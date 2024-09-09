https://sarabic.ae/20240909/العدوان-الإسرائيلي-على-وسط-سوريا-يقطع-طريقا-حيويا-يربط-بين-محافظتي-حماة-وطرطوس-1092535984.html

مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس

مسؤولة سورية: العدوان الإسرائيلي على وسط البلاد قطع طريقا حيويا يربط بين محافظتي حماة وطرطوس

سبوتنيك عربي

كشفت مسؤولة في محافظة حماة السورية، أن العدوان الإسرائيلي على ريف المحافظة وسط سوريا، مساء أمس الأحد، تسبب في قطع الطريق الحيوي، الذي يصل المحافظة مع محافظة... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T10:36+0000

2024-09-09T10:36+0000

2024-09-09T10:46+0000

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وقالت المهندسة صفاء محمد سعيد نعامة، مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "طريق طرطوس - حماة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المنطقة، مساء أمس، عند مقطع مصياف - وادي العيون".وأضافت نعامة أن "المحافظة قررت تحويل حركة المرور إلى مسار بديل بدءا من منطقة قلعة الرصافة الأثرية، على أن يصبح عبر منطقة البيضا مرورا بقرية البستان في ريف مصياف".وأوضحت مديرة المواصلات في محافظة حماة أن "الأضرار التي تعرض لها الطريق تسببت في قطع هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب الحفر الضخمة التي تسببت بها صواريخ العدوان الإسرائيلي، فقد وصل بعضها لعمق الـ 7متر، فيما مساحة انتشار الحفرة تقدر بـ 25-30م، وهي تحتاج إلى إنشاء عدة طبقات لإعادة تسويتها".وأشارت مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة إلى الجهود الحثيثة التي بدأتها المؤسسات الخدمية المختصة في المحافظة منذ ساعات الليل التي تلت العدوان، حيث تعمل الورشات الفنية وكوادر العمل في مؤسسات الدولة من المواصلات الطرقية والخدمات الفنية في محافظة حماة، ومعها مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووحدات الدفاع المدني والإطفاء، بمساعدة المجتمع الأهلي. وأطلقت البلديات في المحافظة حملة لمعالجة الأضرار الكبيرة في الطرق تمهيداً لإعادة فتحها، وإعادة تخديم القرى والبلديات والتجمعات السكانية والزراعية في أقرب وقت.رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنيةوزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار

https://sarabic.ae/20240908/سوريا-مقتل-وإصابة-22-شخصا-خلال-العدوان-الإسرائيلي-على-حماة--عاجل-1092523263.html

https://sarabic.ae/20240908/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-المنطقة-الوسطى-من-سوريا-1092522154.html

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