أيام البحرين الثقافية" في موسكو تختتم فعالياتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/أيام-البحرين-الثقافية-في-موسكو-تختتم-فعالياتها-1095094967.html
أيام البحرين الثقافية" في موسكو تختتم فعالياتها
أيام البحرين الثقافية" في موسكو تختتم فعالياتها
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو ختام "الأيام الثقافية البحرينية" وذلك بعد نشاط أثرى الحراك الثقافي المحلي للمدينة وفتح نافذة للجمهور للاطلاع على ثقافة وتراث وفنون... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:45+0000
2024-11-22T13:45+0000
حصري
البحرين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095094354_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_d903390eac3b8d5eac5fa8fa8a37136c.jpg
وأقيم البرنامج الثقافي يومي 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية، وضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو الماضي خلال الزيارة التاريخية للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى روسيا الاتحادية.وشهد اليوم الثاني من البرنامج تقديم محاضرة حول "الذهب في البحرين ما بين الماضي والحاضر" ألقاها طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى- العضو المنتدب لمجوهرات المناعي في متحف النصر.وخلال المحاضرة ألقى المناعي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين منذ الحضارات القديمة كدلمون وتايلوس، مؤكداً على تجذّر الإبداع والفنون في المجتمع البحريني، وحتى اليوم، مستعرضاً أنواع الحلي الذهبية البحرينية وما تتميز به من إتقان وإبداع وجمال.وأشار إلى مكانة الذهب البحريني في عالم المجوهرات وسمعته الهامة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، منوها إلى ازدهار صياغة الذهب وتصميم المجوهرات في البحرين وجهود جعل المملكة مركزاً مهماً في إنتاج مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ الطبيعي والذهب، من خلال وضع وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة برقابة وصناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.وتواصلت "الأيام الثقافية البحرينية" في موسكو، حيث تم عرض فيلمين بحرينيين وهما: فيلم "البشارة" للمخرج البحريني محمد بوعلي، ويتناول جوانب من الحياة الثقافية والاجتماعية البحرينية.أما الفيلم الثاني فهو بعنوان "بشغف" للمخرج البحريني أحمد الزاكي ومن إنتاج وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، وهو فيلم وثائقي يلقي الضوء على ثلاث شخصيات عصامية مبدعة عملت من أجل صناعة قطع مجوهرات معاصرة.واختتمت الأنشطة مع حفل للموسيقى البحرينية من تقديم كل من الفنانين: محمد أسيري، وعبدالرحمن عوض، وراشد بوجيري، حيث عزفوا عدداً من المقاطع الموسيقية التي عكست جمال اللحن البحريني.وانطلقت الأيام الثقافية البحرينية في موسكو مع افتتاح معرض "من كنوز البحرين: فن صياغة الذهب عبر العصور" في متحف الدولة التاريخي، والذي يستمر لثلاثة أشهر، حيث يأخذ زواره في رحلة عبر تاريخ صياغة الذهب في البحرين، بدءاً من فترة تايلوس قبل حوالي 2000 عام، مروراً بالحقبة الإسلامية ووصولاً إلى العصر الحديث.ويقدّم المعرض فرصة الاطلاع على قطع ذهبية بحرينية فريدة تُجسد مهارة الحرفيّين البحرينيين، بما في ذلك مقتنيات من مجموعة "المناعي للمجوهرات"، بالإضافة إلى أدوات ووثائق توثق جهود المملكة في الحفاظ على هذا التراث الحرفي العريق وتلقي الضوء على هذا القطاع الحيوي ودوره في الاقتصاد المحلي.
https://sarabic.ae/20241119/رئيس-هيئة-البحرين-للثقافة-لـسبوتنيك-يفتتح-الأيام-الثقافية-البحرينية-في-موسكو--1094975715.html
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
https://sarabic.ae/20240523/رئيس-هيئة-البحرين-للثقافة-لـسبوتنيك-التعاون-الثقافي-مع-روسيا-يمثل-إضافة-للمملكة-1089157318.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095094354_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_405a25e5bf1f297bd8e73052a8043174.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, البحرين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, البحرين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

أيام البحرين الثقافية" في موسكو تختتم فعالياتها

13:45 GMT 22.11.2024
© Photo / Bahrain Authority for Cultureالأيام الثقافية البحرينية
الأيام الثقافية البحرينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Photo / Bahrain Authority for Culture
تابعنا عبر
حصري
شهدت العاصمة الروسية موسكو ختام "الأيام الثقافية البحرينية" وذلك بعد نشاط أثرى الحراك الثقافي المحلي للمدينة وفتح نافذة للجمهور للاطلاع على ثقافة وتراث وفنون مملكة البحرين عبر التاريخ.
وأقيم البرنامج الثقافي يومي 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية، وضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو الماضي خلال الزيارة التاريخية للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى روسيا الاتحادية.
الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا بوريسوفنا، خلال افتتاح الأيام الثقافية البحرينية في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
19 نوفمبر, 19:18 GMT
وشهد اليوم الثاني من البرنامج تقديم محاضرة حول "الذهب في البحرين ما بين الماضي والحاضر" ألقاها طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى- العضو المنتدب لمجوهرات المناعي في متحف النصر.
وخلال المحاضرة ألقى المناعي الضوء على تاريخ صناعة الذهب في البحرين منذ الحضارات القديمة كدلمون وتايلوس، مؤكداً على تجذّر الإبداع والفنون في المجتمع البحريني، وحتى اليوم، مستعرضاً أنواع الحلي الذهبية البحرينية وما تتميز به من إتقان وإبداع وجمال.
وأشار إلى مكانة الذهب البحريني في عالم المجوهرات وسمعته الهامة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، منوها إلى ازدهار صياغة الذهب وتصميم المجوهرات في البحرين وجهود جعل المملكة مركزاً مهماً في إنتاج مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ الطبيعي والذهب، من خلال وضع وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة برقابة وصناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
فلاديمير بوتين و حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
22 مايو, 12:42 GMT
وتواصلت "الأيام الثقافية البحرينية" في موسكو، حيث تم عرض فيلمين بحرينيين وهما: فيلم "البشارة" للمخرج البحريني محمد بوعلي، ويتناول جوانب من الحياة الثقافية والاجتماعية البحرينية.
أما الفيلم الثاني فهو بعنوان "بشغف" للمخرج البحريني أحمد الزاكي ومن إنتاج وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، وهو فيلم وثائقي يلقي الضوء على ثلاث شخصيات عصامية مبدعة عملت من أجل صناعة قطع مجوهرات معاصرة.
واختتمت الأنشطة مع حفل للموسيقى البحرينية من تقديم كل من الفنانين: محمد أسيري، وعبدالرحمن عوض، وراشد بوجيري، حيث عزفوا عدداً من المقاطع الموسيقية التي عكست جمال اللحن البحريني.
رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكة
23 مايو, 18:53 GMT
وانطلقت الأيام الثقافية البحرينية في موسكو مع افتتاح معرض "من كنوز البحرين: فن صياغة الذهب عبر العصور" في متحف الدولة التاريخي، والذي يستمر لثلاثة أشهر، حيث يأخذ زواره في رحلة عبر تاريخ صياغة الذهب في البحرين، بدءاً من فترة تايلوس قبل حوالي 2000 عام، مروراً بالحقبة الإسلامية ووصولاً إلى العصر الحديث.
ويقدّم المعرض فرصة الاطلاع على قطع ذهبية بحرينية فريدة تُجسد مهارة الحرفيّين البحرينيين، بما في ذلك مقتنيات من مجموعة "المناعي للمجوهرات"، بالإضافة إلى أدوات ووثائق توثق جهود المملكة في الحفاظ على هذا التراث الحرفي العريق وتلقي الضوء على هذا القطاع الحيوي ودوره في الاقتصاد المحلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала