https://sarabic.ae/20241120/بطة-عرجاء-قد-تشعل-حربا-عالمية-ثالثة----1095006796.html

"بطة عرجاء" قد تشعل حربا عالمية ثالثة

"بطة عرجاء" قد تشعل حربا عالمية ثالثة

سبوتنيك عربي

تستعد الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعا. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T12:39+0000

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بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد الإدارة الجديدة لتسلم مهماتها من إدارة جو بايدن الحالية، الأمر الذي يستغرق حوالي 11 أسبوعاً في فترة انتقالية تسمى "البطة العرجاء".وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإنه وبموجب القانون الأمريكي، سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية، حتى ظهر 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.كان آخر هذه القرارات السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.خبير استراتيجي: قرار بايدن يعقد موقف ترامب ويصعب مهمته في إنهاء الأزمة الأوكرانيةبيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني

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