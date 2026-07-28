https://sarabic.ae/20260728/توحيد-القضاء-الليبي-هل-يكون-مدخلا-لإنهاء-الانقسام-وتوحيد-مؤسسات-الدولة-1115574407.html

توحيد القضاء الليبي... هل يكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة

توحيد القضاء الليبي... هل يكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة

سبوتنيك عربي

تثير زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس نقاشًا حول مستقبل القضاء الليبي، وإمكانية توحيد مؤسساته في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد. 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T14:40+0000

2026-07-28T14:40+0000

2026-07-28T14:40+0000

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وفي السياق، قالت أستاذة القانون الدستوري الدكتورة ندى عبدالرحمن في حديث لـ"سبوتنيك": "توحيد القضاء الليبي يمثل قضية تتقاطع فيها النظرية الدستورية مع الواقع السياسي"، معتبرة أن "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس، تكتسب أهمية خاصة ليس باعتبارها خطوة كافية لإنهاء الانقسام القضائي، وإنما لما تحمله من دلالات مهمة".وتابعت: "هذه الخطوة تبعث كذلك برسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن القضاء الليبي قادر على المساهمة في قيادة مسار توحيد مؤسساته"، لافتة إلى أن "توحيد القضاء من شأنه أن يعيد توحيد المرجعية القانونية للدولة ويضمن تنفيذ الأحكام على كامل الأراضي الليبية ويسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا لأي تسوية سياسية مستقبلية".وأوضحت عبد الرحمن أن "البلاد شهدت خلال سنوات الانقسام، وجود هياكل ومؤسسات قضائية تعمل في شرق البلاد وأخرى في غربها، وما رافق ذلك من خلافات حول الاختصاص والشرعية وآليات إصدار الأحكام، الأمر الذي انعكس على وحدة النظام القانوني وأثر في ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة"، مشددة على أن "الدولة الواحدة تحتاج إلى مرجعية دستورية موحدة تكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات".من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني في حديث لـ"سبوتنيك": "زيارة رئيس محكمة استئناف بنغازي إلى طرابلس تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة، وهي خطوة تعكس تمسك المؤسسة القضائية بمبدأ وحدة القضاء الليبي ورغبة القيادات القضائية في الحفاظ على التواصل المهني بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقسام التنفيذي بين شرق البلاد وغربها".وأضاف: "التواصل المباشر بين رؤساء محاكم الاستئناف، يمثل بحسب تقديره درع حماية يحول دون محاولات الأطراف السياسية والعسكرية الرامية إلى شق المؤسسة القضائية أو إنشاء مجالس قضائية موازية، وهي محاولات تكررت خلال السنوات الماضية إلا أن تماسك الهيئات القضائية حال دون ترسيخها".وحول إمكانية أن تفتح هذه الخطوات الطريق أمام إنهاء الانقسام داخل المؤسسة القضائية، قال الديباني: "ممكن... لكنه يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية والإجرائية المكملة، من بينها تفعيل منظومة التفتيش القضائي الموحد بما يضمن سلامة الإجراءات وسريتها وإجراء التفتيش الدوري على أعمال المحاكم في مختلف أنحاء البلاد".وأكد الديباني أن "التواصل والزيارات المتبادلة بين كبار المستشارين، ورؤساء محاكم الاستئناف، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خطوات بروتوكولية بل تمثل بحسب تقديره تحركات استراتيجية للحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسيادة الدولة".

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أخبار ليبيا اليوم, بنغازي, إصلاح القطاع القضائي, السلطة القضائية, تقارير سبوتنيك, حصري