مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس

عربي
لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/العدوان-الإسرائيلي-على-وسط-سوريا-يقطع-طريقا-حيويا-يربط-بين-محافظتي-حماة-وطرطوس-1092535984.html
مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس
مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس
سبوتنيك عربي
كشفت مسؤولة في محافظة حماة السورية، أن العدوان الإسرائيلي على ريف المحافظة وسط سوريا، مساء أمس الأحد، تسبب في قطع الطريق الحيوي، الذي يصل المحافظة مع محافظة... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T10:36+0000
2024-09-09T10:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092536358_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_160286bd0cee6a8d99819dfa4a32bb98.jpg
وقالت المهندسة صفاء محمد سعيد نعامة، مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "طريق طرطوس - حماة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المنطقة، مساء أمس، عند مقطع مصياف - وادي العيون".وأضافت نعامة أن "المحافظة قررت تحويل حركة المرور إلى مسار بديل بدءا من منطقة قلعة الرصافة الأثرية، على أن يصبح عبر منطقة البيضا مرورا بقرية البستان في ريف مصياف".وأوضحت مديرة المواصلات في محافظة حماة أن "الأضرار التي تعرض لها الطريق تسببت في قطع هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب الحفر الضخمة التي تسببت بها صواريخ العدوان الإسرائيلي، فقد وصل بعضها لعمق الـ 7متر، فيما مساحة انتشار الحفرة تقدر بـ 25-30م، وهي تحتاج إلى إنشاء عدة طبقات لإعادة تسويتها".وأشارت مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة إلى الجهود الحثيثة التي بدأتها المؤسسات الخدمية المختصة في المحافظة منذ ساعات الليل التي تلت العدوان، حيث تعمل الورشات الفنية وكوادر العمل في مؤسسات الدولة من المواصلات الطرقية والخدمات الفنية في محافظة حماة، ومعها مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووحدات الدفاع المدني والإطفاء، بمساعدة المجتمع الأهلي. وأطلقت البلديات في المحافظة حملة لمعالجة الأضرار الكبيرة في الطرق تمهيداً لإعادة فتحها، وإعادة تخديم القرى والبلديات والتجمعات السكانية والزراعية في أقرب وقت.رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنيةوزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار
https://sarabic.ae/20240908/سوريا-مقتل-وإصابة-22-شخصا-خلال-العدوان-الإسرائيلي-على-حماة--عاجل-1092523263.html
https://sarabic.ae/20240908/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-المنطقة-الوسطى-من-سوريا-1092522154.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092536358_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ccabc1f7a364a1129e335009701425b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس

10:36 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Ali Hashem آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
 آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
كشفت مسؤولة في محافظة حماة السورية، أن العدوان الإسرائيلي على ريف المحافظة وسط سوريا، مساء أمس الأحد، تسبب في قطع الطريق الحيوي، الذي يصل المحافظة مع محافظة طرطوس الساحلية غربا.
وقالت المهندسة صفاء محمد سعيد نعامة، مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "طريق طرطوس - حماة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المنطقة، مساء أمس، عند مقطع مصياف - وادي العيون".
وأضافت نعامة أن "المحافظة قررت تحويل حركة المرور إلى مسار بديل بدءا من منطقة قلعة الرصافة الأثرية، على أن يصبح عبر منطقة البيضا مرورا بقرية البستان في ريف مصياف".
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
© Sputnik . Ali Hashemآثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
1/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
2/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
3/3
© Sputnik . Ali Hashem
آثار العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا يربط محافظتي حماة وطرطوس
وأوضحت مديرة المواصلات في محافظة حماة أن "الأضرار التي تعرض لها الطريق تسببت في قطع هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب الحفر الضخمة التي تسببت بها صواريخ العدوان الإسرائيلي، فقد وصل بعضها لعمق الـ 7متر، فيما مساحة انتشار الحفرة تقدر بـ 25-30م، وهي تحتاج إلى إنشاء عدة طبقات لإعادة تسويتها".
كما أدى العدوان إلى انهيارات صخرية جبلية على جوانب الطريق، بالإضافة إلى أضرار في تمديدات التصريف المطري في هذه المنطقة التي تتكون من جرود صخرية جبلية منحدرة بشدة في بعض المواقع.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
سوريا.. ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على حماة إلى 5 أشخاص و19 مصابا.. فيديو
أمس, 22:05 GMT
وأشارت مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة إلى الجهود الحثيثة التي بدأتها المؤسسات الخدمية المختصة في المحافظة منذ ساعات الليل التي تلت العدوان، حيث تعمل الورشات الفنية وكوادر العمل في مؤسسات الدولة من المواصلات الطرقية والخدمات الفنية في محافظة حماة، ومعها مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووحدات الدفاع المدني والإطفاء، بمساعدة المجتمع الأهلي.
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مراسل سبوتنيك: سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى من سوريا.. فيديو
أمس, 20:29 GMT
وأطلقت البلديات في المحافظة حملة لمعالجة الأضرار الكبيرة في الطرق تمهيداً لإعادة فتحها، وإعادة تخديم القرى والبلديات والتجمعات السكانية والزراعية في أقرب وقت.
رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنية
وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала