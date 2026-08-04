https://sarabic.ae/20260804/3-دول-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-الصفقات-النفطية-لشهر-يوليو-2026-1115749562.html

3 دول عربية تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية لشهر يوليو 2026

3 دول عربية تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية لشهر يوليو 2026

سبوتنيك عربي

شهد قطاع النفط العالمي خلال شهر يوليو/تموز 2026 حراكًا استثماريًا لافتًا، تكلل بإبرام حزمة من الاتفاقيات الكبرى التي شملت قطاعات التطوير والاستحواذ في منطقتي... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T07:35+0000

2026-08-04T07:35+0000

2026-08-04T07:50+0000

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العالم العربي

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دول عربية

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اقتصاد

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استهدفت هذه التحركات الاستراتيجية ضخ استثمارات ضخمة لزيادة معدلات الإنتاج، وضمان استقرار أمن الإمدادات، إلى جانب استقطاب كبرى المجموعات الطاقوية العالمية.وتبرز صفقات يوليو الفائت عمق التنافس الدولي للاستثمار في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، مع تركيز جلي على تأهيل الحقول العملاقة، وتحديث البنى التحتية، وإطلاق مشروعات نوعية تدعم طموحات الدول المنتجة في رفع طاقتها الإنتاجية وتعزيز عوائدها المالية، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة.واتسم المشهد الاستثماري خلال الشهر بتنوع الهياكل التعاقدية؛ حيث تراوحت الاتفاقيات بين عقود تطوير ممتدة الأجل، واستثمارات رأسمالية مباشرة، فضلاً عن شراكات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج والعقود البحرية (الأوفشور)، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية العالية التي لا يزال يحتفظ بها قطاع النفط والغاز برغم التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.تطوير 9 حقول نفط في العراقتصدّرت خطط تحديث المكامن النفطية العراقية قائمة الصفقات الطاقوية الأبرز خلال يوليو 2026، مدفوعة بتسارع وتيرة الشراكات الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لإعادة تأهيل 9 حقول عملاقة. وتأتي هذه التطورات دعماً لتوجه الحكومة العراقية الرامي إلى قفز بالقدرة الإنتاجية للبلاد لتصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا، بالتوازي مع تعظيم العوائد الاستثمارية من الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج.وعلى صعيد التوزيع الميداني، استأثرت محافظة كركوك بحصة وافرة من هذه الاستثمارات التي استهدفت 4 حقول رئيسية، وجاء ذلك عقب إقرار شركة "كونوكو فيليبس" صفقة استحواذ قضت بالسيطرة على 42% من أسهم شركة "بي بي إنرجي كومباني أوف كركوك"، وهو ما يعطي دفعة قوية لتسريع تدوير وتطوير حقول كركوك بقبتيها (بابا وأفانا)، إلى جانب حقول باي حسن، وجمبور، وخباز.وتختتم هذه المشروعات حضورها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع توقيع هاليبرتون اتفاقيات لتطوير حقلي بن عمر والسندباد، إذ يمتلك حقل بن عمر احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 3 مليارات برميل من النفط، إضافة إلى قرابة 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعزز قيمته الإستراتيجية.صفقة ضخمة بين مصر وسلطنة عماناقتنص التحالف المصري المكون من شركتي "بتروجت" و"إنبي" صفقة استراتيجية بارزة وضعت مصر وسلطنة عمان في صدارة أهم الاتفاقيات النفطية لشهر يوليو 2026، وذلك إثر فوزه باتفاقية إطارية طويلة الأجل لتنفيذ أعمال الهندسة، التوريد، والإنشاءات المتكاملة لصالح شركة "تنمية نفط عمان".ويأتي اختيار التحالف المصري ليجسد الثقة المتنامية في الملاءة الفنية والحلول الهندسية التي يقدمها عمالقة قطاع النفط المصري، لا سيما بعد نجاحهما في التفوق على تحالفات وشركات طاقة دولية منافسة. وبهذا الإنجاز، أصبحت "بتروجت" و"إنبي" ضمن قائمة حصرية تضم 4 مقاولين عالميين فقط جرى تأهيلهم رسمياً للمنافسة على مشروعات مستقبلية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية عتبة الـ 6 مليارات دولار، وفقاً لما رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة.وتؤكد هذه الاتفاقية مكانتها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع التزام التحالف بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان، من خلال نقل المعرفة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون الفني مع شركة تنمية نفط عمان في مختلف المشروعات.صفقة قطرية في ليبياحجزت قطر موطئ قدم بارز في المشهد النفطي الليبي بإنهاء "يو سي سي هولدينغ" القطرية صفقة لتطوير حوض غدامس النفطي، لتدرج الاتفاقية رسمياً ضمن قائمة أضخم الصفقات الطاقوية لشهر يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية إثر توقيع الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار مع المجموعة القطرية لتأهيل المنطقة رقم (47) ورفع كفاءتها الإنتاجية.ويرتكز المشروع المشترك على إطلاق برامج تنقيبية وتطويرية متطورة في حوض غدامس، بهدف دفع إنتاج المنطقة (47) ليصل إلى قرابة 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام. كما تشمل مستهدفات الاتفاقية استثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وتوجيهه لتوليد الطاقة الكهربائية، مما يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر استدامة للموارد الهيدروكربونية.وتعزز هذه الخطوة مكانتها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، إذ تستهدف تنفيذ برنامج تطوير تقدَّر استثماراته بنحو مليار دولار، بعد اعتماد الخطة التفصيلية، بما يسهم في تنشيط أعمال الاستكشاف والإنتاج وتعزيز استغلال الاحتياطيات النفطية الليبية.صفقة عملاقة في غرب أفريقياعزز مشروع "بالين" البحري في ساحل العاج مكانته الدولية باحتلاله موقعاً متقدماً ضمن قائمة أضخم الصفقات النفطية لشهر يوليو 2026، وذلك عقب اقتناص شركة "تكنيب إف إم سي"، عقدًا استراتيجيًا جديدًا من عمالقة الطاقة الإيطالية "إيني"، لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الطموح والمستهدف لزيادة معدلات ضخ واحد من أكبر حقول النفط والغاز في منطقة غرب أفريقيا.ومن جانبها، أوضحت "تكنيب إف إم سي" أن هذه الاتفاقية تجسد الشراكة المستدامة والتعاون الوثيق مع شركة "إيني"، مؤكدة عزمها على توظيف كامل خبراتها الرائدة في حلول الأنابيب المرنة لضمان إنجاز الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة، ودعم استراتيجية التطوير المتسارع التي يخضع لها حقل "بالين" قبالة السواحل العاجية.وتعزز هذه الصفقة حضورها ضمن أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، إذ سترفع المرحلة الثالثة إنتاج النفط من 60 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز من 80 إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، مستفيدةً من نموذج التطوير المرحلي والبنية التحتية القائمة.6 ناقلات عمانية عملاقةفرضت عقود تشييد سفن الشحن البحري الجديدة حضورًا قويًا ضمن الصفقات الطاقوية الأبرز لشهر يوليو 2026، وذلك عقب إبرام شركة "أسياد للشحن" العُمانية اتفاقيات استراتيجية لبناء 6 ناقلات نفط عملاقة من فئة المدى المتوسط، في خطوة طموحة تسعى من خلالها لتعزيز حجم أسطولها البحري وتوسيع نطاق نفوذها في سوق الملاحة والشحن العالمي.وتأتي هذه الصفقات كجزء من برنامج استثماري موسع ومستدام لشركة أسياد تتراوح ميزانيته الإجمالية بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ويهدف بالأساس إلى تحديث وإحلال أسطولها البحري. ويرتكز البرنامج على اعتماد تصاميم هندسية متطورة تضمن كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ودمج تكنولوجيات صديقة للبيئة تساهم بفاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي.وتختتم هذه العقود قائمة أكبر الصفقات النفطية في يوليو 2026، مع اتفاق الطرفين على بدء تسليم الناقلات بدءًا من عام 2029، بما يدعم مكانة سلطنة عمان مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والطاقة، ويعزز تنافسية أسطول أسياد في الأسواق العالمية.أكبر 10 مشروعات طاقة شمسية في القارة السمراء... كيف تصدرت الدول العربية؟من زوطر إلى الانسحاب الكامل... ماذا تحمل الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل؟

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https://sarabic.ae/20260713/دولة-عربية-تسترد-375-كيلوغراما-من-الذهب-في-قضية-فساد-1115163142.html

https://sarabic.ae/20260701/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-منتجي-النفط-في-العالم-من-يتصدر-القائمة؟-1114854657.html

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