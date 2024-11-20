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سقوط عدد من الجرحى إثر عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي
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"بطة عرجاء" قد تشعل حربا عالمية ثالثة
"بطة عرجاء" قد تشعل حربا عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعا. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعاً في فترة انتقالية تسمى "البطة العرجاء".وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه وبموجب القانون الأمريكي، سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية، حتى ظهر 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.كان آخر هذه القرارات السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.خبير استراتيجي: قرار بايدن يعقد موقف ترامب ويصعب مهمته في إنهاء الأزمة الأوكرانيةبيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"بطة عرجاء" قد تشعل حربا عالمية ثالثة

12:39 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 20.11.2024)
© Getty Images / Win McNamee/Staffالرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر عفواً عن ديك الرومي "ليبرتي" المخصص لعيد الشكر الوطني خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر عفواً عن ديك الرومي ليبرتي المخصص لعيد الشكر الوطني خلال حفل أقيم في البيت الأبيض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / Win McNamee/Staff
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تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعا.
بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعاً في فترة انتقالية تسمى "البطة العرجاء".
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه وبموجب القانون الأمريكي، سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية، حتى ظهر 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
يذكر أن مصطلح "البطة العرجاء" يشير إلى الوضع الضعيف سياسياً الذي يكون فيه الرئيس بعدما تم انتخاب خليفته.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
17 نوفمبر, 18:14 GMT
ووفقا لبعض المحللين، فإن بايدن يتصرف في نهاية عهده كبطة عرجاء "جدا" مع اتخاذ قرارات دولية "صادمة" قد تجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة.
كان آخر هذه القرارات السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
أردوغان: قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد فعل أكبر من موسكو
10:33 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".
وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.
خبير استراتيجي: قرار بايدن يعقد موقف ترامب ويصعب مهمته في إنهاء الأزمة الأوكرانية
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني
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