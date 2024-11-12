الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241112/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094721707.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T11:35+0000
2024-11-12T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/18/1072664149_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_2bb7a837a7cefe5eaa821af039d2fa5c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الجوية 21، 22، 41 و115، 17، 80، 82 و95، ولواء مشاة بحرية 36، وألوية 103 وألوية الدفاع الإقليمي 112، 47، 61، 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا.وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت سبع هجمات مضادة للعدو في اتجاه دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا.واستهدف طيران الجيش، وقوات المدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و118 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني في مناطق أغرونوم، الإسكندرية، بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، زاوليشينكا، قوزاق لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، كوريلوفكا، ليبيدفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريشنوي، ويوزني.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 300 عسكري، وخمس دبابات، وأربع مركبات قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومدفعي هاون، ومركبة قتالية مدرعة. وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية، ومركبة إصلاح، وتم استعادة مدرعة، وثماني مركبات.وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 31.700 عسكري، 200 دبابة، 131 عربة قتال مشاة، 110 ناقلة جند مدرعة، 1.113 مركبة قتالية مدرعة، 858 مركبة، 269 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس"، وستة "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى 6 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241112/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094712925.html
https://sarabic.ae/20241112/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1094702483.html
https://sarabic.ae/20241111/القوات-الروسية-تدمر-المخابئ-العسكرية-الأوكرانية-بقاذفات-اللهب-الثقيلة-فيديو----1094692737.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/18/1072664149_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_97cbebafab4ed57edea209608386c4b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

11:35 GMT 12.11.2024
© Sputnik . MAKCEM BLENOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Sputnik . MAKCEM BLENOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الجوية 21، 22، 41 و115، 17، 80، 82 و95، ولواء مشاة بحرية 36، وألوية 103 وألوية الدفاع الإقليمي 112، 47، 61، 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفويفانوفكا.
وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، صدت سبع هجمات مضادة للعدو في اتجاه دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابة، وعربتي مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، وثلاث عربات قتالية مدرعة، وسيارتين.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
09:42 GMT
واستهدف طيران الجيش، وقوات المدفعية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 21 و22 و47 و61 و17، وألوية الهجوم الجوي 80 و82 و95، واللواء 36 مشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 103 و112 و118 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني في مناطق أغرونوم، الإسكندرية، بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، زاوليشينكا، قوزاق لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، كوريلوفكا، ليبيدفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا، تشيركاسي بوريشنوي، ويوزني.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 300 عسكري، وخمس دبابات، وأربع مركبات قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع قطع مدفعية، ومدفعي هاون، ومركبة قتالية مدرعة. وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية، ومركبة إصلاح، وتم استعادة مدرعة، وثماني مركبات.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
04:18 GMT
وفي المجمل، خلال المعارك على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 31.700 عسكري، 200 دبابة، 131 عربة قتال مشاة، 110 ناقلة جند مدرعة، 1.113 مركبة قتالية مدرعة، 858 مركبة، 269 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة إطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس"، وستة "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى 6 مركبات مدرعة للإصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسيبيك يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر المخابئ العسكرية الأوكرانية بقاذفات اللهب الثقيلة... فيديو
أمس, 15:14 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكية
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMTПоследствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала