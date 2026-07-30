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الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
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الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أرضنا وقواتنا البحرية تسيطر عليه سيطرة تامة
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أرضنا وقواتنا البحرية تسيطر عليه سيطرة تامة
سبوتنيك عربي
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بتوجيه "رد قاسٍ" إلى الدول، التي قال إنها "متورطة" في مساعدة الولايات المتحدة، "إذا لم تُغيّر سلوكها"، مؤكدًا استمرار... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "ناقلتي نفط حاولتا، الليلة الماضية، وباستفزاز من طائرات أمريكية، مغادرة الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن حريقًا اندلع في إحدى الناقلتين، ما دفع السفينتين إلى العودة فورًا، بحسب البيان.وأردف: "مضيق هرمز أرضنا، وبحارة البحرية التابعة للحرس الثوري يسيطرون عليه سيطرة تامة"، مضيفًا أنه "لن يُسمح لدخيل قادم من آلاف الكيلومترات بالتدخل فيه".وشدد بيان الحرس الثوري الإيراني أنه "لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة مستمرة"، معتبرًا أن تلك التدخلات "لن تؤدي إلا إلى زيادة الوضع صعوبةً وتعقيدًا".وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، أنها استهدفت وأوقفت 3 ناقلات نفط، قالت إنها كانت تبحر في مسار وصفته بـ"غير الآمن وغير القانوني" رغم تلقيها تحذيرات مسبقة، وفق تعبيرها.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، صرح أول أمس الثلاثاء، أن "أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعدّ هدفًا مشروعًا"، مؤكدًا أن "سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب"، على حد قوله.وأوضح غريب آبادي أن "فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق هرمز سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه"، مشددًا أن "إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الأربعاء، بتوجيه ضربة قوية على إيران، ردًا على هجوم إيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أرضنا وقواتنا البحرية تسيطر عليه سيطرة تامة

06:01 GMT 30.07.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
تابعنا عبر
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بتوجيه "رد قاسٍ" إلى الدول، التي قال إنها "متورطة" في مساعدة الولايات المتحدة، "إذا لم تُغيّر سلوكها"، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز في ظل ما اعتبره "التدخلات والتهديدات الأمريكية" في المنطقة، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "ناقلتي نفط حاولتا، الليلة الماضية، وباستفزاز من طائرات أمريكية، مغادرة الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن حريقًا اندلع في إحدى الناقلتين، ما دفع السفينتين إلى العودة فورًا، بحسب البيان.
وأردف: "مضيق هرمز أرضنا، وبحارة البحرية التابعة للحرس الثوري يسيطرون عليه سيطرة تامة"، مضيفًا أنه "لن يُسمح لدخيل قادم من آلاف الكيلومترات بالتدخل فيه".
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم
أمس, 05:33 GMT
وشدد بيان الحرس الثوري الإيراني أنه "لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة مستمرة"، معتبرًا أن تلك التدخلات "لن تؤدي إلا إلى زيادة الوضع صعوبةً وتعقيدًا".
وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، أنها استهدفت وأوقفت 3 ناقلات نفط، قالت إنها كانت تبحر في مسار وصفته بـ"غير الآمن وغير القانوني" رغم تلقيها تحذيرات مسبقة، وفق تعبيرها.

وحذّرت بحرية الحرس من استمرار ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" و"الأوامر غير القانونية المتعلقة بالسفن في المنطقة"، مؤكدة أن ذلك "لن يمر دون رد"، وفق ما جاء في البيان.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، صرح أول أمس الثلاثاء، أن "أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعدّ هدفًا مشروعًا"، مؤكدًا أن "سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب"، على حد قوله.
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ترامب: الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز والعبور متاح للسفن المصرح لها من قبلنا
28 يوليو, 13:48 GMT
وأوضح غريب آبادي أن "فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق هرمز سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه"، مشددًا أن "إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب"، على حد قوله.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أنها نفّذ ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الأربعاء، بتوجيه ضربة قوية على إيران، ردًا على هجوم إيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
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