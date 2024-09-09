مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس
10:36 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Ali Hashem آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
© Sputnik . Ali Hashem
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كشفت مسؤولة في محافظة حماة السورية، أن العدوان الإسرائيلي على ريف المحافظة وسط سوريا، مساء أمس الأحد، تسبب في قطع الطريق الحيوي، الذي يصل المحافظة مع محافظة طرطوس الساحلية غربا.
وقالت المهندسة صفاء محمد سعيد نعامة، مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "طريق طرطوس - حماة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المنطقة، مساء أمس، عند مقطع مصياف - وادي العيون".
مشاهد لوكالة "سبوتنيك" توثق حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي على أحد الطرقات الواصلة بين محافظتي حماة وطرطوس السوريتين في منطقة قلعة الرصافة الأثرية على بعد حوالي 8 كم عن مصياف و6 كم عن وادي العيون. pic.twitter.com/BkVZJBjqDE— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 9, 2024
وأضافت نعامة أن "المحافظة قررت تحويل حركة المرور إلى مسار بديل بدءا من منطقة قلعة الرصافة الأثرية، على أن يصبح عبر منطقة البيضا مرورا بقرية البستان في ريف مصياف".
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
1/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
2/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
3/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
1/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
2/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
3/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
وأوضحت مديرة المواصلات في محافظة حماة أن "الأضرار التي تعرض لها الطريق تسببت في قطع هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب الحفر الضخمة التي تسببت بها صواريخ العدوان الإسرائيلي، فقد وصل بعضها لعمق الـ 7متر، فيما مساحة انتشار الحفرة تقدر بـ 25-30م، وهي تحتاج إلى إنشاء عدة طبقات لإعادة تسويتها".
كما أدى العدوان إلى انهيارات صخرية جبلية على جوانب الطريق، بالإضافة إلى أضرار في تمديدات التصريف المطري في هذه المنطقة التي تتكون من جرود صخرية جبلية منحدرة بشدة في بعض المواقع.
وأشارت مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة إلى الجهود الحثيثة التي بدأتها المؤسسات الخدمية المختصة في المحافظة منذ ساعات الليل التي تلت العدوان، حيث تعمل الورشات الفنية وكوادر العمل في مؤسسات الدولة من المواصلات الطرقية والخدمات الفنية في محافظة حماة، ومعها مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووحدات الدفاع المدني والإطفاء، بمساعدة المجتمع الأهلي.
وأطلقت البلديات في المحافظة حملة لمعالجة الأضرار الكبيرة في الطرق تمهيداً لإعادة فتحها، وإعادة تخديم القرى والبلديات والتجمعات السكانية والزراعية في أقرب وقت.