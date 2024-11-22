خبراء: بايدن وزعماء أوروبا فشلوا في مواجهة روسيا... ويسعون لإشعال حرب كبرى

عربي
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/خبراء-بايدن-وزعماء-أوروبا-فشلوا-في-مواجهة-روسيا-ويسعون-لإشعال-حرب-كبرى--1095100772.html
خبراء: بايدن وزعماء أوروبا فشلوا في مواجهة روسيا... ويسعون لإشعال حرب كبرى
خبراء: بايدن وزعماء أوروبا فشلوا في مواجهة روسيا... ويسعون لإشعال حرب كبرى
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن فشل الغرب في الضغط على روسيا، عبر الحرب بالوكالة واستخدام أوكرانيا طيلة الفترة الماضية، وراء محاولة الضغط بالسماح للنظام الأوكراني باستخدام أسلحة... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:17+0000
2024-11-22T16:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/74/1036147497_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_8ba0997e99f1fc182c0236fb1700de73.jpg
وفق الخبراء فإن الدعم الأمريكي والغربي طيلة الفترة الماضية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم يأت بنتائج، بل خسرت واشنطن والدول الأوروبية الكثير خلال هذه الفترة، ما دفعهم لمحاولة التصعيد بشكل أكبر، في مسعى لإشعال الوضع بشكل أكبر، ظنا منهم بإمكانية حسم بعض الجوانب لصالحهم.وشدد الخبراء على أن روسيا جادة في استعمال كل الأدوات التي تمثل حماية لأمنها القومي وكذلك للدول الحليفة، وأن قدراتها الصاروخية والنووية قادرة على تحقيق ذلك، وفق الخبراء.وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".فشل الغربفي الإطار قال الخبير السياسي العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان، إن الغرب تصور في بادىء الأمر أنه يمكنه الضغط على روسيا لتغيير سياستها تجاه التعامل مع الملف الأوكراني، لكنها لم تفلح.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الغرب أدرك عدم القدرة على التأثير على روسيا، فاتجه إلى محاولة الضغط بأسلحة أكثر تقدما وتأثيرا، بالإضافة إلى أن بايدن أدرك أنه لم يحقق أي نتيجة في الملف، فاتجه إلى منح أوكرانيا الضوء الأخضر لاسخدام أسلحة متطورة قد تتسبب في حرب كبرى.وأشار إلى أن بايدن يحاول أن يدفع بالتوترات نحو حرب عالمية ثالثة، خاصة في ظل التوترات على مستوى مناطق عدة في أنحاء العالم. ويرى أن روسيا قادرة على الرد بكل قوة وحسم، في ظل قدراتها العسكرية الهائلة، وقدرتها أيضا على المواجهة الكبرى مع دول الغرب.محاولة للانتقاممن ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، إدريس عطية، إن الدعم الأمريكي والأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا تسعى لمحاولة الانتقام من روسيا، بعد فشل الحرب بالوكالة عبر أوكرانيا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بايدن وزعماء الغرب يرون أن الأشهر المتبقية في عهدة بايدن هي محاولة أخيرة قبل قدوم ترامب الذي وعد بحل الأزمة. مناورات مرتقبةوشدد على أن مناورات عسكرية واقتصادية يسعى لها الغرب خلال الفترة القليلة المتبقية من عهدة بايدن، وصب الزيت على النار، في محاولة من بعض الدول الأوروبية لحسم بعض الأشياء لصالحها دون فائدة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استخدمت لأول مرة في ظروف القتال صاروخا باليستيا متوسط المدى "فرط صوتي" خال من حشوة نووية من طراز "أوريشنيك" خلال هجوم على هدف عسكري أوكراني. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 21 نوفمبر 2024، ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، شنت القوات المسلحة ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا في دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان أنه "ولأول مرة في ظروف القتال، تم استخدام صاروخ باليستي متوسط ​​المدى بنجاح في معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت خالية من الأسلحة النووية من طراز "أوريشنيك"" .وفي وقت سابق، نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html
https://sarabic.ae/20241120/بنحو-6-آلاف-قنبلة-روسيا-تملك-أضخم-قوة-ردع-نووي-في-التاريخ-1095005478.html
https://sarabic.ae/20241115/لافروف-لا-فكرة-لدينا-حول-كيفية-حل-ترامب-للأزمة-الأوكرانية-وننتظر-المقترحات-1094848585.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/74/1036147497_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_18dbe63e9e2d805290271eda40672ed4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, غزة, لبنان

خبراء: بايدن وزعماء أوروبا فشلوا في مواجهة روسيا... ويسعون لإشعال حرب كبرى

16:17 GMT 22.11.2024
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ فرط صوتي
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء إن فشل الغرب في الضغط على روسيا، عبر الحرب بالوكالة واستخدام أوكرانيا طيلة الفترة الماضية، وراء محاولة الضغط بالسماح للنظام الأوكراني باستخدام أسلحة غربية متطورة.
وفق الخبراء فإن الدعم الأمريكي والغربي طيلة الفترة الماضية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم يأت بنتائج، بل خسرت واشنطن والدول الأوروبية الكثير خلال هذه الفترة، ما دفعهم لمحاولة التصعيد بشكل أكبر، في مسعى لإشعال الوضع بشكل أكبر، ظنا منهم بإمكانية حسم بعض الجوانب لصالحهم.
وشدد الخبراء على أن روسيا جادة في استعمال كل الأدوات التي تمثل حماية لأمنها القومي وكذلك للدول الحليفة، وأن قدراتها الصاروخية والنووية قادرة على تحقيق ذلك، وفق الخبراء.
وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.
وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
19 نوفمبر, 08:19 GMT
فشل الغرب
في الإطار قال الخبير السياسي العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان، إن الغرب تصور في بادىء الأمر أنه يمكنه الضغط على روسيا لتغيير سياستها تجاه التعامل مع الملف الأوكراني، لكنها لم تفلح.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الغرب أدرك عدم القدرة على التأثير على روسيا، فاتجه إلى محاولة الضغط بأسلحة أكثر تقدما وتأثيرا، بالإضافة إلى أن بايدن أدرك أنه لم يحقق أي نتيجة في الملف، فاتجه إلى منح أوكرانيا الضوء الأخضر لاسخدام أسلحة متطورة قد تتسبب في حرب كبرى.
وأشار إلى أن بايدن يحاول أن يدفع بالتوترات نحو حرب عالمية ثالثة، خاصة في ظل التوترات على مستوى مناطق عدة في أنحاء العالم.
ويرى أن روسيا قادرة على الرد بكل قوة وحسم، في ظل قدراتها العسكرية الهائلة، وقدرتها أيضا على المواجهة الكبرى مع دول الغرب.
محاولة للانتقام
من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، إدريس عطية، إن الدعم الأمريكي والأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا تسعى لمحاولة الانتقام من روسيا، بعد فشل الحرب بالوكالة عبر أوكرانيا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بايدن وزعماء الغرب يرون أن الأشهر المتبقية في عهدة بايدن هي محاولة أخيرة قبل قدوم ترامب الذي وعد بحل الأزمة.
الأسلحة النووية في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
بنحو 6 آلاف قنبلة... روسيا تملك أضخم قوة ردع نووي في التاريخ
20 نوفمبر, 12:35 GMT
مناورات مرتقبة
وشدد على أن مناورات عسكرية واقتصادية يسعى لها الغرب خلال الفترة القليلة المتبقية من عهدة بايدن، وصب الزيت على النار، في محاولة من بعض الدول الأوروبية لحسم بعض الأشياء لصالحها دون فائدة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استخدمت لأول مرة في ظروف القتال صاروخا باليستيا متوسط المدى "فرط صوتي" خال من حشوة نووية من طراز "أوريشنيك" خلال هجوم على هدف عسكري أوكراني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 21 نوفمبر 2024، ردًا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، شنت القوات المسلحة ضربة مشتركة على أحد أهداف المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا في دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان أنه "ولأول مرة في ظروف القتال، تم استخدام صاروخ باليستي متوسط ​​المدى بنجاح في معدات تفوق سرعتها سرعة الصوت خالية من الأسلحة النووية من طراز "أوريشنيك"" .
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
15 نوفمبر, 17:45 GMT
وفي وقت سابق، نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMTПожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала