https://sarabic.ae/20241029/تدمر-بلدة-صغيرة-قائمة-الأسلحة-التي-كانت-بيد-المرتزقة-الأجانب-القتلى-الذين-حاولوا-اختراق-بريانسك-1094278847.html

"تدمر بلدة صغيرة"... قائمة الأسلحة التي كانت بيد المرتزقة الأجانب القتلى الذين حاولوا اختراق بريانسك

"تدمر بلدة صغيرة"... قائمة الأسلحة التي كانت بيد المرتزقة الأجانب القتلى الذين حاولوا اختراق بريانسك

سبوتنيك عربي

نشرت أجهزة الأمن الروسية لقطات تظهر مخبأ المعدات التي أحضرها المرتزقة الأجانب معهم أثناء محاولتهم انتهاك الحدود في مقاطعة بريانسك. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T12:34+0000

2024-10-29T12:34+0000

2024-10-29T12:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتقدم هذه الأسلحة أدلة حول من قد يكون أرسلهم، ومن هم الذين يقاتلون من أجل مصالحهم.ومن بين المعدات المضبوطة:وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".ونوه البيان بأن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرةخبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية

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