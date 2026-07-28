مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي... دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي يُعقد تحت شعار "العدل أساس المصالحة"، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين ومختصين في مجالات العدالة والإصلاح، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويبحث المؤتمر عددا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وفي مقدمتها أوضاع السجناء، وآليات معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين بها، وتعزيز الرقابة القضائية على المؤسسات الإصلاحية، بما يدعم تطوير سياسات الإصلاح والتأهيل، ويرسخ معايير العدالة وحقوق الإنسان، في ظل التحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد.
وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور إبراهيم هدية المجبري، في حديث لـ"سبوتنيك": "جاء تنظيم المؤتمر تتويجًا للجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء، التي شُكلت مطلع العام الحالي، وتولت متابعة أوضاع المؤسسات العقابية العسكرية والمدنية، إلى جانب دراسة عدد من الملفات والقضايا، سواء الجنائية أو المرتبطة بقضايا الإرهاب".
وأضاف: "اللجنة راجعت الكثير من الملفات القانونية للموقوفين، وتم عرضها على الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي أسهم في الإفراج عن المئات من النزلاء الذين انتهت بحقهم التدابير الاحترازية أو استوفوا الإجراءات القانونية، وذلك داخل المؤسسات العقابية الواقعة في نطاق الحكومة الليبية".
وأوضح المجبري أن "المؤتمر يهدف إلى استدامة هذه الجهود وتحويلها إلى مسار مؤسسي دائم، من خلال تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، والعمل على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية، ودعم مسار العدالة الانتقالية بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "المشاركين يتطلعون إلى أن تفضي جلسات المؤتمر إلى توصيات عملية تسهم في بناء هيكل مؤسسي يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بآليات إدارة المؤسسات العقابية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من معدلات الجريمة وتقليل أعداد النزلاء من خلال تعزيز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج".
وأكد أن "المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر تمثل فرصة مهمة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات حماية حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات العقابية، وتطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن الاطلاع على التجارب المقارنة في ملفات العدالة الانتقالية والمصالحات الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي".
وأكد المجبري أن "تبادل الخبرات مع الباحثين والخبراء الدوليين من شأنه أن يثري التجربة الليبية، ويساعد على تبني أفضل الممارسات التي تتناسب مع خصوصية الواقع الليبي، بما يدعم بناء منظومة عدالة وإصلاح أكثر فاعلية واستدامة".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
مؤتمر العدالة والإصلاح في بنغازي.. دعوات لتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق السجناء
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
عدالة وإصلاح
بدورها، قالت عضو اللجنة العلمية والأمين العام للمؤتمر الدكتورة جازية شعيتير، لـ"سبوتنيك": "يناقش المؤتمر مختلف الجوانب القضائية والقانونية والحقوقية والاجتماعية المتعلقة بملف أوضاع السجناء والسجون، إلى جانب واقع العدالة الجنائية في ليبيا، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين".
وأضافت: "المؤتمر يأتي بعد خطوات عملية شهدها هذا الملف، موضحة أن عدداً من الإشكاليات العالقة في بعض المؤسسات العقابية جرى معالجتها قبل انعقاد المؤتمر، من خلال اللجنة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، لمتابعة أوضاع السجناء والسجون والعمل على إيجاد حلول للتحديات القائمة".
وأشارت شعيتير إلى أن "هذه الفعالية تمثل محطة مهمة لاستكمال جهود إصلاح وتطوير قطاع العدالة والإصلاح، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمراً لمعالجة الملفات المتبقية، والوصول إلى منظومة إصلاحية أكثر كفاءة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية".
ولفتت إلى أن "المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، تضم خبراء ومتخصصين من الأردن وتونس ومصر والعراق، إلى جانب مشاركين من دول أخرى، يمثلون مختلف التخصصات القضائية والقانونية والحقوقية، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال".
وأكدت شعيتير أن "أعمال المؤتمر تختتم يوم الخميس بإصدار حزمة من التوصيات التي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، إضافة إلى الإعلان عن إعلان حقوقي مهم يتناول المبادئ والتوجهات المتعلقة بحقوق السجناء وتطوير المؤسسات الإصلاحية".