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رئيس الصومال: لن نسمح بامتداد صراعات الشرق الأوسط إلى القرن الأفريقي ونرفض أي أطماع إسرائيلية
رئيس الصومال: لن نسمح بامتداد صراعات الشرق الأوسط إلى القرن الأفريقي ونرفض أي أطماع إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح بنقل صراعات الشرق الأوسط إلى منطقة القرن الأفريقي، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن واستقرار... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T14:06+0000
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كما جدد خلال كلمة أمام البرلمان الفيدرالي، "رفض مقديشو القاطع لأي وجود أو أطماع إسرائيلية تمس الأراضي الصومالية"، لافتا إلى أن "الموقف الصومالي الثابت جرى التعبير عنه بوضوح وبصوت عال في كافة المحافل الإقليمية والدولية".وقال شيخ محمود إن نقل الصراعات والمعاناة التي شهدها الشرق الأوسط على مدار عقود إلى القرن الأفريقي "أمر مرفوض تماما"، مؤكدا أنه لا يخدم مصالح الشعب الصومالي أو شعوب المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).وشدد الرئيس الصومالي على أن موقف بلاده الرافض لأي تدخلات خارجية أو مساس بسيادتها ثابت وواضح في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تتبنى نهجًا يجمع بين الدبلوماسية والتعاون الدولي لحماية الأمن القومي وتعزيز السلام الإقليمي.وأكد، حسن شيخ محمود، استمرار جهود الصومال الدبلوماسية لمنع امتداد أزمات المنطقة إلى القرن الأفريقي، والحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشددًا على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".يذكر أن الصومال، فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260701/ما-الأهداف-الحقيقية-لزيارة-الرئيس-الصومالي-إلى-إثيوبيا-في-هذا-التوقيت-1114868973.html
https://sarabic.ae/20260616/أبو-الغيط-يدين-زيارة-رئيس-أرض-الصومال-إلى-القدس--1114416734.html
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الصومال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
الصومال, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل

رئيس الصومال: لن نسمح بامتداد صراعات الشرق الأوسط إلى القرن الأفريقي ونرفض أي أطماع إسرائيلية

14:06 GMT 02.08.2026
© AP Photo / Bebeto Matthewsالرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح بنقل صراعات الشرق الأوسط إلى منطقة القرن الأفريقي، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.
كما جدد خلال كلمة أمام البرلمان الفيدرالي، "رفض مقديشو القاطع لأي وجود أو أطماع إسرائيلية تمس الأراضي الصومالية"، لافتا إلى أن "الموقف الصومالي الثابت جرى التعبير عنه بوضوح وبصوت عال في كافة المحافل الإقليمية والدولية".
وقال شيخ محمود إن نقل الصراعات والمعاناة التي شهدها الشرق الأوسط على مدار عقود إلى القرن الأفريقي "أمر مرفوض تماما"، مؤكدا أنه لا يخدم مصالح الشعب الصومالي أو شعوب المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وشدد الرئيس الصومالي على أن موقف بلاده الرافض لأي تدخلات خارجية أو مساس بسيادتها ثابت وواضح في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تتبنى نهجًا يجمع بين الدبلوماسية والتعاون الدولي لحماية الأمن القومي وتعزيز السلام الإقليمي.
وأكد، حسن شيخ محمود، استمرار جهود الصومال الدبلوماسية لمنع امتداد أزمات المنطقة إلى القرن الأفريقي، والحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها.
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وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.
وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
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وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشددًا على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
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