https://sarabic.ae/20260802/رئيس-الكتلة-المدنية-للسلام-في-السودان-لـسبوتنيك-مواجهة-الكراهية-والتعصب-القبلي-مفتاح-وقف-الحرب-1115710110.html
رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب
رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور سامي سليمان حسن طاهر، رئيس الكتلة المدنية للسلام والتنمية في السودان، أن مبادرة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي تهدف إلى لم شمل جميع مواطني... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T16:19+0000
2026-08-02T16:19+0000
2026-08-02T16:19+0000
حصري
المجلس السيادي في السودان
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن من أبجديات أهداف الكتلة المدنية للسلام والتنمية، التي تكونت مباشرة في الأسبوع الثاني من بداية هذه الحرب، أنها تضم اليوم أكثر من 72 تنظيما مدنيا وثوريا ونسويا، إلى جانب لجان المقاومة والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والكنيسة السودانية.وتابع طاهر: "تعد الكتلة المدنية اليوم أكبر تكتل مدني في تاريخ السودان القديم والحديث، لذا جاءت مبادرة الكتلة لنبذ الكراهية والقبلية ومحاربتهما، ونبذ التعصب القبلي، لذلك سررنا بفعالية كوادرنا في مكتبنا الإعلامي مع المنظمات الإقليمية والدولية في القاهرة، في إطار ما نادينا به منذ بدء تكوين الكتلة، وهو محاربة الكراهية والعنصرية والجهوية".وأضاف رئيس الكتلة: "أتمنى أن ينزل هذا الحراك القيم إلى أرض الواقع من خلال ندوات ومؤتمرات في دول الجوار الأفريقي، وصولا إلى الدول العربية والأوروبية، بعيدا عن ضجيج المؤتمرات التي لم ينتج عنها شيء حتى اليوم".وختم بالقول: "أتمنى أن تعمم هذه القوانين وتطبق في السودان والدول العربية والأفريقية، مع تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن تلك التجاوزات ومتابعتها".وكان الجيش السوداني قد أعلن، قبل أيام، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
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أحمد عبد الوهاب
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم
رئيس الكتلة المدنية للسلام في السودان لـ"سبوتنيك": مواجهة الكراهية والتعصب القبلي مفتاح وقف الحرب
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الدكتور سامي سليمان حسن طاهر، رئيس الكتلة المدنية للسلام والتنمية في السودان، أن مبادرة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي تهدف إلى لم شمل جميع مواطني البلاد ووقف الحرب، بعد أن فشلت كل المبادرات والوساطات.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد، إن من أبجديات أهداف الكتلة المدنية للسلام والتنمية، التي تكونت مباشرة في الأسبوع الثاني من بداية هذه الحرب، أنها تضم اليوم أكثر من 72 تنظيما مدنيا وثوريا ونسويا، إلى جانب لجان المقاومة والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والكنيسة السودانية.
وتابع طاهر: "تعد الكتلة المدنية اليوم أكبر تكتل مدني في تاريخ السودان القديم والحديث، لذا جاءت مبادرة الكتلة لنبذ الكراهية والقبلية ومحاربتهما، ونبذ التعصب القبلي، لذلك سررنا بفعالية كوادرنا في مكتبنا الإعلامي مع المنظمات الإقليمية والدولية في القاهرة، في إطار ما نادينا به منذ بدء تكوين الكتلة، وهو محاربة الكراهية والعنصرية والجهوية".
وأضاف رئيس الكتلة: "أتمنى أن ينزل هذا الحراك القيم إلى أرض الواقع من خلال ندوات ومؤتمرات
في دول الجوار الأفريقي، وصولا إلى الدول العربية والأوروبية، بعيدا عن ضجيج المؤتمرات التي لم ينتج عنها شيء حتى اليوم".
وأشار طاهر إلى أن تعميم ثقافة محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي هو ما سيوقف هذه الحرب ويمنع اتساع رقعتها يوما بعد يوم، لأن طرفي الحرب يغذيانها بنشر الكراهية والتعصب القبلي، لذا فإن محاربة الكراهية ونبذ التعصب القبلي، وليس سواهما، هما السبيل إلى وقف الحرب، مع الدعوة إلى سن قوانين أممية رادعة لمكافحة الكراهية والعنصرية والجهوية.
وختم بالقول: "أتمنى أن تعمم هذه القوانين وتطبق في السودان
والدول العربية والأفريقية، مع تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن تلك التجاوزات ومتابعتها".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، قبل أيام، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.
ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.