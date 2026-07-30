https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-الإيراني-مضيق-هرمز-أرضنا-وقواتنا-البحرية-تسيطر-عليه-سيطرة-تامة-1115613983.html

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أرضنا وقواتنا البحرية تسيطر عليه سيطرة تامة

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أرضنا وقواتنا البحرية تسيطر عليه سيطرة تامة

سبوتنيك عربي

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بتوجيه "رد قاسٍ" إلى الدول، التي قال إنها "متورطة" في مساعدة الولايات المتحدة، "إذا لم تُغيّر سلوكها"، مؤكدًا استمرار... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "ناقلتي نفط حاولتا، الليلة الماضية، وباستفزاز من طائرات أمريكية، مغادرة الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن حريقًا اندلع في إحدى الناقلتين، ما دفع السفينتين إلى العودة فورًا، بحسب البيان.وأردف: "مضيق هرمز أرضنا، وبحارة البحرية التابعة للحرس الثوري يسيطرون عليه سيطرة تامة"، مضيفًا أنه "لن يُسمح لدخيل قادم من آلاف الكيلومترات بالتدخل فيه".وشدد بيان الحرس الثوري الإيراني أنه "لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة مستمرة"، معتبرًا أن تلك التدخلات "لن تؤدي إلا إلى زيادة الوضع صعوبةً وتعقيدًا".وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، أنها استهدفت وأوقفت 3 ناقلات نفط، قالت إنها كانت تبحر في مسار وصفته بـ"غير الآمن وغير القانوني" رغم تلقيها تحذيرات مسبقة، وفق تعبيرها.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، صرح أول أمس الثلاثاء، أن "أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعدّ هدفًا مشروعًا"، مؤكدًا أن "سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب"، على حد قوله.وأوضح غريب آبادي أن "فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق هرمز سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه"، مشددًا أن "إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الأربعاء، بتوجيه ضربة قوية على إيران، ردًا على هجوم إيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

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