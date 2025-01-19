https://sarabic.ae/20250119/العراق-يعتزم-تقديم-مساعدات-جديدة-إلى-لبنان-1096920802.html

العراق يعتزم تقديم مساعدات جديدة إلى لبنان

العراق يعتزم تقديم مساعدات جديدة إلى لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، عن زيارة وفد عراقي إلى لبنان لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية، قريبا. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T00:42+0000

2025-01-19T00:42+0000

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ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقي في بيان له أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق في اليومين المقبلين للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".وشدد الجابري على أن الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة جملة من الإجراءات العاجلة.وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة من أجل تقديم المساعدات والمشاركة في حملة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان.ولفت المسؤول العراقي إلى ان "الحكومة العراقية استثنت المتقاعدين من الاستقطاعات التي يشارك فيها موظفي الدولة للمشاركة بحملة دعم كبيرة تستهدف مساعدة الشعب اللبنانية وتقديم مساعدات غذائية ودوائية عاجلة".وأكد ستار الجابري أن مجلس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدة جهات حكومية بهدف الإشراف والإسراع في تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني الشقيق.ويأتي هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل لتقديم هذه المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20241124/العراق-السوداني-يوجه-باستمرار-إرسال-المساعدات-لشعبي-غزة-ولبنان-1095131574.html

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