مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي... دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260728/مؤتمر-العدالة-والإصلاح-في-بنغازي-دعوات-لتطوير-المؤسسات-العقابية-وتعزيز-حقوق-السجناء--1115567942.html
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي... دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي... دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي يُعقد تحت شعار "العدل أساس المصالحة"، بمشاركة مسؤولين وخبراء... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T11:13+0000
2026-07-28T11:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
بنغازي
مؤتمر
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1c/1115567495_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34da1400da7e6fb5df401d1425af5f8d.jpg
ويبحث المؤتمر عددا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وفي مقدمتها أوضاع السجناء، وآليات معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين بها، وتعزيز الرقابة القضائية على المؤسسات الإصلاحية، بما يدعم تطوير سياسات الإصلاح والتأهيل، ويرسخ معايير العدالة وحقوق الإنسان، في ظل التحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد.وأضاف: "اللجنة راجعت الكثير من الملفات القانونية للموقوفين، وتم عرضها على الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي أسهم في الإفراج عن المئات من النزلاء الذين انتهت بحقهم التدابير الاحترازية أو استوفوا الإجراءات القانونية، وذلك داخل المؤسسات العقابية الواقعة في نطاق الحكومة الليبية".وأوضح المجبري أن "المؤتمر يهدف إلى استدامة هذه الجهود وتحويلها إلى مسار مؤسسي دائم، من خلال تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، والعمل على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية، ودعم مسار العدالة الانتقالية بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية".وأشار إلى أن "المشاركين يتطلعون إلى أن تفضي جلسات المؤتمر إلى توصيات عملية تسهم في بناء هيكل مؤسسي يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بآليات إدارة المؤسسات العقابية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من معدلات الجريمة وتقليل أعداد النزلاء من خلال تعزيز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج".وأكد المجبري أن "تبادل الخبرات مع الباحثين والخبراء الدوليين من شأنه أن يثري التجربة الليبية، ويساعد على تبني أفضل الممارسات التي تتناسب مع خصوصية الواقع الليبي، بما يدعم بناء منظومة عدالة وإصلاح أكثر فاعلية واستدامة".عدالة وإصلاحبدورها، قالت عضو اللجنة العلمية والأمين العام للمؤتمر الدكتورة جازية شعيتير، لـ"سبوتنيك": "يناقش المؤتمر مختلف الجوانب القضائية والقانونية والحقوقية والاجتماعية المتعلقة بملف أوضاع السجناء والسجون، إلى جانب واقع العدالة الجنائية في ليبيا، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين".وأشارت شعيتير إلى أن "هذه الفعالية تمثل محطة مهمة لاستكمال جهود إصلاح وتطوير قطاع العدالة والإصلاح، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمراً لمعالجة الملفات المتبقية، والوصول إلى منظومة إصلاحية أكثر كفاءة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية".وأكدت شعيتير أن "أعمال المؤتمر تختتم يوم الخميس بإصدار حزمة من التوصيات التي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، إضافة إلى الإعلان عن إعلان حقوقي مهم يتناول المبادئ والتوجهات المتعلقة بحقوق السجناء وتطوير المؤسسات الإصلاحية".
https://sarabic.ae/20260727/انطلاق-معرض-ليبيا-الرقمية-2026-في-بنغازي-دعوات-لتسريع-التحول-الرقمي-في-ليبيا-1115554139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1c/1115567495_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_52ca0e64d98d5edcbee07f7d1843ea48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, بنغازي, مؤتمر, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, بنغازي, مؤتمر, تقارير سبوتنيك, حصري

مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي... دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء

11:13 GMT 28.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي يُعقد تحت شعار "العدل أساس المصالحة"، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين ومختصين في مجالات العدالة والإصلاح، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويبحث المؤتمر عددا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وفي مقدمتها أوضاع السجناء، وآليات معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين بها، وتعزيز الرقابة القضائية على المؤسسات الإصلاحية، بما يدعم تطوير سياسات الإصلاح والتأهيل، ويرسخ معايير العدالة وحقوق الإنسان، في ظل التحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور إبراهيم هدية المجبري، في حديث لـ"سبوتنيك": "جاء تنظيم المؤتمر تتويجًا للجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء، التي شُكلت مطلع العام الحالي، وتولت متابعة أوضاع المؤسسات العقابية العسكرية والمدنية، إلى جانب دراسة عدد من الملفات والقضايا، سواء الجنائية أو المرتبطة بقضايا الإرهاب".

وأضاف: "اللجنة راجعت الكثير من الملفات القانونية للموقوفين، وتم عرضها على الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي أسهم في الإفراج عن المئات من النزلاء الذين انتهت بحقهم التدابير الاحترازية أو استوفوا الإجراءات القانونية، وذلك داخل المؤسسات العقابية الواقعة في نطاق الحكومة الليبية".
وأوضح المجبري أن "المؤتمر يهدف إلى استدامة هذه الجهود وتحويلها إلى مسار مؤسسي دائم، من خلال تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، والعمل على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية، ودعم مسار العدالة الانتقالية بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "المشاركين يتطلعون إلى أن تفضي جلسات المؤتمر إلى توصيات عملية تسهم في بناء هيكل مؤسسي يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بآليات إدارة المؤسسات العقابية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من معدلات الجريمة وتقليل أعداد النزلاء من خلال تعزيز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج".
وأكد أن "المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر تمثل فرصة مهمة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات حماية حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات العقابية، وتطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن الاطلاع على التجارب المقارنة في ملفات العدالة الانتقالية والمصالحات الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي".
وأكد المجبري أن "تبادل الخبرات مع الباحثين والخبراء الدوليين من شأنه أن يثري التجربة الليبية، ويساعد على تبني أفضل الممارسات التي تتناسب مع خصوصية الواقع الليبي، بما يدعم بناء منظومة عدالة وإصلاح أكثر فاعلية واستدامة".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

عدالة وإصلاح

بدورها، قالت عضو اللجنة العلمية والأمين العام للمؤتمر الدكتورة جازية شعيتير، لـ"سبوتنيك": "يناقش المؤتمر مختلف الجوانب القضائية والقانونية والحقوقية والاجتماعية المتعلقة بملف أوضاع السجناء والسجون، إلى جانب واقع العدالة الجنائية في ليبيا، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين".
وأضافت: "المؤتمر يأتي بعد خطوات عملية شهدها هذا الملف، موضحة أن عدداً من الإشكاليات العالقة في بعض المؤسسات العقابية جرى معالجتها قبل انعقاد المؤتمر، من خلال اللجنة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، لمتابعة أوضاع السجناء والسجون والعمل على إيجاد حلول للتحديات القائمة".
وأشارت شعيتير إلى أن "هذه الفعالية تمثل محطة مهمة لاستكمال جهود إصلاح وتطوير قطاع العدالة والإصلاح، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمراً لمعالجة الملفات المتبقية، والوصول إلى منظومة إصلاحية أكثر كفاءة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية".
انطلاق معرض ليبيا الرقمية 2026 في بنغازي.. دعوات لتسريع التحول الرقمي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
انطلاق معرض "ليبيا الرقمية 2026" في بنغازي... دعوات لتسريع التحول الرقمي في ليبيا
أمس, 19:02 GMT
ولفتت إلى أن "المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، تضم خبراء ومتخصصين من الأردن وتونس ومصر والعراق، إلى جانب مشاركين من دول أخرى، يمثلون مختلف التخصصات القضائية والقانونية والحقوقية، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال".
وأكدت شعيتير أن "أعمال المؤتمر تختتم يوم الخميس بإصدار حزمة من التوصيات التي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، إضافة إلى الإعلان عن إعلان حقوقي مهم يتناول المبادئ والتوجهات المتعلقة بحقوق السجناء وتطوير المؤسسات الإصلاحية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала