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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/سلاح-الجو-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-على-مخابئ-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه--1096677256.html
سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه
سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ "أوكرانيا"، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي نفذ ضربة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:23+0000
2025-01-11T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الجيش الروسي
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قال روغوف: "في الليلة الماضية، شن طيراننا على الخطوط الأمامية ضربة ضخمة باستخدام قنابل "فاب-500"على تمركز للمركبات المدرعة، والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي سيطرت عليه من مقاطعة زابوروجيه".وأضاف روغوف أن الضربات استهدفت على وجه الخصوص نقاط انتشار مؤقتة في اتجاه أوريخوفو على جبهة زابوروجيه، وكذلك في الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة زابوروجيه.يذكر أن كييف لا تعترف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة. وفي الوقت الحاضر، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html
https://sarabic.ae/20250111/قناصة-روس-ينفذون-مهاما-حاسمة-على-محور-كورسك-فيديو-1096673110.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يشن هجوما واسعا على مخابئ القوات الأوكرانية في زابوروجيه

10:23 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
مقاتلات من طراز ميغ-31 خلال مناورة تجريبية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفاد رئيس الغرفة العامة للجنة قضايا السيادة في روسيا، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لـ "أوكرانيا"، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي نفذ ضربة ضخمة على تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية من مقاطعة زابوروجيه.
قال روغوف: "في الليلة الماضية، شن طيراننا على الخطوط الأمامية ضربة ضخمة باستخدام قنابل "فاب-500"على تمركز للمركبات المدرعة، والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الذي سيطرت عليه من مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف روغوف أن الضربات استهدفت على وجه الخصوص نقاط انتشار مؤقتة في اتجاه أوريخوفو على جبهة زابوروجيه، وكذلك في الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة زابوروجيه.

وتعتبر مقاطعة زابوروجيه كيانا في روسيا الاتحادية، وتقع في الروافد الدنيا لنهر دنيبر. وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك
09:33 GMT
يذكر أن كييف لا تعترف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة. وفي الوقت الحاضر، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
قناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات المركز الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناصة روس ينفذون مهاما حاسمة على محور كورسك... فيديو
07:43 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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