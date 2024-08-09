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المجلس الوطني للإعلام في لبنان: نظام كييف وإسرائيل وجهان لعملة إجرامية واحدة

المجلس الوطني للإعلام في لبنان: نظام كييف وإسرائيل وجهان لعملة إجرامية واحدة

سبوتنيك عربي

أدان المجلس الوطني للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف نظام كييف للصحفي الروسي، يفغيني بودوبني، أثناء قيامه بتغطية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T11:37+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد رئيس المجلس، إبراهيم عوض، أن "المسؤولين في كييف والدول الغربية، يريدون تحريف وطمس الحقائق لتعويم سرديتهم المزيفة".وأشار إلى أن "هدف الغرب من استهداف الصحافيين هو طمس الحقيقة وإبلاغ الجمهور بوجهة نظر واحدة، لتغطية جرائمه المرتكبة في مناطق النزاعات".وأكد عوض أن "أوكرانيا وإسرائيل، وجهان لعملة واحدة، وهدفهما قتل واستهداف الصحافيين ونشر التطرف الأرعن والإجرامي والتوحشي، بغية إخفاء الحقيقة".وأضاف رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: "إسرائيل وأوكرانيا، لن تعطيا أهمية للمنظمات الدولية ولو تحركت ضدهما، إذ إن الدولتين تحصلان على دعم كلي من الولايات المتحدة الأمريكية".وفي وقت سابق، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تعليقه على إصابة بودوبني، لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجوم الذي تعرض له المراسل"، وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمراسل العسكري.بوتين خلال اجتماعه مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع الحالي يتطلب شجاعة ورباطة جأشخبير اقتصادي يكشف سببين لمهاجمة كييف لروسيا في هذا التوقيت

https://sarabic.ae/20240807/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الهجوم-الذي-شنه-الجيش-الأوكراني-على-الصحفي-العسكري-بودوبني-1091527236.html

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