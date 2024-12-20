https://sarabic.ae/20241220/إعلام-إدارة-بايدن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-لكييف-بقيمة-تتجاوز-المليار-دولار-1096007195.html
إعلام: إدارة بايدن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة تتجاوز المليار دولار
إعلام: إدارة بايدن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة تتجاوز المليار دولار
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان، خلال الأيام المقبلة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:46+0000
2024-12-20T10:46+0000
2024-12-20T10:46+0000
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ويتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن أحدث حزمة مساعدات عسكرية لكييف، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.وأشارت الوكالة إلى أن حزمة المساعدات هذه ستكلف الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانياالولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
https://sarabic.ae/20241208/أوستن-حجم-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-تجاوز-119-مليار-دولار-1095591423.html
https://sarabic.ae/20241203/الناتو-يدعو-إلى-تعزيز-الدفاع-الجوي-الأوكراني--1095456890.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام: إدارة بايدن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة تتجاوز المليار دولار
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان، خلال الأيام المقبلة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
ويتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن أحدث حزمة مساعدات عسكرية لكييف، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، فإن الحزمة ستشمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر مدفعية، لكن سيتم الإعلان عن محتويات الحزمة بالضبط في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.