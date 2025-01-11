https://sarabic.ae/20250111/سلاح-الجو-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-على-مخابئ-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه--1096677256.html
سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه
سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ "أوكرانيا"، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي نفذ ضربة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:23+0000
2025-01-11T10:23+0000
2025-01-11T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قال روغوف: "في الليلة الماضية، شن طيراننا على الخطوط الأمامية ضربة ضخمة باستخدام قنابل "فاب-500"على تمركز للمركبات المدرعة، والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي سيطرت عليه من مقاطعة زابوروجيه".وأضاف روغوف أن الضربات استهدفت على وجه الخصوص نقاط انتشار مؤقتة في اتجاه أوريخوفو على جبهة زابوروجيه، وكذلك في الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة زابوروجيه.يذكر أن كييف لا تعترف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة. وفي الوقت الحاضر، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه
أفاد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ "أوكرانيا"، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي نفذ ضربة ضخمة على تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية من مقاطعة زابوروجيه.
قال روغوف: "في الليلة الماضية، شن طيراننا على الخطوط الأمامية ضربة ضخمة باستخدام قنابل "فاب-500"على تمركز للمركبات المدرعة، والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي سيطرت عليه من مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف روغوف أن الضربات استهدفت على وجه الخصوص نقاط انتشار مؤقتة في اتجاه أوريخوفو على جبهة زابوروجيه، وكذلك في الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة زابوروجيه.
وتعتبر مقاطعة زابوروجيه كيانا في روسيا الاتحادية، وتقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر. وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.
يذكر أن كييف لا تعترف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.
وفي الوقت الحاضر، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.