سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": المؤكد أن المنطقة بعد حسن نصر الله لن تكون كما قبلها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-المؤكد-أن-المنطقة-بعد-حسن-نصر-الله-لن-تكون-كما-قبلها-1093288117.html
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": المؤكد أن المنطقة بعد حسن نصر الله لن تكون كما قبلها
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": المؤكد أن المنطقة بعد حسن نصر الله لن تكون كما قبلها
سبوتنيك عربي
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن المجاميع المسلحة في العراق تراجعت كثيرا بعد اغتيال حسن نصر الله في لبنان، ولا سيما بعد الصمت الإيراني... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:55+0000
2024-09-30T16:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_512e5bbf41fd9111a36d69ed232bec53.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إن أي تصعيد في المنطقة بعد الصمت الإيراني سوف يحسب على طهران، لأن دخولها بشكل مباشر في التوترات والتصعيد والمعارك الحالية يمكن أن يتسبب لها في ضرر كبير".وتابع النايل: "وفق المعلومات ولا سيما بعد بيان السيستاني الأخير، اتضح أن الجهد الذي سيقدم لحزب الله هو إغاثي مالي في الوقت الحاضر، ولذلك أصدرت حكومة السوداني بقرار من هذه الفصائل بالسماح للبنانيين بالدخول إلى العراق دون جواز سفر أو فيزا، الأمر الذي أثار بعض العراقيين لأنهم قارنوا ذلك مع نزوح أهالي الأنبار إلى بغداد، حيث تم منعهم من الدخول في وقتها".وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن "القوات الأمريكية في العراق استبقت التصعيد المرتقب من الفصائل العراقية قبيل اغتيال حسن نصر الله، وأعلنت أنها اتفقت مع حكومة السوداني على الانسحاب من العراق بحلول نهاية 2025، هذا الإعلان أحرج تلك الفصائل كثيرا، لأنها كانت تطالب حكومة السوداني بتحديد جدول الانسحاب مقابل عدم التصعيد على القواعد الأمريكية، وأتوقع أن هذا الإعلان ليس جديا، إنما هو حجة باتجاه سحب التصعيد ضدها وكسب الوقت واحتواء الموقف المتشنج، وحتى لا تُحرج حكومة السوداني تجاه أمريكا".وأوضح النايل: "عندما نستمع إلى تصريحات مسؤولي الفصائل الرئيسية في العراق بأنهم ينتظرون فتوى الجهاد من السيستاني، هذا يؤكد أيضا أنهم ليسوا مع التصعيد، رغم أن هذا لا ينطبق على الجميع، هناك من يدفع باتجاه المواجهة العسكرية ويظن أن توسعة الحرب ستخفف عن الجبهة اللبنانية كثيرا، وتحركوا بالفعل نحو سوريا وإرسال قوافل سلاح إلى بعض قطاعاتهم المنتشرة هناك وعينهم على الجولان، وبالتأكيد هذا يضر بسوريا كثيرا التي تعاني من الأزمات".وقال النايل: "وفق ما تقدم فإن خيار التصعيد مستمر، لاسيما أن إسرائيل لن تتوقف، وإذا ما شعر رأس النظام الإيراني بالخطر المحدق، فإن جميع هذه الجبهات ستدخل المعركة بشكل واسع، مع تأكيدنا على أن الانقسام الداخلي للفصائل في العراق واسع وكبير جدا، لأنه بالفعل هناك تخوف من الاغتيالات التي يمكن أن تطالهم".وأكد النايل أن "الثابت المستقر أن المنطقة بعد حسن نصر الله ليست كما قبلها، وربما نشهد مزيدا من القوات الدولية في المنطقة، مما يجعلها على حافة الهاوية وقابلة للانفجار في أي لحظة".وفي 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلقت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" على العملية الهجومية التي بدأت في لبنان.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحركة "حزب الله" اللبنانية في مناطق مختلفة من لبنان. كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة بيروت، أسفرت عن تصفية قادة كبار في "حزب الله"، وكذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله.وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من الأهداف التابعة لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
https://sarabic.ae/20240829/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-محطة-كهرباء-في-حيفا-بالطيران-المسير-1092187520.html
https://sarabic.ae/20240812/بعد-تأخر-الرد-الإيراني-على-اغتيال-هنية-هل-ترضخ-أمريكا-لتحذيرات-الفصائل-العراقية؟-1091664460.html
https://sarabic.ae/20240930/الحرس-الثوري-الإيراني-اغتيال-حسن-نصر-الله-سيحدث-تغييرا-تاريخيا-1093256813.html
لبنان
أخبار لبنان
العراق
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b09d05811bd381e3a7c23ffa3812330.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حسن نصر الله, تفجير صيدا بجنوب لبنان
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حسن نصر الله, تفجير صيدا بجنوب لبنان

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": المؤكد أن المنطقة بعد حسن نصر الله لن تكون كما قبلها

16:55 GMT 30.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن المجاميع المسلحة في العراق تراجعت كثيرا بعد اغتيال حسن نصر الله في لبنان، ولا سيما بعد الصمت الإيراني وعدم الرد واعتماد الدبلوماسية في تصريحات رئيسها الحالي.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إن أي تصعيد في المنطقة بعد الصمت الإيراني سوف يحسب على طهران، لأن دخولها بشكل مباشر في التوترات والتصعيد والمعارك الحالية يمكن أن يتسبب لها في ضرر كبير".
وتابع النايل: "وفق المعلومات ولا سيما بعد بيان السيستاني الأخير، اتضح أن الجهد الذي سيقدم لحزب الله هو إغاثي مالي في الوقت الحاضر، ولذلك أصدرت حكومة السوداني بقرار من هذه الفصائل بالسماح للبنانيين بالدخول إلى العراق دون جواز سفر أو فيزا، الأمر الذي أثار بعض العراقيين لأنهم قارنوا ذلك مع نزوح أهالي الأنبار إلى بغداد، حيث تم منعهم من الدخول في وقتها".
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة كهرباء في حيفا شمالي إسرائيل بالطيران المسير
29 أغسطس, 04:52 GMT
وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن "القوات الأمريكية في العراق استبقت التصعيد المرتقب من الفصائل العراقية قبيل اغتيال حسن نصر الله، وأعلنت أنها اتفقت مع حكومة السوداني على الانسحاب من العراق بحلول نهاية 2025، هذا الإعلان أحرج تلك الفصائل كثيرا، لأنها كانت تطالب حكومة السوداني بتحديد جدول الانسحاب مقابل عدم التصعيد على القواعد الأمريكية، وأتوقع أن هذا الإعلان ليس جديا، إنما هو حجة باتجاه سحب التصعيد ضدها وكسب الوقت واحتواء الموقف المتشنج، وحتى لا تُحرج حكومة السوداني تجاه أمريكا".
وأوضح النايل: "عندما نستمع إلى تصريحات مسؤولي الفصائل الرئيسية في العراق بأنهم ينتظرون فتوى الجهاد من السيستاني، هذا يؤكد أيضا أنهم ليسوا مع التصعيد، رغم أن هذا لا ينطبق على الجميع، هناك من يدفع باتجاه المواجهة العسكرية ويظن أن توسعة الحرب ستخفف عن الجبهة اللبنانية كثيرا، وتحركوا بالفعل نحو سوريا وإرسال قوافل سلاح إلى بعض قطاعاتهم المنتشرة هناك وعينهم على الجولان، وبالتأكيد هذا يضر بسوريا كثيرا التي تعاني من الأزمات".
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
بعد تأخر الرد الإيراني على اغتيال هنية... هل ترضخ أمريكا لتحذيرات الفصائل العراقية؟
12 أغسطس, 18:42 GMT
وقال النايل: "وفق ما تقدم فإن خيار التصعيد مستمر، لاسيما أن إسرائيل لن تتوقف، وإذا ما شعر رأس النظام الإيراني بالخطر المحدق، فإن جميع هذه الجبهات ستدخل المعركة بشكل واسع، مع تأكيدنا على أن الانقسام الداخلي للفصائل في العراق واسع وكبير جدا، لأنه بالفعل هناك تخوف من الاغتيالات التي يمكن أن تطالهم".
وأكد النايل أن "الثابت المستقر أن المنطقة بعد حسن نصر الله ليست كما قبلها، وربما نشهد مزيدا من القوات الدولية في المنطقة، مما يجعلها على حافة الهاوية وقابلة للانفجار في أي لحظة".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا
05:09 GMT
وفي 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلقت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" على العملية الهجومية التي بدأت في لبنان.
ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحركة "حزب الله" اللبنانية في مناطق مختلفة من لبنان. كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة بيروت، أسفرت عن تصفية قادة كبار في "حزب الله"، وكذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من الأهداف التابعة لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала