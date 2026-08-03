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السباحون الروس يحصدون أول ميدالية ذهبية للفريق الروسي في بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس 2026
السباحون الروس يحصدون أول ميدالية ذهبية للفريق الروسي في بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس 2026
سبوتنيك عربي
أحرز فريق "السباحة المتزامنة" الروسي الميدالية الذهبية في منافسات البرنامج الحر ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة في باريس، بعدما تصدر الترتيب برصيد... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T15:43+0000
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وضم الفريق الروسي كلا من: "كيرا تشيريزوفا، ومايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وسفيتلانا بافلوفا، وإيلينا شابانوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك".وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى التي يحققها الرياضيون الروس في النسخة الحالية من بطولة أوروبا للألعاب المائية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ أب.واحتل الفريق الروسي الذي تألف من اللاعبات واللاعبين: ناديجدا تريفونوفا، يكاترينا بيليايفا، غريغوري إيفانوف، ورسلان تيرنوفوي، المركز الثاني برصيد (385.80) نقطة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الفريق الإيطالي الذي احتل المركز الأول برصيد (410.60 نقطة).يشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية بصفة محايدة، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
https://sarabic.ae/20260501/روسيا-تستضيف-10-فعاليات-رياضية-ضمن-دورة-الألعاب-الصيفية-لمنظمة-شنغهاي-2026-1113029691.html
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رياضة, روسيا, أخبار باريس, العالم
رياضة, روسيا, أخبار باريس, العالم

السباحون الروس يحصدون أول ميدالية ذهبية للفريق الروسي في بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس 2026

15:43 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالسباحة الإيقاعية - فريق الفتيتات الروسيات ينال ذهبية في أولمبياد "ريو 2016"
السباحة الإيقاعية - فريق الفتيتات الروسيات ينال ذهبية في أولمبياد ريو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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أحرز فريق "السباحة المتزامنة" الروسي الميدالية الذهبية في منافسات البرنامج الحر ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة في باريس، بعدما تصدر الترتيب برصيد 285.0346 نقطة.
وضم الفريق الروسي كلا من: "كيرا تشيريزوفا، ومايا دوروشكو، وإيكاترينا كوسوفا، وإليزافيتا مينايفا، وسفيتلانا بافلوفا، وإيلينا شابانوفا، وإليزافيتا سميرنوفا، وأولغا تيوتيونيك".
وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني لينال الميدالية الفضية برصيد 282.3541 نقطة، فيما حصد المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد تسجيله 256.1558 نقطة.
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وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى التي يحققها الرياضيون الروس في النسخة الحالية من بطولة أوروبا للألعاب المائية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ أب.

وكان المنتخب الروسي حصل على الميدالية الفضية لمسابقة الغوص للفرق، يوم الجمعة الماضي، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

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واحتل الفريق الروسي الذي تألف من اللاعبات واللاعبين: ناديجدا تريفونوفا، يكاترينا بيليايفا، غريغوري إيفانوف، ورسلان تيرنوفوي، المركز الثاني برصيد (385.80) نقطة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الفريق الإيطالي الذي احتل المركز الأول برصيد (410.60 نقطة).
يشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية بصفة محايدة، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
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