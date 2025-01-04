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باحث في الشأن الإقليمي: لا يمكن لإسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية دون موافقة أمريكية
باحث في الشأن الإقليمي: لا يمكن لإسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية دون موافقة أمريكية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز، أن "إسرائيل قد تكون مستعدة للمغامرة بكل شيء، لكن في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، من المستحيل... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T08:00+0000
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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المشروع الأمريكي الإسرائيلي المشترك يركز على استهداف المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكداً أن "إسرائيل بحاجة إلى دعم أمريكي لضمان تنفيذ هذه العمليات".وأشار أمهز إلى أن "الولايات المتحدة لا تتوانى عن استخدام القوة العسكرية عندما تجد "الفريسة ضعيفة"، مستشهداً بالغزو الأمريكي في أفغانستان والعراق"، وأضاف: "من غير المعقول أن تنتظر أمريكا سنوات دون اتخاذ خطوة ضد إيران إذا كانت الأخيرة في وضع ضعيف، خاصة إذا كانت مفاوضات طهران مع الغرب لم تؤتِ ثمارها". وأكد أن "أي حرب مع إيران ستشمل استخدام أسلحة محرمة وستشهد تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة". وأضاف أن "إيران تمتلك إمكانيات هائلة، ولديها تحالفات استراتيجية مع جماعات فاعلة في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان والمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى دعم محتمل من روسيا والصين إذا تعرضت إيران لأي عدوان".أمهز لفت إلى أن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون بمثابة "تهديد وجودي" لإسرائيل، مؤكداً أن "إيران قد ترد بقوة شديدة على أي هجوم محتمل". وأضاف أن "إيران تمتلك مدناً تحت الأرض مزودة بصواريخ ومسيرات قادرة على استهداف الكيان الإسرائيلي".وفي ما يتعلق بالقرار الأمريكي، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الرئيس الأمريكي ليس الوحيد الذي يتخذ قرارات كبيرة من هذا النوع"، مشيراً إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، لا تسمح للرئيس بالانفراد بهذا النوع من القرارات". وتساءل عن السبب وراء عدم اتخاذ الرئيس جو بايدن "خطوات حاسمة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية خلال فترة رئاسته" قائلاً: "ما منعه من إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل هو نفسه الذي سيمنعه من اتخاذ هذا القرار الآن".واختتم أمهز أن "إيران ليست في وضع عزلة إقليمية، بل هي جزء من تحالفات قوية في المنطقة، حيث تلتقي مصالحها مع حلفائها في "تحرير فلسطين والتخلص من الاستعمار الأمريكي".البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"على غرار مصر وإثيوبيا.. نزاع على المياه بين إيران وأفغانستان بسبب "سد جديد"
https://sarabic.ae/20250101/إيران-تعلن-عن-جولة-جدیدة-من-المحادثات-النووية-مع-الترویكا-الأوروبیة-في-13-ینایر-1096384383.html
https://sarabic.ae/20241231/إيران-ترد-على-الاتهامات-بشأن-مساعدة-أنصار-الله-في-أحداث-البحر-الأحمر-1096351183.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الإقليمي: لا يمكن لإسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية دون موافقة أمريكية

08:00 GMT 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
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حصري
رأى الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز، أن "إسرائيل قد تكون مستعدة للمغامرة بكل شيء، لكن في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، من المستحيل أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون أن تأخذ الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المشروع الأمريكي الإسرائيلي المشترك يركز على استهداف المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكداً أن "إسرائيل بحاجة إلى دعم أمريكي لضمان تنفيذ هذه العمليات".
وأشار أمهز إلى أن "الولايات المتحدة لا تتوانى عن استخدام القوة العسكرية عندما تجد "الفريسة ضعيفة"، مستشهداً بالغزو الأمريكي في أفغانستان والعراق"، وأضاف: "من غير المعقول أن تنتظر أمريكا سنوات دون اتخاذ خطوة ضد إيران إذا كانت الأخيرة في وضع ضعيف، خاصة إذا كانت مفاوضات طهران مع الغرب لم تؤتِ ثمارها".

وشدد الباحث في الشؤون الاقليمية على أن "إيران تمتلك قدرات استراتيجية كبيرة، ما يجعل أي هجوم عليها مخاطرة ضخمة"، مبيّنًا أن "المغامرة العسكرية ضد إيران تعني استهداف وجود النظام الإيراني نفسه".

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وأكد أن "أي حرب مع إيران ستشمل استخدام أسلحة محرمة وستشهد تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة". وأضاف أن "إيران تمتلك إمكانيات هائلة، ولديها تحالفات استراتيجية مع جماعات فاعلة في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان والمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى دعم محتمل من روسيا والصين إذا تعرضت إيران لأي عدوان".
أمهز لفت إلى أن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون بمثابة "تهديد وجودي" لإسرائيل، مؤكداً أن "إيران قد ترد بقوة شديدة على أي هجوم محتمل". وأضاف أن "إيران تمتلك مدناً تحت الأرض مزودة بصواريخ ومسيرات قادرة على استهداف الكيان الإسرائيلي".
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وفي ما يتعلق بالقرار الأمريكي، شدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الرئيس الأمريكي ليس الوحيد الذي يتخذ قرارات كبيرة من هذا النوع"، مشيراً إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، لا تسمح للرئيس بالانفراد بهذا النوع من القرارات". وتساءل عن السبب وراء عدم اتخاذ الرئيس جو بايدن "خطوات حاسمة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية خلال فترة رئاسته" قائلاً: "ما منعه من إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل هو نفسه الذي سيمنعه من اتخاذ هذا القرار الآن".
واختتم أمهز أن "إيران ليست في وضع عزلة إقليمية، بل هي جزء من تحالفات قوية في المنطقة، حيث تلتقي مصالحها مع حلفائها في "تحرير فلسطين والتخلص من الاستعمار الأمريكي".
البرلمان الإيراني يبدأ تحقيقا بشأن أحداث تفتيش طائرة في "مطار بيروت"
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