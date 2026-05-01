الجيش الروسي يحرر بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
روسيا تستضيف 10 فعاليات رياضية ضمن دورة الألعاب الصيفية لمنظمة شنغهاي 2026
روسيا تستضيف 10 فعاليات رياضية ضمن دورة الألعاب الصيفية لمنظمة شنغهاي 2026
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستستضيف 10 فعاليات في 10 رياضات ضمن دورة الألعاب الصيفية... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T09:05+0000
وكتب ديغتاريوف، على منصة "تلغرام"، بعد اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: "خلال الاجتماع، وافقنا على تشكيل فريق عمل معني بالرياضة. هذه هيئة دائمة ستتولى تنسيق جميع الأنشطة الرياضية. كما أن لوائح دورة ألعاب منظمة شنغهاي للتعاون جاهزة. ستقام المنافسات على مدار العام في دول مختلفة. ستستضيف روسيا 10 فعاليات في 10 رياضات".وأضاف ديغتاريوف: "الجانب القرغيزي اقترح إنشاء تقويم موحد لمنظمة شنغهاي للتعاون على غرار برنامجنا الروسي للمؤتمر الأوروبي. وقد أيدنا هذه الفكرة لضمان وجود تقويم موحد لجميع الدول. التعاون مع دول الجنوب العالمي يؤتي ثماره. يدعمنا زملاؤنا خلال التصويتات في مختلف المنظمات الدولية. كل هذا يندرج ضمن الدبلوماسية الرياضية التي نتبعها بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وتضم المنظمة حاليا 8 دول أعضاء و4 دول مراقبة و6 شركاء حوار، وتشكل منظمة شنغهاي للتعاون منصة للحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الرئيسية السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها.
09:05 GMT 01.05.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المتزحلقة الإماراتية على الجليد زهرة لاري، دورة الألعاب الدولية الجامعية الشتوية، كراسنويارسك، روسيا 2019
 المتزحلقة الإماراتية على الجليد زهرة لاري، دورة الألعاب الدولية الجامعية الشتوية، كراسنويارسك، روسيا 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
أعلن وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستستضيف 10 فعاليات في 10 رياضات ضمن دورة الألعاب الصيفية لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وكتب ديغتاريوف، على منصة "تلغرام"، بعد اجتماع وزراء الرياضة للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: "خلال الاجتماع، وافقنا على تشكيل فريق عمل معني بالرياضة. هذه هيئة دائمة ستتولى تنسيق جميع الأنشطة الرياضية. كما أن لوائح دورة ألعاب منظمة شنغهاي للتعاون جاهزة. ستقام المنافسات على مدار العام في دول مختلفة. ستستضيف روسيا 10 فعاليات في 10 رياضات".

وأردف: "اتفقنا أيضا على مشاركة فرقنا في دورة ألعاب الرحل (لإحياء إرث البدو)، التي ستقام هنا في قرغيزستان في نهاية الصيف. ونحن بصدد تجهيز الفريق الروسي: سيشارك في الألعاب أكثر من 250 شخصا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية
22 أبريل, 17:48 GMT
وأضاف ديغتاريوف: "الجانب القرغيزي اقترح إنشاء تقويم موحد لمنظمة شنغهاي للتعاون على غرار برنامجنا الروسي للمؤتمر الأوروبي. وقد أيدنا هذه الفكرة لضمان وجود تقويم موحد لجميع الدول. التعاون مع دول الجنوب العالمي يؤتي ثماره. يدعمنا زملاؤنا خلال التصويتات في مختلف المنظمات الدولية. كل هذا يندرج ضمن الدبلوماسية الرياضية التي نتبعها بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست في 15 يونيو/حزيران 2001، من قبل زعماء الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وتضم المنظمة حاليا 8 دول أعضاء و4 دول مراقبة و6 شركاء حوار، وتشكل منظمة شنغهاي للتعاون منصة للحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الرئيسية السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها.
