https://sarabic.ae/20241118/دولة-عربية-تبدأ-ببناء-مجمع-استراتيجي-ضخم-في-الصين-بقيمة-تفوق-6-مليارات-دولار----1094905755.html
دولة عربية تبدأ ببناء مجمع استراتيجي ضخم في الصين بقيمة تفوق 6 مليارات دولار
دولة عربية تبدأ ببناء مجمع استراتيجي ضخم في الصين بقيمة تفوق 6 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
بدأت إحدى الدول العربية ببناء مجمع بتروكيماويات ضخم في الصين بالتعاون مع شركة "سينوبك" الصينية، باستثمارات تصل إلى 6.4 مليار دولار. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:05+0000
2024-11-18T12:05+0000
2024-11-18T12:05+0000
العالم العربي
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أرامكو
شركة أرامكو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094905888_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_dda93c884ffb23525435c19c19ab1b60.jpg
قامت شركة "أرامكو" السعودية بالبدء ببناء مجمع بتروكيماويات ضخم في الصين، في خطوة من شأنها أن تعزز طموحات عملاقة النفط السعودية في تحويل 4 ملايين برميل نفط يوميًا، إلى كيماويات بحلول 2030.من جهتها أعلنت شركة "سينوبك" الصينية، اليوم الإثنين، عن البدء في بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في إقليم فوجيان في جنوب شرق الصين بالتعاون مع "أرامكو" السعودية.ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يشمل المشروع الجديد مصفاة بطاقة 16 مليون طن متري سنويًا، (320 ألف برميل يوميًا)، ومصنع إيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن متري سنويا، ومنشأة لإنتاج مليوني طن من "البارازيلين"، فضلًا عن محطة للنفط الخام بطاقة 300 ألف طن (2.13 مليون برميل).وأشارت شركة "سينوبك" إلى أن فوجيان للبتروكيماويات (وهو مشروع مشترك بين سينوبك وحكومة فوجيان) سيمتلك حصة 50% في المشروع، في حين ستمتلك كل من "أرامكو" السعودية ،و"سينوبك" 25% لكل منهما.وفي وقت سابق من عام 2022، وقّعت "أرامكو" السعودية مذكرة تفاهم مع "سينوبك" لتحسين الأعمال في مشروع فوجيان للتكرير والبتروكيماويات.يذكر أن هذا المشروع سيعزز إستراتيجية "أرامكو" السعودية للتوسع في آسيا، ويدعم أهدافها الأوسع بأن تتبوأ الريادة العالمية في مجال تحويل المنتجات السائلة إلى كيماويات، وأن تصبح موردًا مرنًا وموثوقًا لأحد الأقل كثافة كربونية لإنتاج النفط من أجل تلبية الطلب المتزايد للصين على الطاقة. وتعد "أرامكو" السعودية موردًا موثوقًا للطاقة إلى الصين، منذ عام 1991، إذ صدّرت ما يقرب من 7 مليارات برميل من النفط إلى الصين منذ ذلك الحين، والتي تصل حاليًا إلى نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا.على غير المعتاد... الصين تختار دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية
https://sarabic.ae/20241111/دولة-عربية-تدشن-أكبر-مشروع-لإنتاج-مركزات-النحاس-1094665602.html
https://sarabic.ae/20241107/4-شركات-عربية-تتنافس-عالميا-على-حقل-يخفي-25-تريليون-قدم-مكعبة-من-الغاز--1094580532.html
السعودية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094905888_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_78a5833d723af7a792c9d5982cf166c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أرامكو, شركة أرامكو, الصين
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أرامكو, شركة أرامكو, الصين
دولة عربية تبدأ ببناء مجمع استراتيجي ضخم في الصين بقيمة تفوق 6 مليارات دولار
بدأت إحدى الدول العربية ببناء مجمع بتروكيماويات ضخم في الصين بالتعاون مع شركة "سينوبك" الصينية، باستثمارات تصل إلى 6.4 مليار دولار.
قامت شركة "أرامكو" السعودية بالبدء ببناء مجمع بتروكيماويات ضخم في الصين، في خطوة من شأنها أن تعزز طموحات عملاقة النفط السعودية في تحويل 4 ملايين برميل نفط يوميًا، إلى كيماويات بحلول 2030.
من جهتها أعلنت شركة "سينوبك" الصينية، اليوم الإثنين، عن البدء في بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في إقليم فوجيان في جنوب شرق الصين بالتعاون مع "أرامكو" السعودية.
ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يشمل المشروع الجديد مصفاة بطاقة 16 مليون طن متري سنويًا، (320 ألف برميل يوميًا)، ومصنع إيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن متري سنويا، ومنشأة لإنتاج مليوني طن
من "البارازيلين"، فضلًا عن محطة للنفط الخام بطاقة 300 ألف طن (2.13 مليون برميل).
وأشارت شركة "سينوبك" إلى أن فوجيان للبتروكيماويات (وهو مشروع مشترك بين سينوبك وحكومة فوجيان) سيمتلك حصة 50% في المشروع، في حين ستمتلك كل من "أرامكو" السعودية ،و"سينوبك" 25% لكل منهما.
يذكر أنه سيبدأ تشغيل المشروع، في عام 2030، وبمجرد دخوله مرحلة الإنتاج، سيكون قادرًا على توفير 5 ملايين طن من المواد الخام البتروكيماوية سنويًا.
وفي وقت سابق من عام 2022، وقّعت "أرامكو" السعودية
مذكرة تفاهم مع "سينوبك" لتحسين الأعمال في مشروع فوجيان للتكرير والبتروكيماويات.
يذكر أن هذا المشروع سيعزز إستراتيجية "أرامكو" السعودية
للتوسع في آسيا، ويدعم أهدافها الأوسع بأن تتبوأ الريادة العالمية في مجال تحويل المنتجات السائلة إلى كيماويات، وأن تصبح موردًا مرنًا وموثوقًا لأحد الأقل كثافة كربونية لإنتاج النفط من أجل تلبية الطلب المتزايد للصين على الطاقة.
وتعد "أرامكو" السعودية موردًا موثوقًا للطاقة إلى الصين،
منذ عام 1991، إذ صدّرت ما يقرب من 7 مليارات برميل من النفط إلى الصين منذ ذلك الحين، والتي تصل حاليًا إلى نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا.