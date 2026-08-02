https://sarabic.ae/20260802/مصر-تؤكد-ضرورة-استئناف-الحوار-بين-واشنطن-وطهران-1115708154.html
مصر تؤكد ضرورة استئناف الحوار بين واشنطن وطهران
مصر تؤكد ضرورة استئناف الحوار بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة العمل المشترك لتجنب اتساع دائرة التوتر. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T14:55+0000
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وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، شدد عبد العاطي، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.كما دعا وزير الخارجية المصري إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمات القائمة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها واستقرارها.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.وأوضح أن الاتفاق المقترح يتضمن "فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني"، مضيفا: "بناء على هذا الطلب، وافقت على إلغاء الهجوم، من أجل مستقبل العالم وازدهار إيران، بشرط أن نتمكن من إبرام صفقة بسرعة".وأشار ترامب إلى أن إسرائيل انضمت إلى هذا الالتزام بعدم تنفيذ الهجوم، شريطة إنجاز الاتفاق في أقرب وقت، داعيا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إتمامه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائمًا.ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أمريكا-ستوجه-ضربة-قوية-لإيران-وتلقيت-إفادة-عن-هجوم-في-مصر-1115607548.html
https://sarabic.ae/20260722/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-المواجهة-بين-أمريكا-وإيران-لا-تستهدف-انتصارا-عسكريا-حاسما-1115409623.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تؤكد ضرورة استئناف الحوار بين واشنطن وطهران
14:55 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 02.08.2026)
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة العمل المشترك لتجنب اتساع دائرة التوتر.
وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، شدد عبد العاطي، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما دعا وزير الخارجية المصري إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمات القائمة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها واستقرارها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، موافقته على إلغاء الهجوم
الذي كان مخططا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.
وأوضح أن الاتفاق المقترح يتضمن "فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني"، مضيفا: "بناء على هذا الطلب، وافقت على إلغاء الهجوم، من أجل مستقبل العالم وازدهار إيران، بشرط أن نتمكن من إبرام صفقة بسرعة".
وأشار ترامب إلى أن إسرائيل انضمت إلى هذا الالتزام بعدم تنفيذ الهجوم، شريطة إنجاز الاتفاق في أقرب وقت، داعيا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إتمامه
.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 تموز/يوليو المنصرم، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران/يونيو لم يعد قائمًا.
ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول في الشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.