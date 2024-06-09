https://sarabic.ae/20240609/صور-الأسرى-الفلسطينيين-والإسرائيليين-تثير-ضجة-على-وسائل-التواصل-1089666766.html

صور الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين تثير ضجة على وسائل التواصل

صور الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين تثير ضجة على وسائل التواصل

سبوتنيك عربي

أثارت صورة المحتجزين الإسرائيليين، الذين استعادتهم إسرائيل خلال عملية عسكرية في مخيم النصيرات في قطاع غزة، يوم أمس السبت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T12:03+0000

2024-06-09T12:03+0000

2024-06-09T12:03+0000

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وتعمد بعض النشطاء إلى نشر صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" قبل أسرها وبعد تحريرها من الأسر، خلال عملية نفذها الجيش الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 فلسطيني في مخيم النصيرات في غزة، والإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين.ونشر الناشط اليهودي الأمريكي، ماكس بلومنثال، في حسابه على منصة "إكس"، صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" مع صورة لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم سابقا.وأضاف: "في يناير/ كانون الثاني، أصيبت نوعا أرغاماني بجروح وكادت أن تُقتل في غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل إسرائيليتين كانت معها في ذلك الوقت، وكما اعترف العديد من الأسرى السابقين، فإن التهديد الأكبر الذي واجهوه في غزة كان من الجيش الإسرائيلي"."هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررةوحصل المنشور على مئات التعليقات، المؤيدة والمعارضة. وضمن التعليقات الداعمة، نشر آخرون صورة لأسير فلسطيني قبل أسره وبعد الإفراج عنه حيث كان قد أصيب بالسرطان أثناء الأسر، ثم وفاته بعد فترة قصيرة على الإفراج عنه.وفي وقت سابق، تحدثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، عن سوء معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتعرضهم للضرب والإذلال، وأرفقت تقاريرها بشهادات وأدلة بالفيديو.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو

https://sarabic.ae/20240609/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-أكن-محتجزة-في-الأنفاق-وكنت-أخرج-لاستنشاق-الهواء-1089659378.html

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