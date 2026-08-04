3 دول عربية تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية لشهر يوليو 2026
07:35 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 07:50 GMT 04.08.2026)
© Photo / Unsplash/ Atik sulianami براميل نفط
© Photo / Unsplash/ Atik sulianami
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شهد قطاع النفط العالمي خلال شهر يوليو/تموز 2026 حراكًا استثماريًا لافتًا، تكلل بإبرام حزمة من الاتفاقيات الكبرى التي شملت قطاعات التطوير والاستحواذ في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وبرزت 3 دول عربية ضمن قائمة أكبر هذه الصفقات النفطية.
استهدفت هذه التحركات الاستراتيجية ضخ استثمارات ضخمة لزيادة معدلات الإنتاج، وضمان استقرار أمن الإمدادات، إلى جانب استقطاب كبرى المجموعات الطاقوية العالمية.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة مدفوعة بالزخم المستمر للطلب العالمي على الخام، مما دفع الحكومات إلى تسريع خطط التنقيب والاستكشاف، وتطوير المكامن النفطية القائمة. كما ركزت هذه الجهود على تعظيم الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر بناء شراكات استراتيجية مع عمالقة صناعة الطاقة في العالم.
وتبرز صفقات يوليو الفائت عمق التنافس الدولي للاستثمار في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، مع تركيز جلي على تأهيل الحقول العملاقة، وتحديث البنى التحتية، وإطلاق مشروعات نوعية تدعم طموحات الدول المنتجة في رفع طاقتها الإنتاجية وتعزيز عوائدها المالية، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة.
واتسم المشهد الاستثماري خلال الشهر بتنوع الهياكل التعاقدية؛ حيث تراوحت الاتفاقيات بين عقود تطوير ممتدة الأجل، واستثمارات رأسمالية مباشرة، فضلاً عن شراكات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج والعقود البحرية (الأوفشور)، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية العالية التي لا يزال يحتفظ بها قطاع النفط والغاز برغم التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.
وتتضمن قائمة أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026 الماضي ما يلي:
العراق (صفقات مع الشركات الأميركية لتطوير 9 حقول نفطية).
سلطنة عمان (صفقتان مع مصر لتطوير حقول - وبناء ناقلات نفط).
قطر (صفقة لتطوير إمكانات حوض غدامس في ليبيا).
ساحل العاج (صفقة للتطوير بالاشتراك بين تكنيب وإيني).
1 أغسطس, 07:41 GMT
تطوير 9 حقول نفط في العراق
تصدّرت خطط تحديث المكامن النفطية العراقية قائمة الصفقات الطاقوية الأبرز خلال يوليو 2026، مدفوعة بتسارع وتيرة الشراكات الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لإعادة تأهيل 9 حقول عملاقة. وتأتي هذه التطورات دعماً لتوجه الحكومة العراقية الرامي إلى قفز بالقدرة الإنتاجية للبلاد لتصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، بالتوازي مع تعظيم العوائد الاستثمارية من الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج.
وقد شهد الشهر المنصرم دخولًا قويًا لكبرى الشركات الأمريكية؛ ومن أبرزها "كونوكو فيليبس"، "شيفرون"، "هاليبرتون"، و"إتش كيه إن"، والتي وسّعت نطاق حضورها في مشروعات التطوير الوطنية عبر حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بهدف تعزيز معدلات الضخ، ورفع الكفاءة التشغيلية، ونقل أحدث الحلول التكنولوجية الخاصة بقطاع المنبع.
وعلى صعيد التوزيع الميداني، استأثرت محافظة كركوك بحصة وافرة من هذه الاستثمارات التي استهدفت 4 حقول رئيسية، وجاء ذلك عقب إقرار شركة "كونوكو فيليبس" صفقة استحواذ قضت بالسيطرة على 42% من أسهم شركة "بي بي إنرجي كومباني أوف كركوك"، وهو ما يعطي دفعة قوية لتسريع تدوير وتطوير حقول كركوك بقبتيها (بابا وأفانا)، إلى جانب حقول باي حسن، وجمبور، وخباز.
وامتدّت الاتفاقيات إلى 3 حقول أخرى في ديالى والبصرة وذي قار، بعدما وقّعت شركتا "إتش كيه إن" و"شيفرون" اتفاقيات لتطوير حقول حمرين وغرب القرنة 2 والناصرية، الذي يمتلك احتياطيات تقدّر بنحو 4.3 مليار برميل، مع إمكانات كبيرة لزيادة الإنتاج تدريجيًا.
وتختتم هذه المشروعات حضورها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع توقيع هاليبرتون اتفاقيات لتطوير حقلي بن عمر والسندباد، إذ يمتلك حقل بن عمر احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 3 مليارات برميل من النفط، إضافة إلى قرابة 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعزز قيمته الإستراتيجية.
13 يوليو, 08:51 GMT
صفقة ضخمة بين مصر وسلطنة عمان
اقتنص التحالف المصري المكون من شركتي "بتروجت" و"إنبي" صفقة استراتيجية بارزة وضعت مصر وسلطنة عمان في صدارة أهم الاتفاقيات النفطية لشهر يوليو 2026، وذلك إثر فوزه باتفاقية إطارية طويلة الأجل لتنفيذ أعمال الهندسة، التوريد، والإنشاءات المتكاملة لصالح شركة "تنمية نفط عمان".
وطبقاً لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فإن هذه الشراكة تمتد لـ 6 سنوات كاملة. وتهدف الاتفاقية إلى إسناد حزمة من المشروعات الحيوية الكبرى في قطاع الطاقة العماني للتحالف المصري، مما يفتح آفاقاً جديدة وتوسّعاً واعداً للشركات النفطية المصرية داخل أسواق الخليج العربي والمنطقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اختيار التحالف المصري ليجسد الثقة المتنامية في الملاءة الفنية والحلول الهندسية التي يقدمها عمالقة قطاع النفط المصري، لا سيما بعد نجاحهما في التفوق على تحالفات وشركات طاقة دولية منافسة. وبهذا الإنجاز، أصبحت "بتروجت" و"إنبي" ضمن قائمة حصرية تضم 4 مقاولين عالميين فقط جرى تأهيلهم رسمياً للمنافسة على مشروعات مستقبلية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية عتبة الـ 6 مليارات دولار، وفقاً لما رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتتجاوز قيمة المحفظة الاستثمارية للمشروعات التي ستطرح ضمن الاتفاقية نحو 6 مليارات دولار، ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات متنوعة بمجالات النفط والغاز والبنية الأساسية، مع تعظيم الصادرات الخدمية والهندسية المصرية.
وتؤكد هذه الاتفاقية مكانتها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع التزام التحالف بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان، من خلال نقل المعرفة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون الفني مع شركة تنمية نفط عمان في مختلف المشروعات.
1 يوليو, 06:42 GMT
صفقة قطرية في ليبيا
حجزت قطر موطئ قدم بارز في المشهد النفطي الليبي بإنهاء "يو سي سي هولدينغ" القطرية صفقة لتطوير حوض غدامس النفطي، لتدرج الاتفاقية رسمياً ضمن قائمة أضخم الصفقات الطاقوية لشهر يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية إثر توقيع الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار مع المجموعة القطرية لتأهيل المنطقة رقم (47) ورفع كفاءتها الإنتاجية.
ويندرج هذا التحالف ضمن الرؤية المحدثة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الرامية إلى إعادة فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، وذلك لتعويض فترات تراجع الإنفاق الرأسمالي السابق؛ وبما يخدم الطموحات الليبية المستهدفة لقفز بمعدلات الإنتاج الإجمالية للبلاد نحو عتبة المليوني برميل يوميًا خلال المرحلة المقبلة.
ويرتكز المشروع المشترك على إطلاق برامج تنقيبية وتطويرية متطورة في حوض غدامس، بهدف دفع إنتاج المنطقة (47) ليصل إلى قرابة 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام. كما تشمل مستهدفات الاتفاقية استثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وتوجيهه لتوليد الطاقة الكهربائية، مما يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر استدامة للموارد الهيدروكربونية.
وأكدت مجموعة "يو سي سي هولدينغ" أن شركتها التابعة "أورباكون إنرجي ليبيا" وقّعت اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الإقليميين بقطاع الطاقة الليبي.
وتعزز هذه الخطوة مكانتها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، إذ تستهدف تنفيذ برنامج تطوير تقدَّر استثماراته بنحو مليار دولار، بعد اعتماد الخطة التفصيلية، بما يسهم في تنشيط أعمال الاستكشاف والإنتاج وتعزيز استغلال الاحتياطيات النفطية الليبية.
25 يونيو, 12:57 GMT
صفقة عملاقة في غرب أفريقيا
عزز مشروع "بالين" البحري في ساحل العاج مكانته الدولية باحتلاله موقعاً متقدماً ضمن قائمة أضخم الصفقات النفطية لشهر يوليو 2026، وذلك عقب اقتناص شركة "تكنيب إف إم سي"، عقدًا استراتيجيًا جديدًا من عمالقة الطاقة الإيطالية "إيني"، لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الطموح والمستهدف لزيادة معدلات ضخ واحد من أكبر حقول النفط والغاز في منطقة غرب أفريقيا.
ويشمل العقد الهندسي المبرم تصميم وتصنيع خطوط التدفق وشبكات الأنابيب الصاعدة المرنة المتطورة؛ لربط الآبار النفطية القابعة في أعماق سحيقة تصل إلى نحو 1200 متر تحت سطح الماء بوحدة إنتاج عائمة جديدة مخصصة للتخزين والتفريغ، وهو ما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والسلامة الهيكلية مع خفض الأثر البيئي للعمليات.
ومن جانبها، أوضحت "تكنيب إف إم سي" أن هذه الاتفاقية تجسد الشراكة المستدامة والتعاون الوثيق مع شركة "إيني"، مؤكدة عزمها على توظيف كامل خبراتها الرائدة في حلول الأنابيب المرنة لضمان إنجاز الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة، ودعم استراتيجية التطوير المتسارع التي يخضع لها حقل "بالين" قبالة السواحل العاجية.
وتتراوح قيمة العقد بين 75 و250 مليون دولار، وفق تصنيف الشركة، بينما كانت إيني وشريكتاها، بتروسي وفيتول، قد اتخذت قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثالثة خلال مايو/أيار 2026، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ البحرية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعزز هذه الصفقة حضورها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، إذ سترفع المرحلة الثالثة إنتاج النفط من 60 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز من 80 إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، مستفيدةً من نموذج التطوير المرحلي والبنية التحتية القائمة.
18 يونيو, 12:58 GMT
6 ناقلات عمانية عملاقة
فرضت عقود تشييد سفن الشحن البحري الجديدة حضورًا قويًا ضمن الصفقات الطاقوية الأبرز لشهر يوليو 2026، وذلك عقب إبرام شركة "أسياد للشحن" العُمانية اتفاقيات استراتيجية لبناء 6 ناقلات نفط عملاقة من فئة المدى المتوسط، في خطوة طموحة تسعى من خلالها لتعزيز حجم أسطولها البحري وتوسيع نطاق نفوذها في سوق الملاحة والشحن العالمي.
وتصل القيمة الإجمالية لهذا العقد الاستثماري إلى 119 مليون ريال عُماني (ما يعادل 309.5 مليون دولار أمريكي)، وبمعدل تكلفة يناهز 51.5 مليون دولار للناقلة الواحدة. ومن المقرر أن يتولى عملاق الصناعات الثقيلة الكوري الجنوبي، شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة"، مهام تصميم وبناء هذه السفن التي تصل سعتها الاستيعابية إلى قرابة 50 ألف طن ساكن لكل منها.
وتأتي هذه الصفقات كجزء من برنامج استثماري موسع ومستدام لشركة أسياد تتراوح ميزانيته الإجمالية بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ويهدف بالأساس إلى تحديث وإحلال أسطولها البحري. ويرتكز البرنامج على اعتماد تصاميم هندسية متطورة تضمن كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ودمج تكنولوجيات صديقة للبيئة تساهم بفاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي.
وإلى جانب عقود البناء، نجحت الشركة في تأمين اتفاق لتأجير الناقلات الست لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التسليم، مع إحدى شركات الطاقة العالمية، بما يوفر تدفقات نقدية مستقرة ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع منذ تشغيل السفن.
وتختتم هذه العقود قائمة أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع اتفاق الطرفين على بدء تسليم الناقلات بدءًا من عام 2029، بما يدعم مكانة سلطنة عمان مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والطاقة، ويعزز تنافسية أسطول أسياد في الأسواق العالمية.