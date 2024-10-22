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https://sarabic.ae/20241022/صحيفة-تكشف-عن-كارثة-15-عنصرا-من-قوات-الـيونيفيل-في-لبنان-أصيبوا-بالفوسفور-الأبيض-الإسرائيلي----1094031727.html
صحيفة تكشف عن كارثة... 15 عنصرا من قوات الـ"يونيفيل" في لبنان أصيبوا بالفوسفور الأبيض الإسرائيلي
صحيفة تكشف عن كارثة... 15 عنصرا من قوات الـ"يونيفيل" في لبنان أصيبوا بالفوسفور الأبيض الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشفت إحدى الصحف الغربية وثيقة سرية تقول، إن إسرائيل شنت 12 هجوما على قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان، وأن 15 من قوات حفظ السلام أصيبوا بالفوسفور الأبيض. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T11:15+0000
2024-10-22T11:15+0000
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ووفقًا لتقرير سري نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، هناك عشرات الحوادث التي هاجم فيها الجيش الإسرائيلي قوات دولية في لبنان، فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي قاعدة للأمم المتحدة تحمل علامات واضحة ويشتبه في استخدامه للفوسفور الأبيض الكيميائي الحارق على مسافة قريبة بما يكفي لإصابة 15 من قوات حفظ السلام.ويسلط التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الضوء على كيفية استهداف القوات الإسرائيلية لقوات "يونيفيل" في مناسبات متعددة، وهي القوة المفوضة من الأمم المتحدة المنتشرة على طول الحدود الفعلية بين البلدين. ووصفت قوات "يونيفيل" هذه الحوادث بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، في حين رفضت إسرائيل الاتهامات بأنها استهدفت قوات "يونيفيل" عمدًا منذ أن شنت غزوها البري لجنوب لبنان، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وطالبت الأمم المتحدة بإجلاء قوات حفظ السلام التابعة لها من جنوب لبنان من أجل سلامتهم، في حين رفضت "يونيفيل" والدول الخمسين التي تسهم بقوات "يونيفيل" هذا الطلب بالإجماع.وبحسب الصحيفة، فقد أثارت الهجمات إدانة دولية. وقالت "يونيفيل" في وقت سابق، إن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطيًا لموقع للأمم المتحدة في مروحين.وتضمن التقرير السري صورًا توثق مدى الضرر الذي لحق بالمخابئ التي تؤوي القوات والجدران المحيطة وأبراج المراقبة في العديد من القواعد.في حين كانت الحوادث في الأيام القليلة الأولى بالقرب من مواقع الأمم المتحدة بشكل رئيسي، ويقول التقرير إن القوات الإسرائيلية بدأت في إطلاق النار مباشرة على قواعد "يونيفيل" بعد 8 أكتوبر.ووثقت جماعات حقوق الإنسان استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان طوال العام الماضي. وقالت إن استخدامه غير قانوني في المناطق المأهولة بالسكان بموجب القانون الدولي، لكنه يستخدم بشكل متكرر كأداة عسكرية، أو كسلاح لإخراج القوات المعارضة.في حين دافعت إسرائيل سابقًا، عن استخدامها للفوسفور الأبيض باعتباره متسقًا مع القانون الدولي.بعد الهجمات الإسرائيلية.. هل تسحب الأمم المتحدة قوات اليونيفيل من لبنان؟جامعة الدول العربية تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب فورا" من لبنان
https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html
https://sarabic.ae/20241017/وزير-الدفاع-اللبناني-نتمسك-ببقاء-الـيونيفيل-في-الجنوب-1093850311.html
https://sarabic.ae/20241015/الأمم-المتحدة-اعتداء-إسرائيل-على-اليونيفيل-هو-هجوم-على-المجتمع-الدولي-بأكمله-1093777819.html
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اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, فوسفور أبيض, قنابل الفوسفور الأبيض, الفوسفور الأبيض
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, فوسفور أبيض, قنابل الفوسفور الأبيض, الفوسفور الأبيض

صحيفة تكشف عن كارثة... 15 عنصرا من قوات الـ"يونيفيل" في لبنان أصيبوا بالفوسفور الأبيض الإسرائيلي

11:15 GMT 22.10.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
كشفت إحدى الصحف الغربية وثيقة سرية تقول، إن إسرائيل شنت 12 هجوما على قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان، وأن 15 من قوات حفظ السلام أصيبوا بالفوسفور الأبيض.
ووفقًا لتقرير سري نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، هناك عشرات الحوادث التي هاجم فيها الجيش الإسرائيلي قوات دولية في لبنان، فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي قاعدة للأمم المتحدة تحمل علامات واضحة ويشتبه في استخدامه للفوسفور الأبيض الكيميائي الحارق على مسافة قريبة بما يكفي لإصابة 15 من قوات حفظ السلام.
ويسلط التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الضوء على كيفية استهداف القوات الإسرائيلية لقوات "يونيفيل" في مناسبات متعددة، وهي القوة المفوضة من الأمم المتحدة المنتشرة على طول الحدود الفعلية بين البلدين.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارًا بالعديد من المرافق وأصاب الجنود المتمركزين في مراكز حدودية في جنوب لبنان.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان
20 أكتوبر, 18:48 GMT
ووصفت قوات "يونيفيل" هذه الحوادث بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، في حين رفضت إسرائيل الاتهامات بأنها استهدفت قوات "يونيفيل" عمدًا منذ أن شنت غزوها البري لجنوب لبنان، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وطالبت الأمم المتحدة بإجلاء قوات حفظ السلام التابعة لها من جنوب لبنان من أجل سلامتهم، في حين رفضت "يونيفيل" والدول الخمسين التي تسهم بقوات "يونيفيل" هذا الطلب بالإجماع.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
وزير الدفاع اللبناني: نتمسك ببقاء الـ"يونيفيل" في الجنوب
17 أكتوبر, 07:45 GMT
وبحسب الصحيفة، فقد أثارت الهجمات إدانة دولية. وقالت "يونيفيل" في وقت سابق، إن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطيًا لموقع للأمم المتحدة في مروحين.
وتضمن التقرير السري صورًا توثق مدى الضرر الذي لحق بالمخابئ التي تؤوي القوات والجدران المحيطة وأبراج المراقبة في العديد من القواعد.
في حين كانت الحوادث في الأيام القليلة الأولى بالقرب من مواقع الأمم المتحدة بشكل رئيسي، ويقول التقرير إن القوات الإسرائيلية بدأت في إطلاق النار مباشرة على قواعد "يونيفيل" بعد 8 أكتوبر.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
الأمم المتحدة: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل هو هجوم على المجتمع الدولي بأكمله
15 أكتوبر, 11:51 GMT
ووثقت جماعات حقوق الإنسان استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان طوال العام الماضي. وقالت إن استخدامه غير قانوني في المناطق المأهولة بالسكان بموجب القانون الدولي، لكنه يستخدم بشكل متكرر كأداة عسكرية، أو كسلاح لإخراج القوات المعارضة.
في حين دافعت إسرائيل سابقًا، عن استخدامها للفوسفور الأبيض باعتباره متسقًا مع القانون الدولي.
بعد الهجمات الإسرائيلية.. هل تسحب الأمم المتحدة قوات اليونيفيل من لبنان؟
جامعة الدول العربية تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب فورا" من لبنان
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