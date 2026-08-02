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الحرس الثوري الإيراني: مؤامرة نزع سلاح "حماس" لن تؤدي إلى أي نتيجة
الحرس الثوري الإيراني: مؤامرة نزع سلاح "حماس" لن تؤدي إلى أي نتيجة
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية حتمي"، متوعدًا بأن يكون الرد قاسيًا. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:54+0000
2026-08-02T13:54+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
حركة حماس
إسماعيل هنية
العالم
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وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل هنية، قال الحرس الثوري، إن محاولات نزع سلاح حركة حماس لن تفضي إلى أي نتيجة، معتبرًا أنها "فشلت بالفعل"، ومؤكدًا استمرار دعم المقاومة الفلسطينية.ووصف البيان اغتيال هنية في طهران، أثناء حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، محملًا إسرائيل المسؤولية عن العملية.واتهم الحرس الثوري "إسرائيل بمواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية إلى لبنان وإيران، كما حمّل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مسؤولية دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا"، معتبرًا أن "ذلك يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة".وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم الجمعة الماضي، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260802/سموتريتش-يفتح-ملف-غزة-مجددا-الحسم-العسكري-هو-الحل-1115702148.html
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https://sarabic.ae/20260801/فتح-الموقف-المصري-أحبط-المخططات-الإسرائيلية-لتهجير-أهالي-غزة---1115688095.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم

الحرس الثوري الإيراني: مؤامرة نزع سلاح "حماس" لن تؤدي إلى أي نتيجة

13:54 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية حتمي"، متوعدًا بأن يكون الرد قاسيًا.
وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل هنية، قال الحرس الثوري، إن محاولات نزع سلاح حركة حماس لن تفضي إلى أي نتيجة، معتبرًا أنها "فشلت بالفعل"، ومؤكدًا استمرار دعم المقاومة الفلسطينية.
ووصف البيان اغتيال هنية في طهران، أثناء حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، محملًا إسرائيل المسؤولية عن العملية.
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سموتريتش يفتح ملف غزة مجددا: الحسم العسكري هو الحل
12:25 GMT
واتهم الحرس الثوري "إسرائيل بمواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية إلى لبنان وإيران، كما حمّل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مسؤولية دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا"، معتبرًا أن "ذلك يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة".
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.
وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.
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أمس, 15:44 GMT
ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم الجمعة الماضي، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
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أمس, 18:10 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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