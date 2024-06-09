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صور الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين تثير ضجة على وسائل التواصل
صور الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين تثير ضجة على وسائل التواصل
سبوتنيك عربي
أثارت صورة المحتجزين الإسرائيليين، الذين استعادتهم إسرائيل خلال عملية عسكرية في مخيم النصيرات في قطاع غزة، يوم أمس السبت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T12:03+0000
2024-06-09T12:03+0000
قطاع غزة
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إسرائيل
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وتعمد بعض النشطاء إلى نشر صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" قبل أسرها وبعد تحريرها من الأسر، خلال عملية نفذها الجيش الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 فلسطيني في مخيم النصيرات في غزة، والإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين.ونشر الناشط اليهودي الأمريكي، ماكس بلومنثال، في حسابه على منصة "إكس"، صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" مع صورة لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم سابقا.وأضاف: "في يناير/ كانون الثاني، أصيبت نوعا أرغاماني بجروح وكادت أن تُقتل في غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل إسرائيليتين كانت معها في ذلك الوقت، وكما اعترف العديد من الأسرى السابقين، فإن التهديد الأكبر الذي واجهوه في غزة كان من الجيش الإسرائيلي"."هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررةوحصل المنشور على مئات التعليقات، المؤيدة والمعارضة. وضمن التعليقات الداعمة، نشر آخرون صورة لأسير فلسطيني قبل أسره وبعد الإفراج عنه حيث كان قد أصيب بالسرطان أثناء الأسر، ثم وفاته بعد فترة قصيرة على الإفراج عنه.وفي وقت سابق، تحدثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، عن سوء معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتعرضهم للضرب والإذلال، وأرفقت تقاريرها بشهادات وأدلة بالفيديو.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20240609/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-أكن-محتجزة-في-الأنفاق-وكنت-أخرج-لاستنشاق-الهواء-1089659378.html
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قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

صور الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين تثير ضجة على وسائل التواصل

12:03 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENالفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الفتاة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي استعادها الجيش الإسرائيلي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أثارت صورة المحتجزين الإسرائيليين، الذين استعادتهم إسرائيل خلال عملية عسكرية في مخيم النصيرات في قطاع غزة، يوم أمس السبت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول "معاملتهم" أثناء الأسر.
وتعمد بعض النشطاء إلى نشر صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" قبل أسرها وبعد تحريرها من الأسر، خلال عملية نفذها الجيش الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 فلسطيني في مخيم النصيرات في غزة، والإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين.
ونشر الناشط اليهودي الأمريكي، ماكس بلومنثال، في حسابه على منصة "إكس"، صورة الإسرائيلية "نوعا أرغماني" مع صورة لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم سابقا.

وكتب بلومنثال: "على اليسار الإسرائيلية نوعا أرغامني بعد إطلاق سراحها من أسر حماس في غزة"، وعلى اليمين رجال فلسطينيون من غزة بعد إطلاق سراحهم من الأسر في معسكر الاعتقال "سدي تيمان الإسرائيلي".

وأضاف: "في يناير/ كانون الثاني، أصيبت نوعا أرغاماني بجروح وكادت أن تُقتل في غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل إسرائيليتين كانت معها في ذلك الوقت، وكما اعترف العديد من الأسرى السابقين، فإن التهديد الأكبر الذي واجهوه في غزة كان من الجيش الإسرائيلي".
"هذا شكل مخطوفة؟"... قناة إسرائيلية تفصل مذيعة علقت على مظهر الفتاة المحررة
وحصل المنشور على مئات التعليقات، المؤيدة والمعارضة. وضمن التعليقات الداعمة، نشر آخرون صورة لأسير فلسطيني قبل أسره وبعد الإفراج عنه حيث كان قد أصيب بالسرطان أثناء الأسر، ثم وفاته بعد فترة قصيرة على الإفراج عنه.

و أعاد بعض المعلقين صورا من عملية تبادل الأسرى السابقة، تظهر أسرى إسرائيليين يلوحون مودعين آسريهم أثناء تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر في غزة، الأمر الذي أثار غضبا إسرائيليا وصل إلى حد المطالبة بمنع بث عمليات تبادل الأسرى ومنع المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم من الحديث إلى وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، تحدثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، عن سوء معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتعرضهم للضرب والإذلال، وأرفقت تقاريرها بشهادات وأدلة بالفيديو.
المحتجزين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة حماس الفلسطينية الذين حررتهم قوات الجيش الإسرائيلي في النصيرات بقطاع غزة، 8 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
أسيرة إسرائيلية محررة: لم أكن محتجزة في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء
07:21 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".
أول لقطات لمحتجزة إسرائيلية بعد استعادتها من غزة... صور وفيديو
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMT
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