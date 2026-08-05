https://sarabic.ae/20260805/أزمة-سبتة-تهدد-مونديال-2030-دعوات-إسبانية-لمراجعة-استضافة-المغرب-للبطولة-1115790908.html

أزمة سبتة تهدد مونديال 2030... دعوات إسبانية لمراجعة استضافة المغرب للبطولة

أزمة سبتة تهدد مونديال 2030... دعوات إسبانية لمراجعة استضافة المغرب للبطولة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن "كتلة "سومار" البرلمانية قدّمت مبادرة في "الكونغرس" الإسباني، تدعو إلى عدم استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030، بالاشتراك مع المغرب،... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T13:43+0000

2026-08-05T13:43+0000

2026-08-05T13:43+0000

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وبحسب هذه الوسائل: "وقّع ممثلو "سومار"عريضة موجهة إلى الحكومة، يطالبون فيها بإبلاغ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والحكومة البرتغالية، بضرورة إجراء مراجعة وتقييم دقيقين للنموذج الحالي للاستضافة المشتركة للحدث الرياضي".وأضافت أن اقتراح "سومار" ينضم إلى مبادرة حزب "ليفر" البرتغالي البيئي، الذي وجّه رسالة إلى حكومته واتحاد كرة القدم يطالب فيها باستبعاد المغرب من استضافة كأس العالم 2030.وكانت الحكومة الإسبانية قد تحدثت، في وقت سابق، عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتةً إلى أن معظمهم عاد إلى المغرب.وقال تريانو ردا على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: "آخر رقم لدينا هو 72 شخصًا".وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب.إعلام: تفاعل الدول الأوروبية مع أزمة المهاجرين إلى مدينة سبتة خيب أمال إسبانيادميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20260804/إسبانيا-تعلن-عودة-70-ألف-مهاجر-دخلوا-سبتة-من-أصل-72-ألفا-1115760911.html

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