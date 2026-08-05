https://sarabic.ae/20260805/محافظة-القدس-توضح-لـسبوتنيك-تطورات-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-قلنديا-1115798694.html

محافظة القدس توضح لـ"سبوتنيك" تطورات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا

محافظة القدس توضح لـ"سبوتنيك" تطورات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا

سبوتنيك عربي

أكد مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس، عمر رجوب، أن "إسرائيل تواصل عدوانها الواسع على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة". 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T20:14+0000

2026-08-05T20:14+0000

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وأوضح أن "ذلك جاء ضمن عدوان حشدت له إسرائيل آلياتها وقواتها منذ الليلة الماضية وداهمت أحياء المخيم، وكفر عقب فجر هذا اليوم، ولا تزال هذه الاقتحامات مستمرة حتى اللحظة".وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المحافظة رصدت اعتقال 15 مواطنا على الأقل بينهم سيدة، بالإضافة إلى نقل 3 إصابات بواسطة مركبة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج إثر إصابتهم برصاص قوات الاحتلال".وأكد أن "من بين هذه الحالات شابا أصيب عقب تعرضه للدهس من قبل آلية تتبع للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تسجيل العديد من الإصابات الأخرى نتيجة الاعتداءات بالضرب المبرح خلال عمليات الاقتحام".وأوضح رجوب أن "القوات الإسرائيلية داهمت ميدانيا عشرات منازل المواطنين في مخيم قلنديا، وأخضعت المواطنين لتحقيق ميداني واحتجزتهم لساعات، وتعرض خلال ذلك المواطنون لاعتداء بالضرب المبرح، كما اتخذت قوات الاحتلال المباني كمراكز للتحقيق مع المواطنين، واعتلت أسطح العديد من العمارات العالية ونشرت قناصتها على النوافذ، ومنعت الحركة داخل مخيم قلنديا بالإضافة إلى إجبار عدد من العائلات على مغادرة منازلها وسيطر جنود الاحتلال بعد ذلك على هذه المنازل".وفيما يتعلق بأهداف وتداعيات العملية، أشار إلى أن "الاحتلال يدفع بشكل متسارع بالعديد من المخططات الاستعمارية الضخمة في شمال مدينة القدس، والتي يهدف من خلالها إلى عزل مدينة القدس عن امتدادها نحو شمال مدينة رام الله وفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ومنها شارع 45 الاستيطاني الذي يمتد من مخماس وصولاً إلى ما بعد حاجز قلنديا، بالإضافة إلى مستعمرة عطاروت التي يخطط الاحتلال لإقامتها على أراضي المواطنين في بلدة قلنديا، وكذلك مشروع منشأة إعادة تدوير النفايات، ومركز التراث الذي يخطط الاحتلال لإقامته داخل مبنى مطار القدس الدولي".وأشار رجوب إلى أن "هذه المخططات الاستعمارية المتسارعة يريد الاحتلال من خلالها إعادة رسم المشهد الديمغرافي والجغرافي محكوما بسيطرة عسكرية مطلقة، تمهيدا لإقامة هذه المشاريع الاستعمارية في هذا المكان".وذكر أن "إسرائيل استبقت هذا العدوان بسلسلة من الروايات والسرديات التحريضية على مخيم قلنديا وشمال مدينة القدس، حيث تدعي أنها تريد محاربة ما يسمى بؤرا إرهابية بحسب مفهومها، ولكنها ذات الحجة التي ساقتها لتبرير عدوانها على المخيمات في طولكرم وجنين، وهي ادعاءات باطلة يهدف من خلالها الاحتلال تبرير هجومه وعدوانه العسكري والعقوبات الجماعية والجرائم التي ينفذها بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس".وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أن الجيش بدأ اليوم الأربعاء، "عملية واسعة النطاق" في مخيم قلنديا شمال القدس، قال إنها تستهدف "البنية التحتية الإرهابية"، ويأتي هذا بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة للمخيم، بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيه الجيش للاستعداد للسيطرة على مخيمات جديدة في الضفة.

https://sarabic.ae/20260427/مستشار-محافظ-القدس-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-اقتحام-إسرائيل-مخيم-قلنديا-وبلدتي-الرام-وكفر-عقب-1112926946.html

https://sarabic.ae/20260728/كاتس-أوعزت-للجيش-بالاستعداد-لاحتلال-مخيم-بالضفة-الغربية-1115572490.html

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