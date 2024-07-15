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كواليس السينما
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ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240715/خبير-في-العلاقات-الدولية-حوادث-زلزالية-قد-تحصل-في-أمريكا-قبل-موعد-الانتخابات-الرئاسية-1090832939.html
خبير في العلاقات الدولية: حوادث زلزالية قد تحصل في أمريكا قبل موعد الانتخابات الرئاسية
خبير في العلاقات الدولية: حوادث زلزالية قد تحصل في أمريكا قبل موعد الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
رأى خبير العلاقات الدولية والأمريكية، نبيه برجي، أنّ "الرصاصة التي أُطلقت باتجاه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصابت أذنه، إلا أنها قتلت الرئيس الحالي... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T18:18+0000
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واعتبر برجي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الشعب الأمريكي تأثر بحادثة ترامب، ما رفع من شعبيته وحظوظ وصوله إلى البيت الأبيض".وأضاف أنّ "عقدة البعد الدرامي والهوليوودي متجذرة لدى الشعب الأمريكي حيال أي حادث من هذا النوع (محاولة اغتيال)".برجي الذي توقّع "تنحي بايدن نتيجة عجزه عن مواجهة منافسه الجمهوري"، شدّد أنّ "كل شيء متوقع في الولايات المتحدة"، وأنّ "حوادث زلزالية قد تحصل هناك قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل".ولفت برجي إلى "العداء الذي يكنه ترامب لإيران"، وذكّر بأنّ "المرشح الجمهوري زار كوريا الشمالية، على الرغم من اعتبارها دولة تهدد الأمن القومي الأمريكي، والتقى كيم جونغ أون".وذكّر برجي بأنّ "الولايات المتحدة برمتها مبنية على بندقية الكوبوي"، وأنّ "الأمريكيين يقتلون بشكل عشوائي ويُشكرون على فعلتهم".وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب"إف بي آي" يكشف هوية الشخص الذي حاول اغتيال ترامب.. يبلغ من العمر 20 عاما
https://sarabic.ae/20240715/ترامب-إسقاط-قضية-الوثائق-السرية-في-فلوريدا-مجرد-خطوة-أولى-ويجب-إسقاط-كل-القضايا-الأخرى-1090821084.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير في العلاقات الدولية: حوادث زلزالية قد تحصل في أمريكا قبل موعد الانتخابات الرئاسية

18:18 GMT 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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رأى خبير العلاقات الدولية والأمريكية، نبيه برجي، أنّ "الرصاصة التي أُطلقت باتجاه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصابت أذنه، إلا أنها قتلت الرئيس الحالي جو بايدن".
واعتبر برجي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الشعب الأمريكي تأثر بحادثة ترامب، ما رفع من شعبيته وحظوظ وصوله إلى البيت الأبيض".
وأضاف أنّ "عقدة البعد الدرامي والهوليوودي متجذرة لدى الشعب الأمريكي حيال أي حادث من هذا النوع (محاولة اغتيال)".
برجي الذي توقّع "تنحي بايدن نتيجة عجزه عن مواجهة منافسه الجمهوري"، شدّد أنّ "كل شيء متوقع في الولايات المتحدة"، وأنّ "حوادث زلزالية قد تحصل هناك قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
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15:08 GMT
ولفت برجي إلى "العداء الذي يكنه ترامب لإيران"، وذكّر بأنّ "المرشح الجمهوري زار كوريا الشمالية، على الرغم من اعتبارها دولة تهدد الأمن القومي الأمريكي، والتقى كيم جونغ أون".
وذكّر برجي بأنّ "الولايات المتحدة برمتها مبنية على بندقية الكوبوي"، وأنّ "الأمريكيين يقتلون بشكل عشوائي ويُشكرون على فعلتهم".

وقال: "هذا ما فعله الأمريكيون في اليابان (هيروشيما) وفيتنام وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، وهذا دائما ما ينعكس على الداخل الأمريكي".

وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
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07:48 GMT
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
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