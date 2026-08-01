https://sarabic.ae/20260801/اتحادات-أوروبية-تفتح-النار-على-رئيس-فيفا-تصرفاته-غير-مسؤولة-وفقدنا-الثقة-به--1115682137.html

اتحادات أوروبية تفتح النار على رئيس "فيفا": تصرفاته "غير مسؤولة" وفقدنا الثقة به

اتحادات أوروبية تفتح النار على رئيس "فيفا": تصرفاته "غير مسؤولة" وفقدنا الثقة به

سبوتنيك عربي

وجّه الاتحاد الألماني لكرة القدم انتقادات حادة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على خلفية خطته المثيرة للجدل -التي تم التخلي عنها... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T13:15+0000

2026-08-01T13:15+0000

2026-08-01T13:15+0000

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وفي تصريحات هجومية، وصف رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، تحركات إنفانتينو بـ"المنفردة وغير الشفافة"، معتبراً أن تصرفه تجاه كرة القدم كان "غير مسؤول"، ومشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموسع في ملابسات هذا المشروع، وفقا لمواقع رياضية. ودعا نويندورف إلى توحيد الجهود مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) وبقية الاتحادات القارية لفرض تغيير جذري في ثقافة العمل داخل الفيفا، بما يضمن عودة آليات صنع القرار إلى الهيئات الإدارية والأعضاء الرسميين، وهو الموقف الذي عززه الاتحادان الدنماركي والهولندي بإعلانهما الصريح عن فقدان الثقة في قيادة إنفانتينو.وأثار هذا التراجع السريع قلق متزايد داخل عالم كرة القدم بشأن أسلوب قيادة رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، حيث يطالب مسؤولو كرة القدم بمزيد من الرقابة على القرارات التي قد تعيد تشكيل مستقبل الحوكمة والتجارة في هذه الرياضة.وتسببت ردود الفعل القوية في طرح تساؤلات حول رأس المال السياسي لإنفانتينو في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لولاية أخرى على رأس "فيفا".يذكر أن خطة الفيفا ‌تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ حوالي 20 % لمستثمرين من القطاع الخاص في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولاته الدولية، بما فيها ‌كأس العالم.من جهته، رحب سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسحب المقترح الخاص بإنشاء مؤسسة "فيفا فوروارد إنتربرايز".وأعرب عن أمله في أن يتم مستقبلا عرض أي مبادرة من شأنها التأثير في كرة القدم العالمية ومناقشتها مع الاتحادات القارية، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة بصورة شفافة وهادفة.كما ‬‬أعرب أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن رأي مشابه، حينما أيد الابتكار بينما ⁠حذر من تجاوز مبادئ الحوكمة الأساسية.وقال إسحاق: "لم ‌تتوقف كرة القدم أبدا عن التطور، ولا ينبغي لها ذلك. مع ذلك، هناك بعض المبادئ التي لا ينبغي أن تتغير ⁠أبدا. النزاهة والاستقلالية والحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الهادف".

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