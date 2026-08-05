أزمة سبتة تهدد مونديال 2030... دعوات إسبانية لمراجعة استضافة المغرب للبطولة
© REUTERS Jon Nazcaضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026
© REUTERS Jon Nazca
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أفادت وسائل إعلام إسبانية أن "كتلة "سومار" البرلمانية قدّمت مبادرة في "الكونغرس" الإسباني، تدعو إلى عدم استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030، بالاشتراك مع المغرب، وذلك بسبب الأزمة في سبتة".
وبحسب هذه الوسائل: "وقّع ممثلو "سومار"عريضة موجهة إلى الحكومة، يطالبون فيها بإبلاغ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والحكومة البرتغالية، بضرورة إجراء مراجعة وتقييم دقيقين للنموذج الحالي للاستضافة المشتركة للحدث الرياضي".
كما يطالب "سومار" الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفعيل الآليات المؤسسية التي يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للتحقق من الامتثال لأنظمته وسياساته المتعلقة بحقوق الإنسان، وإجراء دراسة مستقلة وعلنية وذات صلة بـ "المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان في البلدان المضيفة.
وأضافت أن اقتراح "سومار" ينضم إلى مبادرة حزب "ليفر" البرتغالي البيئي، الذي وجّه رسالة إلى حكومته واتحاد كرة القدم يطالب فيها باستبعاد المغرب من استضافة كأس العالم 2030.
ستستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات افتتاح كأس العالم 2030، التي ستقام في الذكرى المئوية لانطلاق أول بطولة كأس عالم، بينما من المقرر أن تقام البطولة الرئيسية في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
أمس, 13:40 GMT
وكانت الحكومة الإسبانية قد تحدثت، في وقت سابق، عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتةً إلى أن معظمهم عاد إلى المغرب.
كما أن المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، قد أعلن عن مقتل 72 شخصا على الأقل خلال تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة.
وقال تريانو ردا على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: "آخر رقم لدينا هو 72 شخصًا".
ومنذ نهاية شهر يوليو/تموز، تتعرض مدينة سبتة الإسبانية التي تقع شمالي أفريقيا وتقع على الحدود بين المغرب وإسبانيا، إلى تدفق كبير للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب.