https://sarabic.ae/20241203/خبير-الجيش-السوري-يتقدم--في-ريف-حلب-وتحركات-مجلس-دير-الزور-العسكري-مشبوهة-1095451575.html

خبير: الجيش السوري يتقدم في ريف حلب وتحركات "مجلس دير الزور العسكري" مشبوهة

خبير: الجيش السوري يتقدم في ريف حلب وتحركات "مجلس دير الزور العسكري" مشبوهة

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والباحث السياسي السوري حيدر مصطفى، أن "الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة خناصر في ريف حلب الشرقي، وهو ما يعزز تقدمه المستمر باتجاه منطقة السفيرة... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T15:13+0000

2024-12-03T15:13+0000

2024-12-03T15:13+0000

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واعتبر مصطفى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تعتبر استراتيجية هامة بالنسبة للجيش السوري في تعزيز سيطرته على المنطقة".وفي ما يتعلق بالموقف في ريف محافظة حماة وسط البلاد، أوضح الباحث السياسي السوري أن "الوضع هناك جيد بشكل كبير بالنسبة للجيش السوري وحلفائه، الذين يواصلون التصدي للمجموعات الإرهابية، التي تحاول السيطرة على تلك المنطقة"، وأضاف أن "القوات السورية تبذل جهودًا كبيرة لتحصين المواقع وتثبيت السيطرة".كما لفت مصطفى إلى أن "القوات الكردية تعتبر أضعف من أن تستغل الفرصة الراهنة، حيث خسرت العديد من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لها، مثل حي الشيخ مقصود وعدد من الأحياء ذات الأغلبية الكردية في حلب".وتابع موضحًا أن "الأوامر التي صدرت إلى "مجلس دير الزور العسكري" بالذات قد تشير إلى أن هناك هيمنة أمريكية على بعض فصائل "قسد" أي قوات سوريا الديمقراطية، حيث يبدو أن القرار الأمريكي له تأثير أكبر على بعض الفصائل مقارنة بالفصائل الأخرى في المنطقة".و تحدث ضيف "سبوتنيك"، عن "رغبة "قسد" في إنهاء وجود قوات العشائر في دير الزور"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطط تأتي ضمن الصراع المستمر في المنطقة، وهو ما يعكس التوترات الكبيرة بين مختلف الأطراف المحلية والدولية".عشرات القتلى والجرحى من الإرهابيين إثر ضربات جوية سورية روسية على ريفي حماة وإدلبأردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, حلب, دير الزور, أخبار دير الزور, أخبار الشرق الأوسط