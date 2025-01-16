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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250116/القوات-الروسية-تدمر-جسرا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بقنابل-فاب-500-1096850151.html
القوات الروسية تدمر جسرا في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل "فاب-500"
القوات الروسية تدمر جسرا في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل "فاب-500"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت جسرا خرسانيا غرب مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T17:53+0000
2025-01-16T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "نجحت أطقم طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية في تدمير جسر من الإسمنت المسلح بالقرب من بلدة كونستانتينوبول (غرب مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك) بضربات من ثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-500".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديوالدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل
https://sarabic.ae/20250116/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-بضربة-مباشرة-في-دونيتسك-فيديو-1096839949.html
https://sarabic.ae/20250116/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096834723.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر جسرا في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل "فاب-500"

17:53 GMT 16.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseالجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل "فاب-500"
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت جسرا خرسانيا غرب مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام قنابل "فاب-500".
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "نجحت أطقم طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية في تدمير جسر من الإسمنت المسلح بالقرب من بلدة كونستانتينوبول (غرب مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك) بضربات من ثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-500".

وتابع البيان: "أدى ذلك إلى تعطيل تسليم الذخيرة وتناوب أفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه".

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مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
12:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
بيان عملي خلال معرض جيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
11:32 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل
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