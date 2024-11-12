https://sarabic.ae/20241112/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094721707.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T11:35+0000

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2024-11-12T11:35+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الجوية 21، 22، 41 و115، 17، 80، 82 و95، ولواء مشاة بحرية 36، وألوية 103 وألوية الدفاع الإقليمي 112، 47، 61، 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا.وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت سبع هجمات مضادة للعدو في اتجاه دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا.واستهدف طيران الجيش، وقوات المدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و118 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني في مناطق أغرونوم، الإسكندرية، بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، زاوليشينكا، قوزاق لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، كوريلوفكا، ليبيدفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريشنوي، ويوزني.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 300 عسكري، وخمس دبابات، وأربع مركبات قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومدفعي هاون، ومركبة قتالية مدرعة. وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية، ومركبة إصلاح، وتم استعادة مدرعة، وثماني مركبات.وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 31.700 عسكري، 200 دبابة، 131 عربة قتال مشاة، 110 ناقلة جند مدرعة، 1.113 مركبة قتالية مدرعة، 858 مركبة، 269 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس"، وستة "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى 6 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك

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