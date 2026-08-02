رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260802/رئيس-الكتلة-المدنية-للسلام-في-السودان-لـسبوتنيك-مواجهة-الكراهية-والتعصب-القبلي-مفتاح-وقف-الحرب-1115710110.html
رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب
رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور سامي سليمان حسن طاهر، رئيس الكتلة المدنية للسلام والتنمية في السودان، أن مبادرة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي تهدف إلى لم شمل جميع مواطني... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T16:19+0000
2026-08-02T16:19+0000
حصري
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091270751_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7bab2a02442e028716c5e23ac27f6099.png
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن من أبجديات أهداف الكتلة المدنية للسلام والتنمية، التي تكونت مباشرة في الأسبوع الثاني من بداية هذه الحرب، أنها تضم اليوم أكثر من 72 تنظيما مدنيا وثوريا ونسويا، إلى جانب لجان المقاومة والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والكنيسة السودانية.وتابع طاهر: "تعد الكتلة المدنية اليوم أكبر تكتل مدني في تاريخ السودان القديم والحديث، لذا جاءت مبادرة الكتلة لنبذ الكراهية والقبلية ومحاربتهما، ونبذ التعصب القبلي، لذلك سررنا بفعالية كوادرنا في مكتبنا الإعلامي مع المنظمات الإقليمية والدولية في القاهرة، في إطار ما نادينا به منذ بدء تكوين الكتلة، وهو محاربة الكراهية والعنصرية والجهوية".وأضاف رئيس الكتلة: "أتمنى أن ينزل هذا الحراك القيم إلى أرض الواقع من خلال ندوات ومؤتمرات في دول الجوار الأفريقي، وصولا إلى الدول العربية والأوروبية، بعيدا عن ضجيج المؤتمرات التي لم ينتج عنها شيء حتى اليوم".وختم بالقول: "أتمنى أن تعمم هذه القوانين وتطبق في السودان والدول العربية والأفريقية، مع تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن تلك التجاوزات ومتابعتها".وكان الجيش السوداني قد أعلن، قبل أيام، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
https://sarabic.ae/20260727/متحدث-قمم-لـسبوتنيك-نجاح-جهود-الخماسية-في-السودان-مرهون-بالتركيز-على-الأسس-الواقعية-للصراع-1115555216.html
https://sarabic.ae/20260722/السودان-تحت-ضغوط-غير-مسبوقة-ماذا-تعني-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-واتهامات-السلاح-الكيميائي؟-1115416726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091270751_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_5862d7f91f1d3e199e5b6fb4c5514491.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم

رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب

16:19 GMT 02.08.2026
© Photoسامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام
سامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الدكتور سامي سليمان حسن طاهر، رئيس الكتلة المدنية للسلام والتنمية في السودان، أن مبادرة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي تهدف إلى لم شمل جميع مواطني البلاد ووقف الحرب، بعد أن فشلت كل المبادرات والوساطات.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن من أبجديات أهداف الكتلة المدنية للسلام والتنمية، التي تكونت مباشرة في الأسبوع الثاني من بداية هذه الحرب، أنها تضم اليوم أكثر من 72 تنظيما مدنيا وثوريا ونسويا، إلى جانب لجان المقاومة والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والكنيسة السودانية.
وتابع طاهر: "تعد الكتلة المدنية اليوم أكبر تكتل مدني في تاريخ السودان القديم والحديث، لذا جاءت مبادرة الكتلة لنبذ الكراهية والقبلية ومحاربتهما، ونبذ التعصب القبلي، لذلك سررنا بفعالية كوادرنا في مكتبنا الإعلامي مع المنظمات الإقليمية والدولية في القاهرة، في إطار ما نادينا به منذ بدء تكوين الكتلة، وهو محاربة الكراهية والعنصرية والجهوية".
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
متحدث "قمم" لـ"سبوتنيك": نجاح جهود الخماسية في السودان مرهون بالتركيز على الأسس الواقعية للصراع
27 يوليو, 19:29 GMT
وأضاف رئيس الكتلة: "أتمنى أن ينزل هذا الحراك القيم إلى أرض الواقع من خلال ندوات ومؤتمرات في دول الجوار الأفريقي، وصولا إلى الدول العربية والأوروبية، بعيدا عن ضجيج المؤتمرات التي لم ينتج عنها شيء حتى اليوم".
وأشار طاهر إلى أن تعميم ثقافة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي هو ما سيوقف هذه الحرب ويمنع اتساع رقعتها يوما بعد يوم، لأن طرفي الحرب يغذيانها بنشر الكراهية والتعصب القبلي، لذا فإن محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي، وليس سواهما، هما السبيل إلى وقف الحرب، مع الدعوة إلى سن قوانين أممية رادعة لمكافحة الكراهية والعنصرية والجهوية.
وختم بالقول: "أتمنى أن تعمم هذه القوانين وتطبق في السودان والدول العربية والأفريقية، مع تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن تلك التجاوزات ومتابعتها".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، قبل أيام، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
السودان تحت ضغوط غير مسبوقة... ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟
22 يوليو, 18:56 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.
ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала