https://sarabic.ae/20241205/نازحون-يصنعون-الفحم-من-الحطب-لمواجهة-قسوة-الشتاء-والحرب---1095482551.html

نازحون يصنعون الفحم من الحطب لمواجهة قسوة الشتاء والحرب

نازحون يصنعون الفحم من الحطب لمواجهة قسوة الشتاء والحرب

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T11:00+0000

2024-12-05T11:00+0000

2024-12-05T11:26+0000

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ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة مع حلول فصل الشتاء، والمخاوف من الظروف التي تفاقم حياة النازحين، وتعيش كل الأسر مأساة حقيقية في فصل الشتاء، إما بسبب الغرق أو لفقدان التدفئة والأغطية والملابس اللازمة للتعامل مع الأجواء شديدة البرودة، وسط شح وسائل التدفئة في ظل انقطاع الكهرباء والغاز.وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً. الفحم في مواجهة الشتاءويكافح عدد من النازحين من شمال قطاع غزة، للعمل على إنتاج الفحم، في منطقة حدودية بمدينة خان يونس، متحدين الظروف التي خلفتها الحرب المتواصلة، وتحت أزيز الطائرات ووسط مخاوف من توغل إسرائيلي مفاجئ، يستمر معاذ أبو عودة وعدد من العمال في تأمين الفحم الصناعي من الحطب، لمساعدة النازحين على الدفء في فصل الشتاء.معاذ أبو عودة نازح من بيت حانون شمال قطاع غزة، كان قبل الحرب يعمل في صناعة الفحم، واليوم يعود إليها بعدما تغيرت الظروف، ويقول معاذ لوكالة "سبوتنيك":ويقوم العمال بترتيب الحطب الذي يقطعونه إلى قطع صغيرة على شكل هرم، ويغطونه بقش ومن ثم بالتراب الذي يتخلله فوهات صغيرة يوقد به القش وينبعث منه دخانا كثيفا، ثم يبقى على هذه الحالة عدة أيام وسط انبعاثات الدخان، جراء احتراق الحطب وتحوله إلى فحم.وتعتبر هذه المهنة التي يمارسها عدد من الفلسطينيين في منطقة قريبة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، محفوفة بمخاطر الموت برصاص الجيش الإسرائيلي أو المرض جراء انبعاثات الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الحطب.النازح فايز العزازمة من شمال غزة، يعمل في صناعة الحطب لتوفير لقمة العيش لعائلته التي عانت من النزوح المتكرر، ويقول لـ"سبوتنيك" وقد صاحبه السعال بسبب انبعاثات الدخان الكثيف:وعن صناعة الفحم من الأخشاب يقول العزازمة: "نقوم بوضع الحطب فوق بعضه بطريقة معينة تشبه الهرم، ثم نقوم بتغطيته بالتبن، وبعدها نضع طبقة من الرمل، مع وضع الماء عليه، ونقوم بإشعال النار من الجهة العلوية، مع ترك فوهات صغيرة، ومن ثم نغطيه بالنايلون لمدة أربع أيام، بعدها يصبح فحم جاهز للاستخدام".ويجلب عاملون الحطب من أراضٍ زراعية قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي شرق خان يونس، كان الجيش الإسرائيلي قد جرفها ودمرت أشجارها، وغالبية الأخشاب من شجر الزيتون، ويقول معاذ أبو عودة لوكالة "سبوتنيك":وليس بمقدور غالبية سكان القطاع الذين فتكت بهم الحرب لأكثر من عام وأفقدتهم أعمالهم ومصادر رزقهم ومدخراتهم، شراء الفحم نظرا لارتفاع أسعاره، لكنهم يحاولون الحصول على بعض منه لتدفئة خيامهم الباردة في الشتاء ليوم أو أكثر، ويقول النازح أحمد جميل لـ"سبوتنيك":وقبل اندلاع الحرب، بعد السابع من أكتوبر 2023، كان اعتماد الغزيين بصورة أساسية على الفحم المستورد، غير أن إسرائيل تمنع إدخاله إلى القطاع، وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، وبات عليهم في فصل الشتاء المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء والتدفئة، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ425 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44,580 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,739 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.جراح تونسي من غزة: حجم الدمار يتجاوز كل التصورات والطواقم الصحية منهكة وتكافح لإنقاذ الأرواحالمساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية

https://sarabic.ae/20241202/إبرة-وخيط-نازحون-في-قطاع-غزة-يصنعون-ملابس-الشتاء-من-البطانيات-1095324039.html

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