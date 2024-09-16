https://sarabic.ae/20240916/ماذا-تخطط-إسرائيل-لجنوب-سوريا-ولماذا-تدرب-واشنطن-مسلحي-إدلب-في-التنف-1092784892.html

ماذا تخطط إسرائيل لجنوب سوريا.. ولماذا تدرب واشنطن مسلحي إدلب في التنف؟

ماذا تخطط إسرائيل لجنوب سوريا.. ولماذا تدرب واشنطن مسلحي إدلب في التنف؟

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الأمني السوري، رفيق لطف، أن الوضع السيئ للجهات المرتبطة بإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسة للعدوان الأخير على سوريا. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T15:01+0000

2024-09-16T15:01+0000

2024-09-16T15:01+0000

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وأوضح الخبير أن "هناك جهات داخل سوريا في بعض المناطق التي لا زالت تصنف على أنها متوترة، ومعها آخرون خارج سوريا، على تنسيق مباشر مع قوى التحالف في قاعدة التنف، ومع الكيان الصهيوني الذي وعدهم منذ شهر أيلول (سبتمبر) عام 2023 أن هناك أمراً ما سيحصل في سوريا، وسيكون داعماً لهم لتغيير المعادلة فيها".وأشار لطف إلى أنه "كلما أصيبت تلك الجهات بحالة من الإحباط نتيجة فشل مرحلة من المراحل، يذهب الكيان إلى رفع معنوياتهم من خلال هذا النوع من الأعمال، والعدوان الأخير لا يشذ عن هذه القاعدة إذ أن الانهيار الذي اكتنف نشاط هؤلاء خلال الشهرين الأخيرين، جعله ينفذ عدوانا كبيرا يوازي حجم الإحباط لعله ليعيد الروح إليهم".أمريكا تدرب مقاتلين في التنف لإرسالهم إلى درعاوقال لطف الذي اشتهر بتحقيق استقصائي عرضه في الأمم المتحدة، وافتُضح خلاله مشاركة مراسلي شبكة "BBC" البريطانية بتفجير أنابيب نفط في "حمص" مطلع عام 2012:وأشار لطف في حديث خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن كل المعلومات والمعطيات التي تردنا الآن تؤكد بإن هناك مقاتلين يتم نقلهم منذ أكثر من شهرين من إدلب ومن بعض المناطق الأخرى شمالي سوريا، ويتجهون بهم إلى التنف (قاعدة للجيش الأمريكي على الحدود السورية العراقية الأردنية) ليتم تدريبهم هناك، تمهيدا لإرسالهم إلى درعا تحديداً، من أجل التحضير لمعركة في الجنوب.قوى الإرهاب تستعد لمعركة قريبة في الجنوب السوري واللبنانيوحول أسباب نقل المسلحين إلى جنوب سوريا، تابع لطف: ولفت إلى أن "المعركة لن تكون في الجنوب السوري فقط بل الجنوب السوري والجنوب اللبناني، إضافة إلى تحريك المجموعات الإرهابية الأخرى في العديد من المناطق سواء من جهة إدلب أو دير الزور أو حتى من جهة ريف حلب من أكثر من موقع، وستكون التنف جزءا أساسياً في هذه المعادلة"."الأخوان" يريدون السيطرة على الجنوب ووصله بالتنفوأوضح لطف في حديثه عن الهدف من الهجوم على الجنوب أن مصالح الدول المنغمسة في الحرب على سوريا وفلسطين ولبنان تضاربت بشكل جزئي، وخاصة بين مصالح إسرائيل وبريطانيا وفرنسا التي تحاول البحث عن موطئ قدم في شرق المتوسط بعد ترحيلها من أفريقيا.وأضاف الخبير الأمني: وبيّن لطف أن "من رفع علم الانتداب يمثلون جماعة "الأخوان المسلمين"، وكانوا يريدون السيطرة على الجنوب ووصله بالتنف وصولاً إلى الشمال السوري إلى العراق، بحيث تكون كالكماشة ليحاصروا سوريا من كل النواحي، وبالوقت نفسه تبدأ عندهم سياسة القضم بحيث يقضمون في المستقبل منطقة منطقة، تنفصل المناطق أولاً ومن ثم تبدأ حروب أخرى للقضم وصولاً إلى دمشق".إسرائيل تخطط لتهجير موحدي عرب الـ 48 إلى جنوبي سورياوأضاف الخبير الأمني: وأشار إلى أن هناك "صراعاً بين "الأخوان المسلمين" الموالين لتركيا والذين كانوا في فترة من الفترات على توافق تام مع الكيان الصهيوني، لكن لما بدأ التنسيق مع السويداء تحديداً بدأت الأمور تختلف، وبدأ هذا الصراع يظهر للعلن، وكانت التصريحات واضحة من بعض الشخصيات ممن أبدوا انزعاجهم من تغيير الخطة وجعلها عملية تقسيم أي انفصال، لذلك المخططات بالنسبة لهم كانت غير واضحة".مخطط التقسيم يشمل سوريا ولبنان والأردن والعراقوتابع لطف: "حتى فيما يخص الجنوب اللبناني يريدون الوصول إلى ما خلف نهر الليطاني فالتقسيم لا يشمل سوريا بل يشمل أيضاً الأراضي اللبنانية، بل هناك أبعد من هذه الدول هناك مخططات مستقبلية للأردن والعراق ولبعض المناطق، ولكن الآن المخطط الأساسي لهم هو الهجوم على الجنوب السوري واللبناني، وتحقيق التواصل مع "قسد" في الشمال عن طريق التنف من خلال دعم التنف وقوى التحالف لهذه المجموعات التي ستربط الجنوب بالشمال ولا شك أن هناك مصالح اقتصادية يسعون إليها من أجل تمديد خطوط الغاز التي ستخدم مصالحهم".وأشار إلى أن ذلك كله عبارة عن "أوهام ووعود من هذا الكيان لهؤلاء، ومن الصعب جداً تحقيقه بسبب أهالي المنطقة الذين يرفضون رفضاً قاطعا ذلك، وما من شك أن الجيش العربي السوري والمقاومة والأصدقاء قادرون على أن يتصدوا لهذا المشروع الصهيوأمريكي".الجيش السوري على دراية تامة بالمخططاتوأكد لطف أن الجيش العربي السوري لديه علم بكل هذه السيناريوهات وهو مستعد لها، والمحور بأكمله على اطلاع بهذا الأمر فلم يعد الأمر خاصاً بسوريا، فلبنان طرف في هذا الأمر فالعملية عملية تقسيمية للمنطقة، وجعلها كيانات لتتصارع فيما بينها، فهذا الهدف الإسرائيلي الأساسي.روسيا والصين لن تسمحا بهزيمة سورياوأضاف الخبير الأمني أن "الموضوع لم يعد موضوع معركة بين سوريا والكيان الإسرائيلي، فالدول العظمى داخلة في المعركة، فطالما أمريكا طرفاً فيها، فلن تسمح روسيا بهزيمة سوريا ولن تسمح لنفسها أن تهزم، فالمعركة أصبحت تخصها، وكذلك الصين لن تسمح بهذا الأمر، فهذا صراع بين دول عظمى، فالمشروع ليس بداية النهاية لتقسيم سوريا بل نهاية مشروع التقسيم في عدة دول عربية من لبنان إلى الأردن إلى العراق إلى أبعد من ذلك في المستقبل، هذا من جهة".وأشار لطف إلى أنه "لدينا مشكلة كبرى في الشمال وهذا أدخل دولاً أخرى أيضاً كتركيا التي لن تسمح بوجود جماعة "سورية الديمقراطية" من قسد وغيرهم، لأن ذلك يشكل تهديداً لها، وكذلك بالنسبة للعراق حيث هناك خطر كبير لأن يكون هناك ما يسمى دولة كردية، والأمر نفسه بالنسبة لإيران فلم يعد الموضوع فقط مرتبطاً بسوريا، فهناك قوى في المنطقة لن تسمح بذلك، لذلك لا شك بأن هذا المشروع سيبوء بالفشل".

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