https://sarabic.ae/20241003/اكبر-ملاعب-كرة-القدم-في-السعودية-1093396165.html
اكبر ملاعب كرة القدم في السعودية
اكبر ملاعب كرة القدم في السعودية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد عن أكبر 10 ملاعب كرة قدم في المملكة العربية السعودية لعام 2024. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T12:42+0000
2024-10-03T12:42+0000
2024-10-03T13:03+0000
رياضة
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تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول اهتماما برياضة كرة القدم منذ تأسيسها، حيث دعمت تأسيس العديد من الأندية الرياضة المهتمة بكرة القدم، وكذلك ساهمت في بناء المرافق اللازمة لممارسة هذه الرياضة، واهتمت المملكة في بناء ملاعب كرة القدم الضخمة ضمن أعلى المواصفات، إذ تعتبر رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى في السعودية وتتمتع بشعبية كبيرة في المملكة.وتمكنت المملكة العربية السعودية من الفوز باستضافة عدة مسابقات دولية على أرضها. وزاد الاهتمام برياضة كرة القدم في اللآونة الأخيرة، وتم تحديث العديد من الملاعب واستحداث ملاعب جديد، وخصوصًا مع توجه السعودية إلى الانفتاح على العالم واستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات.وتذخر المملكة بعدد كبير من الملاعب والاستادات الرياضية ذات المواصفات العالمية، وكشف التقرير الجديد عن أكبر 10 ملاعب في المملكة العربية السعودية، لعام 2024، وهي كالآتي:وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، البدء في بناء 3 ملاعب في العاصمة الرياض والقدية والدمام، وذلك في إطار تحضيرات الاتحاد السعودي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.ويشار إلى أن الملف ضم 421 ورقة للحديث عن الجاهزية الكاملة للمملكة العربية السعودية، وأحقيتها في استضافة الحدث الكبير وسط منافسة من جانب قطر وإيران والهند.وباتت المملكة العربية السعودية على أعتاب تنظيم نسخة تاريخية واستثنائية من كأس العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة مونديال 2034 في السعودية، فيما سيصدر القرار النهائي في الربع الأخير من العام المقبل بعد الاطلاع على الملف السعودي والوقوف على مدى تلبيته لاشتراطات الفيفا.وستكون المملكة أول دولة في التاريخ تنظم "منفردة" كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخبًا، وهو تحدٍ كبير للغاية لكن قدرات المملكة تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي بنجاح منقطع النظير.
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رياضة, السعودية, تقارير منوعات, ملاعب, أخبار كرة القدم
رياضة, السعودية, تقارير منوعات, ملاعب, أخبار كرة القدم
اكبر ملاعب كرة القدم في السعودية
12:42 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 03.10.2024)
كشف تقرير جديد عن أكبر 10 ملاعب كرة قدم في المملكة العربية السعودية لعام 2024.
تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول اهتماما برياضة كرة القدم منذ تأسيسها، حيث دعمت تأسيس العديد من الأندية الرياضة المهتمة بكرة القدم، وكذلك ساهمت في بناء المرافق اللازمة لممارسة هذه الرياضة، واهتمت المملكة في بناء ملاعب كرة القدم الضخمة ضمن أعلى المواصفات، إذ تعتبر رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى في السعودية وتتمتع بشعبية كبيرة في المملكة.
وتمكنت المملكة العربية السعودية من الفوز باستضافة عدة مسابقات دولية
على أرضها. وزاد الاهتمام برياضة كرة القدم في اللآونة الأخيرة، وتم تحديث العديد من الملاعب واستحداث ملاعب جديد، وخصوصًا مع توجه السعودية إلى الانفتاح على العالم واستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتذخر المملكة بعدد كبير من الملاعب والاستادات الرياضية
ذات المواصفات العالمية، وكشف التقرير الجديد عن أكبر 10 ملاعب في المملكة العربية السعودية، لعام 2024، وهي كالآتي:
2.ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية
4.استاد الأمير محمد بن فهد
5.استاد الأمير عبد الله الفيصل
6.ملعب الأمير عبد الله بن جلوي
8.الاستاد الرياضي في مدينة الملك عبد الله الرياضية
9.استاد الأمير فيصل بن فهد
10.ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، البدء في بناء 3 ملاعب في العاصمة الرياض والقدية والدمام، وذلك في إطار تحضيرات الاتحاد السعودي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.
ويشار إلى أن الملف ضم 421 ورقة للحديث عن الجاهزية الكاملة للمملكة العربية السعودية، وأحقيتها في استضافة الحدث الكبير
وسط منافسة من جانب قطر وإيران والهند.
وباتت المملكة العربية السعودية على أعتاب تنظيم نسخة تاريخية واستثنائية من كأس العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة مونديال 2034 في السعودية، فيما سيصدر القرار النهائي في الربع الأخير من العام المقبل بعد الاطلاع على الملف السعودي والوقوف على مدى تلبيته لاشتراطات الفيفا.
وستكون المملكة أول دولة في التاريخ تنظم "منفردة" كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخبًا، وهو تحدٍ كبير للغاية لكن قدرات المملكة تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي بنجاح منقطع النظير.