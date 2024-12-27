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سفينة نرويجية ترفض إنقاذ البحارة الروس بعد غرق سفينتهم في البحر المتوسط
سفينة نرويجية ترفض إنقاذ البحارة الروس بعد غرق سفينتهم في البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس"، التي تمتلك سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، بقيام البحارة الإسبان بإنقاذ طاقم السفينة الروسية، التي... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:04+0000
2024-12-27T09:04+0000
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وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس" لوكالة "سبوتنيك"، أنه اقتربت سفينتا إنقاذ إسبانيتان من السفينة الروسية، واقتربت إحداهما وهي "سالفامار دراغو"، من قارب النجاة، وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه واقتادتهم إلى ميناء قرطاجنة (إسبانيا)، حيث قامت بقطر قارب النجاة وإيواء الطاقم إلى فندق محلي.يذكر أن السفينة الروسية "أورسا مايور" هي سفينة شحن بنيت في عام 2009. وأبحرت تحت العلم الروسي من سان بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط ​​في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.وقالت الشركة إنه لم يكن هناك حمولة زائدة على متن السفينة. وتعد "أورسا مايور" من أكبر سفن الشحن في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، لكنها نقلت 806 أطنان فقط.إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبياغرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان
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سفينة نرويجية ترفض إنقاذ البحارة الروس بعد غرق سفينتهم في البحر المتوسط

09:04 GMT 27.12.2024
© Photo / unsplash/Ian Simmondsناقلة نفط في المحيط
ناقلة نفط في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Photo / unsplash/Ian Simmonds
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أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس"، التي تمتلك سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، بقيام البحارة الإسبان بإنقاذ طاقم السفينة الروسية، التي كانت تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس.
وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوغستيكس" لوكالة "سبوتنيك"، أنه اقتربت سفينتا إنقاذ إسبانيتان من السفينة الروسية، واقتربت إحداهما وهي "سالفامار دراغو"، من قارب النجاة، وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه واقتادتهم إلى ميناء قرطاجنة (إسبانيا)، حيث قامت بقطر قارب النجاة وإيواء الطاقم إلى فندق محلي.

وأضافت شركة "أوبورونلوغستيكس" أنه في الوقت نفسه، كانت هناك سفينة قريبة ترفع العلم النرويجي "أوسلو كارير 3"، لكن عندما اقترب منها قارب النجاة، رفضوا قبول بحارة روس على متنها، بحجة وجود نوع من الحظر.

لقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية أورسا ميجور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي
25 ديسمبر, 15:47 GMT
يذكر أن السفينة الروسية "أورسا مايور" هي سفينة شحن بنيت في عام 2009. وأبحرت تحت العلم الروسي من سان بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط ​​في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ووفقا لشركة "أوبورونلوغستيكس"، فإن سبب الحادث كان هجوما إرهابيا. وبحسب شهادة أفراد الطاقم، ففي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، دوّت ثلاثة انفجارات متتالية على الجانب الأيمن، في مؤخرة السفينة، وتعرضت بعدها سفينة الشحن إلى ثقب في الهيكل وانقلبت إلى الجانب الأيمن.
سحب سفينة شحن غارقة موديرن إكسبرس على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
24 ديسمبر, 07:33 GMT
وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين.
وقالت الشركة إنه لم يكن هناك حمولة زائدة على متن السفينة. وتعد "أورسا مايور" من أكبر سفن الشحن في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، لكنها نقلت 806 أطنان فقط.
إنقاذ 5 ناجين من غرق سفينة غرب مدينة طبرق شرقي ليبيا
غرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان
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