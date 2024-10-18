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https://sarabic.ae/20241018/محلل-سياسي-اغتيال-السنوار-ليس-بالأمر-الجديد-وهناك-قلق-إسرائيلي--1093901712.html
محلل سياسي: اغتيال السنوار ليس بالأمر الجديد وهناك قلق إسرائيلي
محلل سياسي: اغتيال السنوار ليس بالأمر الجديد وهناك قلق إسرائيلي
سبوتنيك عربي
رأى المحلل السياسي الفلسطيني، خلدون البرغوثي، أن "اغتيال يحيى السنوار ليس بالأمر الجديد، إذ أنه ليس القائد الفلسطيني الأول الذي يتم اغتياله". 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T09:21+0000
2024-10-18T09:21+0000
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يحيى السنوار
حركة حماس
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وأشار البرغوثي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تاريخ الثورة الفلسطينية شهد اغتيالات لعدد من القادة البارزين، بما في ذلك الراحل، ياسر عرفات، وقائد حركة حماس أحمد ياسين".واعتبر البرغوثي أن "ذلك يظهر أن أي اغتيال قد يحدث في أي لحظة، مع وجود قادة آخرين قادرين على تحمل المسؤولية بعدهم".وأوضح البرغوثي أن "حركة حماس قد تكون استعدت مسبقًا لهذا الوضع، على غرار ما حدث في لبنان بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر لله، حيث يبدو أن "حزب الله" قام بتنظيم صفوفه أيضًا"، مؤكدًا أن "هذه الديناميكية تعتبر طبيعية في سياق الثورات".وأوضح أن "هناك لومًا موجهًا لنتنياهو، لكنه في إسرائيل يوجد من يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني"، مشيرًا إلى أن "بعض المحللين يعتقدون أن الوقت الآن هو للتفكير في المرحلة المقبلة بدلًا من الفرح، خاصة مع مخاوف من مصير الرهائن".كما أكد البرغوثي أن "السنوار كان صاحب القرار، وأن "حماس" ستجري الترتيبات اللازمة للمرحلة المقبلة، مع توقعات بأن يتولى شقيقه هذه المسؤولية". لكنه أشار إلى أنه "قد لا يتم الإعلان عن القائد الجديد لأسباب أمنية".وفي الختام، لفت البرغوثي إلى أن "الجميع يبدو عاجزًا أمام بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإبقاء حالة التصعيد والحرب لأسباب تتعلق بمصالحه الشخصية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له وتوقعات محاكمته داخليًا". كما لفت إلى أن "الإدارة الأمريكية قد تبنت خطة نتنياهو في ملف الأسرى، لكنه تنصل منها واتهم الفلسطينيين برفض الصفقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا، يوم أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرببعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك, يحيى السنوار, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك, يحيى السنوار, حركة حماس

محلل سياسي: اغتيال السنوار ليس بالأمر الجديد وهناك قلق إسرائيلي

09:21 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينة، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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حصري
رأى المحلل السياسي الفلسطيني، خلدون البرغوثي، أن "اغتيال يحيى السنوار ليس بالأمر الجديد، إذ أنه ليس القائد الفلسطيني الأول الذي يتم اغتياله".
وأشار البرغوثي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تاريخ الثورة الفلسطينية شهد اغتيالات لعدد من القادة البارزين، بما في ذلك الراحل، ياسر عرفات، وقائد حركة حماس أحمد ياسين".
واعتبر البرغوثي أن "ذلك يظهر أن أي اغتيال قد يحدث في أي لحظة، مع وجود قادة آخرين قادرين على تحمل المسؤولية بعدهم".
وأوضح البرغوثي أن "حركة حماس قد تكون استعدت مسبقًا لهذا الوضع، على غرار ما حدث في لبنان بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر لله، حيث يبدو أن "حزب الله" قام بتنظيم صفوفه أيضًا"، مؤكدًا أن "هذه الديناميكية تعتبر طبيعية في سياق الثورات".
محمد السنوار شقيق يحيى السنوار زعيم حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
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08:16 GMT

وتحدث البرغوثي عن "القلق الإسرائيلي من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أضاع فرصة إتمام صفقة الأسرى، حيث يشعر أهالي الأسرى بالقلق على مصير أولادهم رغم أجواء النشوة المحيطة".

وأوضح أن "هناك لومًا موجهًا لنتنياهو، لكنه في إسرائيل يوجد من يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني"، مشيرًا إلى أن "بعض المحللين يعتقدون أن الوقت الآن هو للتفكير في المرحلة المقبلة بدلًا من الفرح، خاصة مع مخاوف من مصير الرهائن".
كما أكد البرغوثي أن "السنوار كان صاحب القرار، وأن "حماس" ستجري الترتيبات اللازمة للمرحلة المقبلة، مع توقعات بأن يتولى شقيقه هذه المسؤولية". لكنه أشار إلى أنه "قد لا يتم الإعلان عن القائد الجديد لأسباب أمنية".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
إعلام: خالد مشعل يتولى مهام القائم بأعمال رئيس "حماس" بعد مقتل السنوار
05:00 GMT
وفي الختام، لفت البرغوثي إلى أن "الجميع يبدو عاجزًا أمام بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإبقاء حالة التصعيد والحرب لأسباب تتعلق بمصالحه الشخصية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له وتوقعات محاكمته داخليًا". كما لفت إلى أن "الإدارة الأمريكية قد تبنت خطة نتنياهو في ملف الأسرى، لكنه تنصل منها واتهم الفلسطينيين برفض الصفقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا، يوم أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
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