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش.وأضاف أن من حق إيران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك "لا يلغي التزاماتها الدولية" المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتوقع الحصول على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواصلة أنشطة التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني.وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن بلاده لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية.كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات مستقبلية ستكون خاضعة لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260722/إيران-تنفي-وجود-أي-نشاط-نووي-في-جبل-الفأس-1115398506.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يعلم على وجه التحديد متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم ذلك "في أقرب وقت ممكن".
وأكد غروسي، أن إيران لا تزال طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقية الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش.
وأضاف أن من حق إيران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك "لا يلغي التزاماتها الدولية" المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتوقع الحصول على إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواصلة أنشطة التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني مع الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن بلاده لم تمنح
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية.
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات مستقبلية ستكون خاضعة لموافقة البرلمان الإيراني
وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي
هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.